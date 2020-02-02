Швейцария: Суперлига 2019-2020
Серветт
1:0
Второй тайм: 74'
Стадион: Стад де Женев
Тун
42' Желтая карточкаОндуа Гаэль
1:0
53' ГолОндуа Гаэль
61' Желтая карточкаКастроман Мигель
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
29
Ондуа
Гаэль
20
Varol
Tasar
16
Юнг-Бин
Парк
18
Koro
Kone
29
Хефти
Ниас
13
Рапп
Симоне
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Varol TasarПолузащитник
-
16 Юнг-Бин ПаркПолузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Рапп СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Йосс СвенЗащитник
- Защитник
-
27 Банде БуремаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Сале ЧиадеНападающий
-
15 Hiran Ahmed
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
Ход матча
42'
53'
1:0
61'
64'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 6
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +10 =5 -5Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт
Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс Серветт 2:1 Тун Цюрих 0:5 Серветт Лугано 1:0 Серветт Серветт 2:0 Базель Люцерн 1:2 Серветт Серветт 3:0 Янг Бойз Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Серветт 0:1 Цюрих Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс
Тун Последние 20 матчей: +6 =1 -13Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Виль 3:5 Тун Тун 2:0 Грасcхоппер
Последние игры между собой
Серветт: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Тун: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Серветт 2:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Тун Суперлига Тун 3:0 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Тун Суперлига Тун 1:0 Серветт Суперлига Тун 3:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Тун Суперлига Серветт 2:1 Тун Челлендж Лига Тун 1:1 Серветт Челлендж Лига Тун 3:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Тун Челлендж Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|20
|12
|5
|3
|41 - 26
|41
|2.
|Санкт-Галлен
|1:1
|20
|12
|3
|5
|46 - 27
|39
|3.
|Базель
|1:1
|20
|11
|4
|5
|42 - 20
|37
|4.
|Серветт
|1:0
|20
|9
|6
|5
|31 - 19
|33
|5.
|Цюрих
|1:1
|20
|9
|4
|7
|26 - 36
|31
|6.
|Люцерн
|20
|7
|3
|10
|22 - 29
|24
|7.
|Лугано
|20
|5
|8
|7
|21 - 23
|23
|8.
|Сьон
|1:1
|20
|5
|5
|10
|27 - 39
|20
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|20
|2
|9
|9
|22 - 35
|15
|10.
|Тун
|0:1
|20
|3
|3
|14
|18 - 42
|12
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