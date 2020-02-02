Швейцария: Суперлига 2019-2020
Базель
1:1
Второй тайм: 77'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Санкт-Галлен
1:0
19' ГолБуа Кевин
1:1
44' ГолBetim Fazliji
49' Желтая карточкаИттен Седрик
55' Желтая карточкаДзуффи Лука
60' Желтая карточкаГийемено Джереми
67' Желтая карточкаФрай Фабиан
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
33
Буа
Кевин
99
Адеми
Кемаль
21
Мухайм
Миро
34
Бабич
Борис
13
Иттен
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Tician Tushi
-
-
Главный тренер: Коллер Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
-
13 Иттен СедрикНападающий
- Запасные игроки
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
22 Айети АдониНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
53 Armin Abaz
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
19'
1:0
44'
1:1
49'
55'
60'
67'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +10 =2 -8Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ
Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель Базель 2:0 Трабзонспор Базель 4:0 Сьон Базель 3:0 Янг Бойз Краснодар 1:0 Базель Серветт 2:0 Базель Лугано 0:3 Базель Базель 2:1 Хетафе Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Стад Лозанна-Уши 1:2 Базель Цюрих 3:2 Базель Хетафе 0:1 Базель Базель 3:1 Тун Санкт-Галлен 0:0 Базель
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +13 =2 -5Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен
Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Фрайбург 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:0 Сьон Лугано 1:3 Санкт-Галлен Серветт 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Базель Санкт-Галлен 4:0 Тун Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Серветт Винтертур 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Лугано
Последние игры между собой
Базель: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Базель Суперлига Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Базель 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 4:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 2:4 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Санкт-Галлен 0:7 Базель Суперлига Базель 4:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Базель 4:3 Санкт-Галлен Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|20
|12
|5
|3
|41 - 26
|41
|2.
|Санкт-Галлен
|1:1
|20
|12
|3
|5
|46 - 27
|39
|3.
|Базель
|1:1
|20
|11
|4
|5
|42 - 20
|37
|4.
|Серветт
|1:0
|20
|9
|6
|5
|31 - 19
|33
|5.
|Цюрих
|1:1
|20
|9
|4
|7
|26 - 36
|31
|6.
|Люцерн
|20
|7
|3
|10
|22 - 29
|24
|7.
|Лугано
|20
|5
|8
|7
|21 - 23
|23
|8.
|Сьон
|1:1
|20
|5
|5
|10
|27 - 39
|20
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|20
|2
|9
|9
|22 - 35
|15
|10.
|Тун
|0:1
|20
|3
|3
|14
|18 - 42
|12
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