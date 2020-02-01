Греция: Суперлига 2019-2020

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Волос
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Ламия
0'
16' Красная карточка
Athanasios Garavelis
25'
1
Athanasios
Garavelis
2
Antonis
Dentakis
33
Stergios
Dimopoulos
21
Ойконому
Евангелос
3
Franco
Ferrari
6
Цоканис
Тасос
44
Sergio
Chica
10
Гуаррочена
Икер
8
Муньис
Хуан
23
Fernando
Joao
9
Vasilios
Mantzis
13
Кахриман
Дамир
24
Винтра
Лукас
50
Mark
Asigba
4
Адехо
Даниэль
23
Скондрас
Яннис
6
Ниассе
Ибрахима
9
Miguel
Antonio
Bianconi
Kohl
21
Димуцос
Элини
27
Vanderson
11
Караманос
Тасос
18
Lazar
Romanic
Волос
4-2-3-1
Ламия
3-5-2

Ход матча

16'
Athanasios Garavelis
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +5 =5 -10
ПАОК 1:0 Волос Волос 1:3 АЕК Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос
Волос 1:3 Ксанти Волос 0:3 Атромитос ОФИ 1:2 Волос Волос 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 4:0 Волос Волос 2:1 Паниониос Волос 1:1 Панатинаикос Волос 1:1 Пансерраикос Лариса 2:1 Волос Астерас 0:0 Волос Волос 3:2 Панаитоликос Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК АЕК 3:2 Волос Волос 2:3 Атромитос
Ламия Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Ламия 1:1 Астерас Ламия 0:1 ПАОК Панаитоликос 1:1 Ламия Ламия 1:1 Трикала
Ламия 0:4 Олимпиакос Трикала 0:1 Ламия Паниониос 0:1 Ламия Ламия 0:0 АЕК Атромитос 1:1 Ламия Панатинаикос 2:0 Ламия Ламия 2:1 ОФИ Ламия 3:0 Аиоликос Митилини Арис Салоники 1:1 Ламия Ламия 1:0 Ксанти Лариса 0:3 Ламия Ламия 1:0 Волос Аиоликос Митилини 0:3 Ламия Астерас 4:1 Ламия ПАОК 3:0 Ламия Ламия 0:0 Панаитоликос

Последние игры между собой

Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ламия 1:0 Волос Суперлига Ламия 1:1 Волос Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 21 16 4 1 43 - 18 52
2. Олимпиакос 21 15 6 0 42 - 8 51
3. АЕК 21 11 5 5 35 - 21 38
4. Панатинаикос 21 9 7 5 25 - 19 34
5. Арис Салоники 21 7 8 6 32 - 26 29
6. ОФИ 0:0 22 8 4 10 31 - 28 28
7. Ксанти 21 8 3 10 19 - 27 27
8. Атромитос 21 7 5 9 28 - 32 26
9. Лариса 0:0 22 6 7 9 24 - 31 25
10. Ламия 0:0 22 5 10 7 17 - 27 25
11. Волос 0:0 22 6 5 11 20 - 36 23
12. Астерас 21 6 4 11 28 - 31 22
13. Паниониос 21 4 3 14 15 - 37 15
14. Панаитоликос 21 2 7 12 16 - 34 13
  • Первый тайм
  • 16'
    УДАЛЕНА! - Athanasios Garavelis получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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