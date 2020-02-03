Румыния: Первая лига 2019-2020
КСМ Политехника Яссы
1:2
Конец матча
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
Вииторул Констанца
1:0
2' ГолMichael Omoh
9' Желтая карточкаJuan Pablo Passaglia
15' Желтая карточкаМладен Себастьян
33' Желтая карточкаЛукассен Кевин
1:1
80' ГолЗуа Жак
1:2
84' ГолЯнку Габриэль
90' Желтая карточкаКабуз Каталин
90' Желтая карточкаЯнку Габриэль
12
Русу
Денис
17
Sorin
Serban
29
Michael
Omoh
23
Гицэ
Вирджил
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Sorin SerbanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Michael OmohНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Razvan Onea
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Аким ВладПолузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
-
49 Зуа ЖакНападающий
-
27 Marco Dulca
-
21 Paul Iacob
-
Главный тренер: Георге Хаджи
Ход матча
2'
1:0
15'
33'
46'
67'
80'
1:1
84'
1:2
90'
90'
Предыдущие игры
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +4 =6 -10Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ
Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари Академика Клинчени 1:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 3:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Академика Клинчени
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +7 =5 -8Вииторул Констанца 0:0 Штурм Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ
Волунтари 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 Астра Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Сепси Германнштадт 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца Академика Клинчени 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы Вииторул Констанца 4:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 2:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:0 Волунтари Астра 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:2 Ботошани
Последние игры между собой
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Вииторул Констанца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|23
|14
|5
|4
|49 - 16
|47
|2.
|Астра
|23
|13
|4
|6
|33 - 23
|43
|3.
|Университатя Крайова
|23
|12
|4
|7
|34 - 23
|40
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|33 - 25
|39
|5.
|Вииторул Констанца
|23
|11
|5
|7
|43 - 27
|38
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|23
|10
|6
|7
|30 - 28
|36
|7.
|Ботошани
|23
|9
|9
|5
|31 - 28
|36
|8.
|Динамо Бухарест
|23
|9
|4
|10
|34 - 37
|31
|9.
|Сепси
|23
|6
|11
|6
|27 - 23
|29
|10.
|Германнштадт
|23
|5
|9
|9
|23 - 38
|24
|11.
|КСМ Политехника Яссы
|23
|5
|7
|11
|23 - 32
|22
|12.
|Киндия Тырговиште
|23
|5
|6
|12
|25 - 43
|21
|13.
|Академика Клинчени
|23
|4
|8
|11
|28 - 44
|20
|14.
|Волунтари
|22
|2
|5
|15
|15 - 41
|11
Загрузка...