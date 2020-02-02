Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Базель
1:1
Второй тайм: 77'

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
1:0
19' Гол
Буа Кевин
1:1
44' Гол
Betim Fazliji
49' Желтая карточка
Иттен Седрик
55' Желтая карточка
Дзуффи Лука
60' Желтая карточка
Гийемено Джереми
67' Желтая карточка
Фрай Фабиан
77'
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
28
Петретта
Рауль
20
Фрай
Фабиан
34
Джака
Таулант
30
Жегрова
Эдон
7
Дзуффи
Лука
33
Буа
Кевин
99
Адеми
Кемаль
30
Ати-Зиги
Лоуренс
36
Хефти
Сильван
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
16
Гёртлер
Лукас
8
Jordi
Quintilla
7
Víctor
Ruiz
III
34
Бабич
Борис
9
Гийемено
Джереми
13
Иттен
Седрик
Базель
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-3-3

Ход матча

19'
Буа Кевин
(Фрай Фабиан)
1:0
44'
1:1
Betim Fazliji
49'
 
Иттен Седрик
52'
Бергстрём Эмиль
Ван дер Верфф Яспер
 
55'
Дзуффи Лука
 
60'
 
Гийемено Джереми
67'
Фрай Фабиан
 
72'
Пюлюлю Афимико
Буа Кевин
 
75'
Кампо Самуэле
Фрай Фабиан
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ
Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель Базель 2:0 Трабзонспор Базель 4:0 Сьон Базель 3:0 Янг Бойз Краснодар 1:0 Базель Серветт 2:0 Базель Лугано 0:3 Базель Базель 2:1 Хетафе Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Стад Лозанна-Уши 1:2 Базель Цюрих 3:2 Базель Хетафе 0:1 Базель Базель 3:1 Тун Санкт-Галлен 0:0 Базель
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен
Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Фрайбург 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:0 Сьон Лугано 1:3 Санкт-Галлен Серветт 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Базель Санкт-Галлен 4:0 Тун Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Серветт Винтертур 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Лугано

Последние игры между собой

Базель: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Санкт-Галлен 0:0 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Базель Суперлига Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Базель 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 4:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 2:4 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Санкт-Галлен 0:7 Базель Суперлига Базель 4:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Базель 4:3 Санкт-Галлен Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 20 12 5 3 41 - 26 41
2. Санкт-Галлен 1:1 20 12 3 5 46 - 27 39
3. Базель 1:1 20 11 4 5 42 - 20 37
4. Серветт 1:0 20 9 6 5 31 - 19 33
5. Цюрих 1:1 20 9 4 7 26 - 36 31
6. Люцерн 20 7 3 10 22 - 29 24
7. Лугано 20 5 8 7 21 - 23 23
8. Сьон 1:1 20 5 5 10 27 - 39 20
9. Нёвшатель Ксамакс 20 2 9 9 22 - 35 15
10. Тун 0:1 20 3 3 14 18 - 42 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Betim Fazliji бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Буа Кевин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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