Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Лугано
1:1
Конец матча

Стадион:
Нёвшатель Ксамакс
0'
1:0
35' Гол
Марич Мият
38' Желтая карточка
Мвенг Фредди
40' Желтая карточка
Сульмони Фульвио
1:1
41' Пенальти
Ди Сере
61' Желтая карточка
Ди Сере
80' Желтая карточка
Лаванши Нума
88' Желтая карточка
Mike Gomes
90'+3
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
5
Марич
Мият
28
Сульмони
Фульвио
21
Обексер
Линус
14
Саббатини
Хонатан
6
Човило
Мирослав
20
Кустодио
Оливье
10
Боттани
Маттиа
11
Холендер
Филип
70
Араторе
Марко
30
Laurent
Walthert
4
Andre
Luis
II
55
Джурич
Игорь
27
Джемайли
Арбенит
26
Ди
Сере
23
Mike
Gomes
88
Мвенг
Фредди
91
Тафер
Яннис
16
Сейду
Лео
11
Карлен
Гаэтан
17
Таулан
Сефери
Лугано
4-3-3
Нёвшатель Ксамакс
3-1-4-2

Ход матча

12'
Ловрич Санди
Саббатини Хонатан
 
22'
Герндт Александр
Боттани Маттиа
 
35'
Марич Мият
(Араторе Марко)
1:0
38'
 
Мвенг Фредди
40'
Сульмони Фульвио
 
41'
1:1
Ди Сере
61'
 
Ди Сере
73'
 
Араз Муса
Карлен Гаэтан
80'
Лаванши Нума
 
80'
 
Хайле-Селассие Марен
Тафер Яннис
86'
Дапрела Фабио
Холендер Филип
 
88'
 
Mike Gomes
90'
 
Thibault Corbaz
Мвенг Фредди

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано
Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз Динамо Киев 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Серветт Лугано 0:1 Копенгаген Тун 0:3 Лугано Лугано 0:3 Базель Лугано 0:0 Мальмё Люцерн 1:2 Лугано Лугано 1:3 Санкт-Галлен Мальмё 2:1 Лугано Лугано 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Лугано Лугано 0:0 Динамо Киев Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс
Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель

Последние игры между собой

Лугано: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Нёвшатель Ксамакс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Лугано 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Лугано 3:1 Нёвшатель Ксамакс Кубок Нёвшатель Ксамакс 2:1 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 20 12 5 3 41 - 26 41
2. Санкт-Галлен 19 12 2 5 45 - 26 38
3. Базель 19 11 3 5 41 - 19 36
4. Цюрих 19 9 3 7 25 - 35 30
5. Серветт 19 8 6 5 30 - 19 30
6. Люцерн 20 7 3 10 22 - 29 24
7. Лугано 20 5 8 7 21 - 23 23
8. Сьон 19 5 4 10 26 - 38 19
9. Нёвшатель Ксамакс 20 2 9 9 22 - 35 15
10. Тун 19 3 3 13 18 - 41 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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