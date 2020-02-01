Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Люцерн
2:0
Конец матча

Стадион:
Янг Бойз
0'
36' Желтая карточка
Зесигер Седрик
54' Желтая карточка
Марджиотта Франческо
74' Вторая желтая карточка
Зесигер Седрик
1:0
81' Гол в свои ворота
Лустенбергер Фабиан
2:0
90' Гол
Элеке Блессинг
90'+5
32
Мюллер
Мариус
17
Гретер
Симон
5
Lucao
II
4
Stefan
Knezevic1
34
Silvan
Sidler
11
Шюрпф
Паскаль
42
Вока
Идриз
8
Нденге
Тсии-Виллиам
77
Матос
Ридер
29
Darian
Males
9
Марджиотта
Франческо
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
29
Лотомба
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
35
Мартинс
Кристофер
20
Эбишер
Мишель
7
Шпильман
Марвин
13
Нгамале
Муми
18
Нсаме
Жан-Пьер
Люцерн
4-4-2
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

36'
 
Зесигер Седрик
54'
Марджиотта Франческо
 
61'
Элеке Блессинг
Марджиотта Франческо
 
65'
 
Оаро Гийом
Шпильман Марвин
72'
David Mistrafovic
Darian Males
 
72'
 
Сулеймани Миралем
Фасснахт Кристиан
74'
 
Зесигер Седрик
78'
 
Бюрги Николас
Нсаме Жан-Пьер
81'
Лустенбергер Фабиан
1:0
90'
Демхасай Шкельчим
Шюрпф Паскаль
 
90'
Элеке Блессинг
(David Mistrafovic)
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 13
  • 3 Угловые 6
  • 4 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ Метан Mедиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия Люцерн 1:2 Флора
Люцерн 2:1 Базель Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Цюрих 3:0 Люцерн Люцерн 1:2 Серветт Люцерн 1:2 Лугано Грасcхоппер 0:1 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Люцерн 3:1 Сьон Тун 0:2 Люцерн Базель 3:0 Люцерн Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 1:1 Люцерн Волен 0:4 Люцерн Люцерн 2:2 Янг Бойз Сьон 2:1 Люцерн
Янг Бойз Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца
Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Базель 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Порту Сьон 3:4 Янг Бойз Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Фейеноорд 1:1 Янг Бойз Серветт 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 4:2 Тун Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 0:4 Янг Бойз

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Янг Бойз: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Янг Бойз 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Янг Бойз Суперлига
Люцерн 4:0 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:4 Янг Бойз Суперлига Люцерн 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 0:1 Люцерн Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 20 12 5 3 41 - 26 41
2. Санкт-Галлен 19 12 2 5 45 - 26 38
3. Базель 19 11 3 5 41 - 19 36
4. Цюрих 19 9 3 7 25 - 35 30
5. Серветт 19 8 6 5 30 - 19 30
6. Люцерн 20 7 3 10 22 - 29 24
7. Лугано 20 5 8 7 21 - 23 23
8. Сьон 19 5 4 10 26 - 38 19
9. Нёвшатель Ксамакс 20 2 9 9 22 - 35 15
10. Тун 19 3 3 13 18 - 41 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Зесигер Седрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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