Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
АДО Ден Хааг
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Витесс
0' 19'
1
Копманс
Люк
2
Малоне
Дион
26
Стаббс
Сэм
19
Пинас
Шакилль
28
Де
Бок
Лоренс
10
Иммерс
Лекс
5
Балута
Тудор
8
Мейерс
Арон
14
Саммервилл
Крисенсио
9
Нецид
Томаш
11
Госсенс
Джон
22
Пасвер
Ремко
2
Леливелд
Юлиан
30
Духи
Данило
3
Обиспо
Армандо
5
Кларк
Макс
21
Беро
Матуш
10
Базур
Рихедли
25
Фор
Наварон
14
Таннан
Уссама
29
Бёйтинк
Томас
11
Линссен
Брайан
АДО Ден Хааг
4-3-3
Витесс
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Хоффенхайм 1:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ноордвейк
Аякс 6:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:0 Твенте Хераклес 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Фортуна Ситтард 1:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Фортуна Ситтард 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эммен 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг
Витесс Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Витесс 1:1 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Витесс 1:3 Дуйсбург
Серветт 2:0 Витесс Витесс 3:0 ВВВ-Венло Витесс 4:0 ОДИН '59 Твенте 0:3 Витесс Витесс 0:0 Фейеноорд Херенвен 3:2 Витесс Спарта Роттердам 2:0 Витесс Витесс 1:2 Гронинген Эммен 2:1 Витесс Витесс 2:0 Де Графсхап Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ВВВ-Венло 0:4 Витесс Витесс 2:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 Витесс Витесс 4:2 Фортуна Ситтард ПСВ 5:0 Витесс

Последние игры между собой

АДО Ден Хааг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Витесс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Витесс 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:3 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Лига Европы
АДО Ден Хааг 2:5 Витесс Лига Европы АДО Ден Хааг 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 6:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 0:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Витесс Эредивизие АДО Ден Хааг 0:4 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Кубок АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 20 15 2 3 61 - 19 47
2. АЗ Алкмаар Заявка 21 15 2 4 46 - 15 47
3. Виллем II Заявка 20 11 4 5 30 - 23 37
4. Фейеноорд Заявка 20 10 7 3 38 - 30 37
5. ПСВ Заявка 20 10 6 4 44 - 25 36
6. Витесс 0:0 Заявка 21 10 5 6 36 - 26 35
7. Утрехт Заявка 20 10 3 7 40 - 28 33
8. Гронинген Заявка 20 8 5 7 23 - 19 29
9. Херенвен Заявка 20 7 7 6 31 - 27 28
10. Хераклес Заявка 20 7 5 8 33 - 30 26
11. Спарта Роттердам Заявка 20 6 6 8 29 - 33 24
12. Эммен Заявка 20 6 4 10 22 - 35 22
13. Твенте Заявка 20 5 6 9 27 - 38 21
14. Фортуна Ситтард Заявка 20 5 5 10 25 - 46 20
15. ВВВ-Венло Заявка 20 6 1 13 20 - 46 19
16. ПЕК Зволле Заявка 20 5 3 12 28 - 45 18
17. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 21 4 5 12 21 - 41 17
18. Ваалвейк Заявка 21 3 2 16 23 - 51 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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