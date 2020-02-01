Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Мехелен
0:1
Первый тайм: 28'

Стадион:
Гент
0'
0:1
1' Гол
Безус Роман
18' Желтая карточка
Квилитая Георгий
22' Желтая карточка
Jules van Cleemput
28'
15
Тулен
Янник
2
Jules
van
Cleemput
23
Пейре
Тибо
5
Свинкелс
Арьян
22
Коррин
Александр
8
Кайя
Онур
30
Ванлерберге
Йорди
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
20
Энгвалль
Густав
10
Де
Камарго
Игор
1
Камински
Томас
23
Люстиг
Микаэль
32
Пластун
Игорь
5
Нгадеу
Майкл
15
Мохаммади
Милад
24
Кумс
Свен
6
Овусу
Элиша
9
Безус
Роман
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
13
Квилитая
Георгий
16
Дэвид
Джонатан
Мехелен
4-4-2
Гент
4-3-1-2

Ход матча

1'
0:1
Безус Роман
(Вадис Оджиджа-Офоэ)
5'
Кастро Брам
Тулен Янник
 
18'
 
Квилитая Георгий
22'
Jules van Cleemput
 

Предыдущие игры

Мехелен Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Мехелен 2:3 Стандард Мехелен 1:5 АЗ Алкмаар Кёльн 2:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен
Мехелен 1:0 Остенде Брюгге 3:0 Мехелен Мехелен 1:1 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Мехелен 0:2 Зульте-Варегем Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 2:2 Шарлеруа Мехелен 1:2 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Мехелен Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Андерлехт 1:4 Мехелен Эйпен 0:2 Мехелен Мехелен 0:5 Брюгге Кортрейк 2:3 Мехелен Гент 3:0 Мехелен Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз
Гент Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Гент 4:1 Генк Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Ингольштадт 2:3 Гент Стандард 0:1 Гент
Гент 1:1 Брюгге Остенде 2:1 Гент Гент 2:1 Александрия Гент 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Гент Кортрейк 0:2 Гент Сент-Этьен 0:0 Гент Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Генк 0:2 Гент Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард Андерлехт 3:3 Гент Сент-Трюйден 0:0 Гент Гент 2:2 Вольфсбург Гент 2:0 Васланд-Беверен

Последние игры между собой

Мехелен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Гент: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Гент 3:0 Мехелен Первый дивизион А Гент 1:2 Мехелен Кубок Гент 2:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 1:1 Гент Первый дивизион А
Гент 3:0 Мехелен Лига Про Мехелен 2:0 Гент Лига Про Мехелен 2:0 Гент Лига Про Гент 1:0 Мехелен Кубок Гент 2:2 Мехелен Лига Про Мехелен 0:0 Гент Лига Жюпиле Гент 3:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:0 Гент Лига Жюпиле Гент 0:2 Мехелен Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 23 16 6 1 50 - 11 54
2. Гент 1:0 24 14 6 4 48 - 25 48
3. Ройал Антверпен 23 13 6 4 43 - 27 45
4. Шарлеруа 23 11 8 4 37 - 19 41
5. Стандард 24 12 5 7 43 - 29 41
6. Генк 24 11 4 9 37 - 34 37
7. Мехелен 0:1 23 10 4 9 33 - 36 34
8. Зульте-Варегем 23 9 4 10 32 - 33 31
9. Андерлехт 23 7 9 7 27 - 25 30
10. Сент-Трюйден 0:0 24 8 6 10 27 - 39 30
11. Мускрон-Перювельз 23 6 9 8 31 - 34 27
12. Кортрейк 24 7 5 12 33 - 39 26
13. Эйпен 1:0 24 7 5 12 20 - 35 26
14. Васланд-Беверен 23 5 5 13 19 - 43 20
15. Остенде 0:0 24 5 4 15 23 - 44 19
16. Серкль Брюгге 0:1 24 3 2 19 20 - 50 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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