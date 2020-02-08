Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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АЕК Ларнака
1:0
Конец матча
АПОЭЛ
0'
1:0
32' Гол
Хевел Хектор
33' Желтая карточка
Де Винсенти Томас
51' Желтая карточка
Хевел Хектор
55' Желтая карточка
Микель Гонсалес
75' Желтая карточка
Састре Льюис
83' Желтая карточка
Труйольс Хоан
85' Желтая карточка
Вилер Христос
87' Желтая карточка
Матич Урош
90' Желтая карточка
Меркис Георге
90' Желтая карточка
Кеавени Йожеф
90'+6
АЕК Ларнака
АПОЭЛ

Ход матча

20'
 
Видигал Андре
Сулейман Муса
32'
Хевел Хектор
1:0
33'
 
Де Винсенти Томас
35'
Тете Альберто
Jose Fernandez2
 
51'
Хевел Хектор
 
55'
Микель Гонсалес
 
60'
 
Меркис Георге
Макрис Андреас
75'
Састре Льюис
 
78'
 
Халлениус Линус
Де Винсенти Томас
82'
Шполярич Матья
Наранхо Хосе
 
83'
Труйольс Хоан
 
85'
 
Вилер Христос
87'
 
Матич Урош
90'
Кеавени Йожеф
Тричковски Иван
 
90'
 
Меркис Георге
90'
Кеавени Йожеф
 

Предыдущие игры

АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Эносис 2:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол Кармиотисса 0:1 АЕК Ларнака Этникос Ахна 2:5 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака 3:0 Кармиотисса АЕК Ларнака 0:0 Олимпиакос Никосия Омония 3:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:0 Пафос Аполлон 3:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 Анортосис Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 4:4 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:2 Омония Пафос 0:2 АЕК Ларнака
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =5 -5
АПОЭЛ 0:0 Анортосис АПОЭЛ 2:1 Неа Саламина АПОЭЛ 1:2 Аполлон Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ
Аполлон 1:0 АПОЭЛ Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Анортосис 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 4:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна АПОЭЛ 1:0 Севилья Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Омония 0:0 АПОЭЛ Дюделанж 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Пафос Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Карабах АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ

Последние игры между собой

АЕК Ларнака: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
АПОЭЛ: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ Кубок
АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Кубок АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Суперкубок АПОЭЛ 1:2 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион АЕК Ларнака 2:0 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 19 12 4 3 38 - 12 40
2. Омония 18 11 5 2 26 - 10 38
3. АПОЭЛ 19 10 5 4 31 - 12 35
4. Аполлон 17 10 2 5 29 - 18 32
5. АЕК Ларнака 19 7 7 5 33 - 25 28
6. АЕЛ Лимаcсол 18 7 5 6 21 - 21 26
7. Неа Саламина 18 7 3 8 22 - 29 24
8. Олимпиакос Никосия 19 4 8 7 25 - 30 20
9. Пафос 17 4 5 8 14 - 23 17
10. Эносис 18 3 6 9 23 - 38 15
11. Этникос Ахна 18 3 5 10 21 - 38 14
12. Докса Катокопия 18 1 5 12 10 - 37 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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