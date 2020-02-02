Швейцария: Суперлига 2019-2020
1:0
3' ГолPatrick3
1:1
9' ГолШёнбахлер Марко
15' Желтая карточкаPatrick3
51' Желтая карточкаMads Pedersen III
65' Желтая карточкаКуасси Ксавье
71' Желтая карточкаAiyegun Tosin
68
Руиз
Жан
14
Гргич
Анто
24
Тома
Бастьен
33
Леняни
Эрмир
31
Patrick3
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
3
Nathan
V
35
Зом
Симон
23
Махи
Мимаун
18
Blaz
Kramer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
33 Леняни ЭрмирПолузащитник
-
31 Patrick3Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Думбия СейдуНападающий
-
25 Фортюн ЯссинНападающий
-
40 ИтаитингаНападающий
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
22 Рюэгг КевинЗащитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Махи МимаунПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Blaz KramerНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
Ход матча
3'
1:0
9'
1:1
15'
38'
65'
71'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +6 =5 -9Тун 2:1 Сьон Сьон 1:1 Ивердон Сьон 1:1 Фехервар Хераклес 1:1 Сьон
Цюрих Последние 20 матчей: +12 =2 -6Цюрих 2:3 Люцерн Альтах 0:1 Цюрих Галлешер 1:2 Цюрих Галлешер 3:4 Цюрих
Последние игры между собой
Сьон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Цюрих: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Цюрих 1:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Цюрих Суперлига Сьон 0:3 Цюрих Кубок Цюрих 0:1 Сьон Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Сьон Switzerland Cup Цюрих 0:1 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 4:1 Сьон Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|20
|12
|5
|3
|41 - 26
|41
|2.
|Санкт-Галлен
|1:1
|20
|12
|3
|5
|46 - 27
|39
|3.
|Базель
|1:1
|20
|11
|4
|5
|42 - 20
|37
|4.
|Серветт
|1:0
|20
|9
|6
|5
|31 - 19
|33
|5.
|Цюрих
|1:1
|20
|9
|4
|7
|26 - 36
|31
|6.
|Люцерн
|20
|7
|3
|10
|22 - 29
|24
|7.
|Лугано
|20
|5
|8
|7
|21 - 23
|23
|8.
|Сьон
|1:1
|20
|5
|5
|10
|27 - 39
|20
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|20
|2
|9
|9
|22 - 35
|15
|10.
|Тун
|0:1
|20
|3
|3
|14
|18 - 42
|12
Загрузка...