Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Удар от ворот произведет Лилль

45' Джику Александр не смог попасть в створ ударом издали

45' Шека выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

44' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Осимхен Виктор из команды Лилль пробил головой в створ, мяч срикошетил, но вратарь спас все равно.

43' Удар от ворот произведет Лилль

42' Рефери не любит споров - именно за это Шека сейчас получил желтую

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Симакан Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Плохо играет Габриэль дос Сантос - неудачный вынос, и мяч у соперниц

40' Симакан Мохамед из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

39' Ажорк Людовик пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

39' Плохо играет Саншеш Ренату - неудачный вынос, и мяч у соперниц

39' Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Лилль

36' Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Головой пробил Джику Александр , но голкипер отбил его в поле!

35' Уорис Маджид пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

34' Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Меньян Майк ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

33' Великолепное видение игры демонстрирует Рейнилду из команды Лилль , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

32' Томассон Адриен из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Хорошо играет на выходе Меньян Майк - мяч в ее руках

30' Удар от ворот произведет Страсбург

30' ПЕРЕКЛАДИНА! Осимхен Виктор упускает шанс, мяч попадает в перекладину! Это был промах!

30' Отличную защиту показывает Лала Кенни от команды Страсбург , не дает пропустить гол своей команде.

30' So close! Удар головой нанес Шека но мяч выбили с ленточки!

29' Саншеш Ренату из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

28' Хорошо играет на выходе Селс Матц - мяч в ее руках

28' Осимхен Виктор из команды Лилль плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

27' Хорошая попытка от Бамба Джонатан , был неплохой удар, но вратарь спас

27' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Опасность! Шека из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Лилль имеет хороший шанс забить.

21' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Рейнилду из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

21' Сиссоко Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Осимхен Виктор из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

19' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Удар от ворот произведет Страсбург

15' Лала Кенни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Шека выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Уорис Маджид наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

12' Саншеш Ренату ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

12' Хорошо играет на выходе Меньян Майк - мяч в ее руках

12' Симакан Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Фонте Жозе из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

11' Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Лилль

8' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Рейнилду из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...

5' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Симакан Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Рейнилду из команды Лилль навешивает в штрафную с рикошетом.

1' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Рейнилду из команды Лилль делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Страсбург начинает с центра поля