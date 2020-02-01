Франция: Лига 1 2019-2020
Страсбург
1:0
Перерыв
Стадион: де ла Мейно
Лилль
1:0
12' ГолТомассон Адриен
35' Желтая карточкаЧелик Зеки
42' Желтая карточкаШека
27
Лала
Кенни
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
28
Рейнилду
8
Шека
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Лебо АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Зохи ЛюсьенНападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 РейнилдуЗащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
33 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
1:0
35'
42'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +11 =0 -9Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург
Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург Страсбург 2:1 Сент-Этьен Нант 0:1 Страсбург Бордо 0:1 Страсбург Страсбург 4:2 Тулуза Брест 5:0 Страсбург Страсбург 1:2 Лион Амьен 0:4 Страсбург Страсбург 4:1 Ним Анже 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург
Лилль Последние 20 матчей: +9 =1 -10Эпиналь 2:1 Лилль Лилль 0:2 ПСЖ Лион 2:2 Лилль Гонфревиль 0:2 Лилль
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Лилль: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|18
|1
|3
|57 - 14
|55
|2.
|Марсель
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|30 - 21
|42
|3.
|Ренн
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|29 - 21
|40
|4.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|22
|10
|3
|9
|27 - 26
|33
|5.
|Монпелье
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 26
|33
|6.
|Лион
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 19
|32
|7.
|Нант
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|21 - 22
|32
|8.
|Лилль
|0:1 Заявка
|22
|9
|4
|9
|24 - 25
|31
|9.
|Анже
|1:1 Заявка
|22
|8
|7
|7
|24 - 26
|31
|10.
|Монако
|1:1 Заявка
|22
|8
|6
|8
|37 - 37
|30
|11.
|Реймс
|1:1 Заявка
|22
|7
|9
|6
|18 - 15
|30
|12.
|Бордо
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 24
|29
|13.
|Ницца
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 29
|29
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|24 - 32
|28
|15.
|Брест
|0:2 Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 29
|28
|16.
|Дижон
|2:0 Заявка
|22
|6
|6
|10
|18 - 24
|24
|17.
|Метц
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|19 - 28
|23
|18.
|Амьен
|0:0 Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 41
|19
|19.
|Ним
|1:1 Заявка
|22
|3
|7
|12
|17 - 36
|16
|20.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|22
|3
|4
|15
|21 - 47
|13
Страсбург
37% (54)
Ничья
43.2% (63)
Лилль
19.9% (29)
1:1 Ничья
34.2% (50)
2:1 Страсбург
20.5% (30)
1:0 Страсбург
11.6% (17)
1:2 Лилль
11.6% (17)
0:1 Лилль
5.5% (8)
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