Румыния: Первая лига 2019-2020

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  4. Первая лига 2019-2020
КСМ Политехника Яссы
1:2
Конец матча

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
1:0
2' Гол
Michael Omoh
9' Желтая карточка
Juan Pablo Passaglia
15' Желтая карточка
Младен Себастьян
33' Желтая карточка
Лукассен Кевин
1:1
80' Гол
Зуа Жак
1:2
84' Гол
Янку Габриэль
90' Желтая карточка
Кабуз Каталин
90' Желтая карточка
Янку Габриэль
90'+5
12
Русу
Денис
22
Razvan
Gradinaru
28
Климавичюс
Линас
3
Раду
Йонуц
17
Sorin
Serban
32
Lucas
Chacana
18
Manuel
De
Iriondo
8
Juan
Pablo
Passaglia
30
Ovidiu
Horsia
42
Лукассен
Кевин
29
Michael
Omoh
43
Кабуз
Каталин
2
Раду
Бобок
5
Младен
Себастьян
23
Гицэ
Вирджил
6
Bradley
de
Nooijer
17
Чобану
Андрей
18
Andrei
Artean
22
Ганя
Кристиан
9
Янку
Габриэль
7
Ривалдиньо
25
Кицу
Аурелиан
КСМ Политехника Яссы
Вииторул Констанца

Ход матча

2'
Michael Omoh
(Ovidiu Horsia)
1:0
9'
Juan Pablo Passaglia
 
15'
 
Младен Себастьян
33'
Лукассен Кевин
 
46'
 
Зуа Жак
Кицу Аурелиан
58'
Бреевелд Никандро
Lucas Chacana
 
58'
 
Дюссо Дамьен
Младен Себастьян
67'
 
Аким Влад
Раду Бобок
74'
Andrei Cristea1
Лукассен Кевин
 
80'
1:1
Зуа Жак
84'
1:2
Янку Габриэль
(Зуа Жак)
87'
Alexandru Zaharia2
Ovidiu Horsia
 
90'
 
Кабуз Каталин
90'
 
Янку Габриэль

Предыдущие игры

КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ
Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари Академика Клинчени 1:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 3:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Академика Клинчени
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Вииторул Констанца 0:0 Штурм Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ
Волунтари 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 Астра Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Сепси Германнштадт 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца Академика Клинчени 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы Вииторул Констанца 4:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 2:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:0 Волунтари Астра 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:2 Ботошани

Последние игры между собой

КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Вииторул Констанца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы Первая лига Вииторул Констанца 0:1 КСМ Политехника Яссы Первая лига Вииторул Констанца 1:0 КСМ Политехника Яссы Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 23 14 5 4 49 - 16 47
2. Астра 23 13 4 6 33 - 23 43
3. Университатя Крайова 23 12 4 7 34 - 23 40
4. ФКСБ Заявка 22 12 3 7 33 - 25 39
5. Вииторул Констанца 23 11 5 7 43 - 27 38
6. Газ Метан Mедиаш 23 10 6 7 30 - 28 36
7. Ботошани 23 9 9 5 31 - 28 36
8. Динамо Бухарест 23 9 4 10 34 - 37 31
9. Сепси 23 6 11 6 27 - 23 29
10. Германнштадт 23 5 9 9 23 - 38 24
11. КСМ Политехника Яссы 23 5 7 11 23 - 32 22
12. Киндия Тырговиште 23 5 6 12 25 - 43 21
13. Академика Клинчени 23 4 8 11 28 - 44 20
14. Волунтари 22 2 5 15 15 - 41 11
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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