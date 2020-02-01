Швейцария: Суперлига 2019-2020
Люцерн
2:0
Конец матча
Стадион: Свисспорарена
Янг Бойз
36' Желтая карточкаЗесигер Седрик
54' Желтая карточкаМарджиотта Франческо
74' Вторая желтая карточкаЗесигер Седрик
1:0
81' Гол в свои воротаЛустенбергер Фабиан
2:0
90' ГолЭлеке Блессинг
17
Гретер
Симон
5
Lucao
II
42
Вока
Идриз
77
Матос
Ридер
29
Darian
Males
23
Янко
Саиди
13
Нгамале
Муми
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Матос РидерПолузащитник
-
29 Darian MalesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Simon EnzlerВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Marco Burch
-
31 Lorik Emini
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
36'
74'
81'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 13
-
3 Угловые 6
-
4 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: +8 =3 -9Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ Метан Mедиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия Люцерн 1:2 Флора
Люцерн 2:1 Базель Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Цюрих 3:0 Люцерн Люцерн 1:2 Серветт Люцерн 1:2 Лугано Грасcхоппер 0:1 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Люцерн 3:1 Сьон Тун 0:2 Люцерн Базель 3:0 Люцерн Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 1:1 Люцерн Волен 0:4 Люцерн Люцерн 2:2 Янг Бойз Сьон 2:1 Люцерн
Янг Бойз Последние 20 матчей: +11 =4 -5Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца
Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Базель 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Порту Сьон 3:4 Янг Бойз Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Фейеноорд 1:1 Янг Бойз Серветт 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 4:2 Тун Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 0:4 Янг Бойз
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Янг Бойз: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Люцерн 4:0 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:4 Янг Бойз Суперлига Люцерн 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 0:1 Люцерн Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|20
|12
|5
|3
|41 - 26
|41
|2.
|Санкт-Галлен
|19
|12
|2
|5
|45 - 26
|38
|3.
|Базель
|19
|11
|3
|5
|41 - 19
|36
|4.
|Цюрих
|19
|9
|3
|7
|25 - 35
|30
|5.
|Серветт
|19
|8
|6
|5
|30 - 19
|30
|6.
|Люцерн
|20
|7
|3
|10
|22 - 29
|24
|7.
|Лугано
|20
|5
|8
|7
|21 - 23
|23
|8.
|Сьон
|19
|5
|4
|10
|26 - 38
|19
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|20
|2
|9
|9
|22 - 35
|15
|10.
|Тун
|19
|3
|3
|13
|18 - 41
|12
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