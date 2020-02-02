Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Сьон
1:1
Второй тайм: 76'

Стадион:
Цюрих
0'
1:0
3' Гол
Patrick3
1:1
9' Гол
Шёнбахлер Марко
15' Желтая карточка
Patrick3
51' Желтая карточка
Mads Pedersen III
65' Желтая карточка
Куасси Ксавье
71' Желтая карточка
Aiyegun Tosin
76'
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
36
Куасси
Ксавье
68
Руиз
Жан
30
Абделлауи
Аюб
7
Касами
Пайтим
14
Гргич
Анто
24
Тома
Бастьен
33
Леняни
Эрмир
31
Patrick3
11
Filip
Stojilkovic
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
3
Nathan
V
17
Бангура
Умару
12
Mads
Pedersen
III
14
Домджони
Тони
35
Зом
Симон
15
Aiyegun
Tosin
23
Махи
Мимаун
27
Шёнбахлер
Марко
18
Blaz
Kramer
Сьон
4-4-2
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

3'
Patrick3
1:0
9'
1:1
Шёнбахлер Марко
(Рюэгг Кевин)
15'
Patrick3
 
38'
Джуру Йохан
Руиз Жан
 
51'
 
Mads Pedersen III
58'
Митрюшкин Антон
Фикентшер Кевин
 
65'
Куасси Ксавье
 
71'
 
Aiyegun Tosin

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Тун 2:1 Сьон Сьон 1:1 Ивердон Сьон 1:1 Фехервар Хераклес 1:1 Сьон
Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Базель 4:0 Сьон Сьон 2:1 Тун Сьон 3:4 Янг Бойз Цюрих 4:2 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Сьон Линт 0:2 Сьон Сьон 1:1 Серветт Люцерн 3:1 Сьон Сьон 1:2 Лугано Янг Бойз 3:2 Сьон Сьон 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Арау 1:2 Сьон Тун 0:1 Сьон Сьон 2:1 Люцерн
Цюрих Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Цюрих 2:3 Люцерн Альтах 0:1 Цюрих Галлешер 1:2 Цюрих Галлешер 3:4 Цюрих
Шаффхаузен 1:0 Цюрих Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Цюрих 0:5 Серветт Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Цюрих 3:0 Люцерн Цюрих 3:3 Вадуц Цюрих 4:2 Сьон Тун 0:1 Цюрих Янг Бойз 4:0 Цюрих Цюрих 3:2 Базель Лугано 0:0 Цюрих Цюрих 3:1 Спартак Юрмала Цюрих 0:4 Янг Бойз Серветт 0:1 Цюрих Базель 4:0 Цюрих Цюрих 2:0 Тун

Последние игры между собой

Сьон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Цюрих: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Цюрих 4:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Цюрих Суперлига
Цюрих 1:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Цюрих Суперлига Сьон 0:3 Цюрих Кубок Цюрих 0:1 Сьон Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Сьон Switzerland Cup Цюрих 0:1 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 4:1 Сьон Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 20 12 5 3 41 - 26 41
2. Санкт-Галлен 1:1 20 12 3 5 46 - 27 39
3. Базель 1:1 20 11 4 5 42 - 20 37
4. Серветт 1:0 20 9 6 5 31 - 19 33
5. Цюрих 1:1 20 9 4 7 26 - 36 31
6. Люцерн 20 7 3 10 22 - 29 24
7. Лугано 20 5 8 7 21 - 23 23
8. Сьон 1:1 20 5 5 10 27 - 39 20
9. Нёвшатель Ксамакс 20 2 9 9 22 - 35 15
10. Тун 0:1 20 3 3 14 18 - 42 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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