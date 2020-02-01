Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Страсбург
1:0
Перерыв

Стадион:
Лилль
0'
1:0
12' Гол
Томассон Адриен
35' Желтая карточка
Челик Зеки
42' Желтая карточка
Шека
1
Селс
Матц
27
Лала
Кенни
2
Симакан
Мохамед
13
Митрович
Стефан
23
Кароль
Лионель
18
Сиссоко
Ибраима
24
Джику
Александр
11
Льенар
Димитри
26
Томассон
Адриен
8
Уорис
Маджид
25
Ажорк
Людовик
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Габриэль
дос
Сантос
28
Рейнилду
18
Саншеш
Ренату
8
Шека
21
Андре
Бенжамин
14
Бамба
Джонатан
7
Осимхен
Виктор
9
Реми
Лоик
Страсбург
4-3-1-2
Лилль
4-4-2

Ход матча

12'
Томассон Адриен
1:0
35'
 
Челик Зеки
42'
 
Шека

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург
Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург Страсбург 2:1 Сент-Этьен Нант 0:1 Страсбург Бордо 0:1 Страсбург Страсбург 4:2 Тулуза Брест 5:0 Страсбург Страсбург 1:2 Лион Амьен 0:4 Страсбург Страсбург 4:1 Ним Анже 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург
Лилль Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Эпиналь 2:1 Лилль Лилль 0:2 ПСЖ Лион 2:2 Лилль Гонфревиль 0:2 Лилль
Дижон 1:0 Лилль Лилль 2:0 Амьен Раон-л'Этап 2:3 Лилль Монако 5:1 Лилль Монако 0:3 Лилль Лилль 2:1 Монпелье Челси 2:1 Лилль Лилль 1:0 Брест Лион 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон Лилль 0:2 Аякс ПСЖ 2:0 Лилль Лилль 0:0 Метц Валенсия 4:1 Лилль Марсель 2:1 Лилль Лилль 3:0 Бордо

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Лилль: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Лилль 2:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:0 Лилль Кубок лиги
Лилль 2:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:1 Лилль Кубок Страсбург 3:0 Лилль Лига 1 Страсбург 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:3 Страсбург Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 18 1 3 57 - 14 55
2. Марсель Заявка 21 12 6 3 30 - 21 42
3. Ренн Заявка 22 12 4 6 29 - 21 40
4. Страсбург 1:0 Заявка 22 10 3 9 27 - 26 33
5. Монпелье Заявка 22 9 6 7 30 - 26 33
6. Лион Заявка 21 9 5 7 34 - 19 32
7. Нант Заявка 22 10 2 10 21 - 22 32
8. Лилль 0:1 Заявка 22 9 4 9 24 - 25 31
9. Анже 1:1 Заявка 22 8 7 7 24 - 26 31
10. Монако 1:1 Заявка 22 8 6 8 37 - 37 30
11. Реймс 1:1 Заявка 22 7 9 6 18 - 15 30
12. Бордо Заявка 21 8 5 8 30 - 24 29
13. Ницца Заявка 21 8 5 8 30 - 29 29
14. Сент-Этьен Заявка 21 8 4 9 24 - 32 28
15. Брест 0:2 Заявка 22 7 7 8 28 - 29 28
16. Дижон 2:0 Заявка 22 6 6 10 18 - 24 24
17. Метц Заявка 21 5 8 8 19 - 28 23
18. Амьен 0:0 Заявка 22 4 7 11 24 - 41 19
19. Ним 1:1 Заявка 22 3 7 12 17 - 36 16
20. Тулуза 0:0 Заявка 22 3 4 15 21 - 47 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Лилль
Страсбург
37% (54)
Ничья
43.2% (63)
Лилль
19.9% (29)
1:1 Ничья
34.2% (50)
2:1 Страсбург
20.5% (30)
1:0 Страсбург
11.6% (17)
1:2 Лилль
11.6% (17)
0:1 Лилль
5.5% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...