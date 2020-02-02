Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Серветт
1:0
Второй тайм: 74'

Стадион:
Тун
0'
42' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
1:0
53' Гол
Ондуа Гаэль
61' Желтая карточка
Кастроман Мигель
74'
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
21
Dennis
Iapichino
29
Ондуа
Гаэль
8
Timothe
Cognat
9
Стеванович
Мирослав
20
Varol
Tasar
16
Юнг-Бин
Парк
18
Koro
Kone
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
10
Стильхарт
Базиль
34
Суттер
Никола
29
Хефти
Ниас
7
Кастроман
Мигель
16
Бертоне
Леонардо
28
Хаслер
Николас
11
Тосетти
Маттео
13
Рапп
Симоне
37
Саланович
Деннис
Серветт
4-2-3-1
Тун
4-3-3

Ход матча

23'
Кьяссумбуа Жоэль
Фрик Джереми
 
42'
Ондуа Гаэль
 
53'
Ондуа Гаэль
(Юнг-Бин Парк)
1:0
57'
 
Hiran Ahmed
Тосетти Маттео
61'
 
Кастроман Мигель
64'
Киэ Грежон
Koro Kone
 
71'
 
Банде Бурема
Саланович Деннис

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 6
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт
Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс Серветт 2:1 Тун Цюрих 0:5 Серветт Лугано 1:0 Серветт Серветт 2:0 Базель Люцерн 1:2 Серветт Серветт 3:0 Янг Бойз Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Серветт 0:1 Цюрих Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс
Тун Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Виль 3:5 Тун Тун 2:0 Грасcхоппер
Серветт 2:1 Тун Тун 1:4 Санкт-Галлен Сьон 2:1 Тун Тун 0:3 Лугано Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Тун 0:1 Цюрих Винтертур 1:0 Тун Янг Бойз 4:2 Тун Базель 3:1 Тун Тун 0:2 Люцерн Санкт-Галлен 4:0 Тун Тун 1:1 Янг Бойз Цюрих 2:0 Тун Стад де Ньон 0:1 Тун Тун 0:1 Сьон Тун 0:4 Серветт

Последние игры между собой

Серветт: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Тун: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Серветт 2:1 Тун Суперлига Тун 0:4 Серветт Суперлига Тун 5:1 Серветт Товарищеские матчи Тун 1:0 Серветт Товарищеские матчи
Серветт 2:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Тун Суперлига Тун 3:0 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Тун Суперлига Тун 1:0 Серветт Суперлига Тун 3:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Тун Суперлига Серветт 2:1 Тун Челлендж Лига Тун 1:1 Серветт Челлендж Лига Тун 3:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Тун Челлендж Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 20 12 5 3 41 - 26 41
2. Санкт-Галлен 1:1 20 12 3 5 46 - 27 39
3. Базель 1:1 20 11 4 5 42 - 20 37
4. Серветт 1:0 20 9 6 5 31 - 19 33
5. Цюрих 1:1 20 9 4 7 26 - 36 31
6. Люцерн 20 7 3 10 22 - 29 24
7. Лугано 20 5 8 7 21 - 23 23
8. Сьон 1:1 20 5 5 10 27 - 39 20
9. Нёвшатель Ксамакс 20 2 9 9 22 - 35 15
10. Тун 0:1 20 3 3 14 18 - 42 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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