Голландия: Эредивизие 2019-2020
АДО Ден Хааг
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Карс Джинс
Витесс
26
Стаббс
Сэм
10
Иммерс
Лекс
11
Госсенс
Джон
22
Пасвер
Ремко
30
Духи
Данило
21
Беро
Матуш
25
Фор
Наварон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Стаббс СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Иммерс ЛексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Госсенс ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
77 Хои ЭлсонПолузащитник
-
21 Томас ДжорджПолузащитник
-
17 Баккер ДанниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пардью Алан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
30 Духи ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Фор НаваронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Баязит БилалВратарь
-
32 Акташ ЭзгюрЗащитник
-
18 Гаек ТомашЗащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Нуха ДикоНападающий
-
-
Главный тренер: Edward Sturing
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +6 =4 -10Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Хоффенхайм 1:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ноордвейк
Аякс 6:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:0 Твенте Хераклес 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Фортуна Ситтард 1:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Фортуна Ситтард 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эммен 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг
Витесс Последние 20 матчей: +10 =2 -8Витесс 1:1 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Витесс 1:3 Дуйсбург
Серветт 2:0 Витесс Витесс 3:0 ВВВ-Венло Витесс 4:0 ОДИН '59 Твенте 0:3 Витесс Витесс 0:0 Фейеноорд Херенвен 3:2 Витесс Спарта Роттердам 2:0 Витесс Витесс 1:2 Гронинген Эммен 2:1 Витесс Витесс 2:0 Де Графсхап Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ВВВ-Венло 0:4 Витесс Витесс 2:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 Витесс Витесс 4:2 Фортуна Ситтард ПСВ 5:0 Витесс
Последние игры между собой
АДО Ден Хааг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Витесс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
АДО Ден Хааг 2:5 Витесс Лига Европы АДО Ден Хааг 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 6:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 0:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Витесс Эредивизие АДО Ден Хааг 0:4 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Кубок АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|20
|15
|2
|3
|61 - 19
|47
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|21
|15
|2
|4
|46 - 15
|47
|3.
|Виллем II
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|30 - 23
|37
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|38 - 30
|37
|5.
|ПСВ
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|44 - 25
|36
|6.
|Витесс
|0:0 Заявка
|21
|10
|5
|6
|36 - 26
|35
|7.
|Утрехт
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|40 - 28
|33
|8.
|Гронинген
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 19
|29
|9.
|Херенвен
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|31 - 27
|28
|10.
|Хераклес
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|33 - 30
|26
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|29 - 33
|24
|12.
|Эммен
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|22 - 35
|22
|13.
|Твенте
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|27 - 38
|21
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 46
|20
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|20
|6
|1
|13
|20 - 46
|19
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|28 - 45
|18
|17.
|АДО Ден Хааг
|0:0 Заявка
|21
|4
|5
|12
|21 - 41
|17
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|23 - 51
|11
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