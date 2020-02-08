Кипр: Первый дивизион 2019-2020
АЕК Ларнака
1:0
Конец матча
АПОЭЛ
1:0
32' ГолХевел Хектор
33' Желтая карточкаДе Винсенти Томас
51' Желтая карточкаХевел Хектор
55' Желтая карточкаМикель Гонсалес
75' Желтая карточкаСастре Льюис
83' Желтая карточкаТруйольс Хоан
85' Желтая карточкаВилер Христос
87' Желтая карточкаМатич Урош
90' Желтая карточкаМеркис Георге
90' Желтая карточкаКеавени Йожеф
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Хевел ХекторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Янну ТомасПолузащитник
-
22 Састре ЛьюисПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Santiago Carpintero
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Матич УрошПолузащитник
-
31 Йенсен МайкПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Ватерман БойВратарь
- Защитник
-
90 Савич ВуядинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Omar Hani
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Ход матча
32'
1:0
51'
55'
75'
83'
85'
87'
90'
90'
Предыдущие игры
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +8 =7 -5Эносис 2:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол Кармиотисса 0:1 АЕК Ларнака Этникос Ахна 2:5 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака 3:0 Кармиотисса АЕК Ларнака 0:0 Олимпиакос Никосия Омония 3:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:0 Пафос Аполлон 3:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 Анортосис Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 4:4 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:2 Омония Пафос 0:2 АЕК Ларнака
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =5 -5АПОЭЛ 0:0 Анортосис АПОЭЛ 2:1 Неа Саламина АПОЭЛ 1:2 Аполлон Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ
Аполлон 1:0 АПОЭЛ Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Анортосис 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 4:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна АПОЭЛ 1:0 Севилья Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Омония 0:0 АПОЭЛ Дюделанж 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Пафос Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Карабах АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ
Последние игры между собой
АЕК Ларнака: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
АПОЭЛ: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Кубок АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Суперкубок АПОЭЛ 1:2 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион АЕК Ларнака 2:0 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|19
|12
|4
|3
|38 - 12
|40
|2.
|Омония
|18
|11
|5
|2
|26 - 10
|38
|3.
|АПОЭЛ
|19
|10
|5
|4
|31 - 12
|35
|4.
|Аполлон
|17
|10
|2
|5
|29 - 18
|32
|5.
|АЕК Ларнака
|19
|7
|7
|5
|33 - 25
|28
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|18
|7
|5
|6
|21 - 21
|26
|7.
|Неа Саламина
|18
|7
|3
|8
|22 - 29
|24
|8.
|Олимпиакос Никосия
|19
|4
|8
|7
|25 - 30
|20
|9.
|Пафос
|17
|4
|5
|8
|14 - 23
|17
|10.
|Эносис
|18
|3
|6
|9
|23 - 38
|15
|11.
|Этникос Ахна
|18
|3
|5
|10
|21 - 38
|14
|12.
|Докса Катокопия
|18
|1
|5
|12
|10 - 37
|8
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