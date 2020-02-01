Греция: Суперлига 2019-2020
Волос
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Пантессалико
Ламия
16' Красная карточкаAthanasios Garavelis
44
Sergio
Chica
24
Винтра
Лукас
50
Mark
Asigba
27
Vanderson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Sergio ChicaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alberto Gallego
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
-
50 Mark AsigbaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 VandersonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +5 =5 -10ПАОК 1:0 Волос Волос 1:3 АЕК Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос
Волос 1:3 Ксанти Волос 0:3 Атромитос ОФИ 1:2 Волос Волос 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 4:0 Волос Волос 2:1 Паниониос Волос 1:1 Панатинаикос Волос 1:1 Пансерраикос Лариса 2:1 Волос Астерас 0:0 Волос Волос 3:2 Панаитоликос Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК АЕК 3:2 Волос Волос 2:3 Атромитос
Ламия Последние 20 матчей: +8 =7 -5Ламия 1:1 Астерас Ламия 0:1 ПАОК Панаитоликос 1:1 Ламия Ламия 1:1 Трикала
Ламия 0:4 Олимпиакос Трикала 0:1 Ламия Паниониос 0:1 Ламия Ламия 0:0 АЕК Атромитос 1:1 Ламия Панатинаикос 2:0 Ламия Ламия 2:1 ОФИ Ламия 3:0 Аиоликос Митилини Арис Салоники 1:1 Ламия Ламия 1:0 Ксанти Лариса 0:3 Ламия Ламия 1:0 Волос Аиоликос Митилини 0:3 Ламия Астерас 4:1 Ламия ПАОК 3:0 Ламия Ламия 0:0 Панаитоликос
Последние игры между собой
Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|21
|16
|4
|1
|43 - 18
|52
|2.
|Олимпиакос
|21
|15
|6
|0
|42 - 8
|51
|3.
|АЕК
|21
|11
|5
|5
|35 - 21
|38
|4.
|Панатинаикос
|21
|9
|7
|5
|25 - 19
|34
|5.
|Арис Салоники
|21
|7
|8
|6
|32 - 26
|29
|6.
|ОФИ
|0:0
|22
|8
|4
|10
|31 - 28
|28
|7.
|Ксанти
|21
|8
|3
|10
|19 - 27
|27
|8.
|Атромитос
|21
|7
|5
|9
|28 - 32
|26
|9.
|Лариса
|0:0
|22
|6
|7
|9
|24 - 31
|25
|10.
|Ламия
|0:0
|22
|5
|10
|7
|17 - 27
|25
|11.
|Волос
|0:0
|22
|6
|5
|11
|20 - 36
|23
|12.
|Астерас
|21
|6
|4
|11
|28 - 31
|22
|13.
|Паниониос
|21
|4
|3
|14
|15 - 37
|15
|14.
|Панаитоликос
|21
|2
|7
|12
|16 - 34
|13
Загрузка...