Швейцария: Суперлига 2019-2020
Лугано
1:1
Конец матча
Стадион: Корнаредо
Нёвшатель Ксамакс
1:0
35' ГолМарич Мият
38' Желтая карточкаМвенг Фредди
40' Желтая карточкаСульмони Фульвио
1:1
41' ПенальтиДи Сере
61' Желтая карточкаДи Сере
80' Желтая карточкаЛаванши Нума
88' Желтая карточкаMike Gomes
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
55
Джурич
Игорь
26
Ди
Сере
23
Mike
Gomes
88
Мвенг
Фредди
91
Тафер
Яннис
16
Сейду
Лео
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
- Защитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
-
88 Мвенг ФреддиПолузащитник
-
91 Тафер ЯннисПолузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Joel Magnin
Ход матча
35'
1:0
38'
40'
41'
1:1
61'
80'
88'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 6
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +5 =6 -9Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано
Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз Динамо Киев 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Серветт Лугано 0:1 Копенгаген Тун 0:3 Лугано Лугано 0:3 Базель Лугано 0:0 Мальмё Люцерн 1:2 Лугано Лугано 1:3 Санкт-Галлен Мальмё 2:1 Лугано Лугано 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Лугано Лугано 0:0 Динамо Киев Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +5 =5 -10Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс
Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель
Последние игры между собой
Лугано: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Нёвшатель Ксамакс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|20
|12
|5
|3
|41 - 26
|41
|2.
|Санкт-Галлен
|19
|12
|2
|5
|45 - 26
|38
|3.
|Базель
|19
|11
|3
|5
|41 - 19
|36
|4.
|Цюрих
|19
|9
|3
|7
|25 - 35
|30
|5.
|Серветт
|19
|8
|6
|5
|30 - 19
|30
|6.
|Люцерн
|20
|7
|3
|10
|22 - 29
|24
|7.
|Лугано
|20
|5
|8
|7
|21 - 23
|23
|8.
|Сьон
|19
|5
|4
|10
|26 - 38
|19
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|20
|2
|9
|9
|22 - 35
|15
|10.
|Тун
|19
|3
|3
|13
|18 - 41
|12
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