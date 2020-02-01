Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Мехелен
0:1
Первый тайм: 28'
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
Гент
0:1
1' ГолБезус Роман
18' Желтая карточкаКвилитая Георгий
22' Желтая карточкаJules van Cleemput
15
Тулен
Янник
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
24
Кумс
Свен
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
29 Issa Kabore
-
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Асаре НанаЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
Ход матча
1'
18'
Предыдущие игры
Мехелен Последние 20 матчей: +8 =4 -8Мехелен 2:3 Стандард Мехелен 1:5 АЗ Алкмаар Кёльн 2:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен
Мехелен 1:0 Остенде Брюгге 3:0 Мехелен Мехелен 1:1 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Мехелен 0:2 Зульте-Варегем Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 2:2 Шарлеруа Мехелен 1:2 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Мехелен Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Андерлехт 1:4 Мехелен Эйпен 0:2 Мехелен Мехелен 0:5 Брюгге Кортрейк 2:3 Мехелен Гент 3:0 Мехелен Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз
Гент Последние 20 матчей: +11 =6 -3Гент 4:1 Генк Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Ингольштадт 2:3 Гент Стандард 0:1 Гент
Гент 1:1 Брюгге Остенде 2:1 Гент Гент 2:1 Александрия Гент 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Гент Кортрейк 0:2 Гент Сент-Этьен 0:0 Гент Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Генк 0:2 Гент Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард Андерлехт 3:3 Гент Сент-Трюйден 0:0 Гент Гент 2:2 Вольфсбург Гент 2:0 Васланд-Беверен
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Гент: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|23
|16
|6
|1
|50 - 11
|54
|2.
|Гент
|1:0
|24
|14
|6
|4
|48 - 25
|48
|3.
|Ройал Антверпен
|23
|13
|6
|4
|43 - 27
|45
|4.
|Шарлеруа
|23
|11
|8
|4
|37 - 19
|41
|5.
|Стандард
|24
|12
|5
|7
|43 - 29
|41
|6.
|Генк
|24
|11
|4
|9
|37 - 34
|37
|7.
|Мехелен
|0:1
|23
|10
|4
|9
|33 - 36
|34
|8.
|Зульте-Варегем
|23
|9
|4
|10
|32 - 33
|31
|9.
|Андерлехт
|23
|7
|9
|7
|27 - 25
|30
|10.
|Сент-Трюйден
|0:0
|24
|8
|6
|10
|27 - 39
|30
|11.
|Мускрон-Перювельз
|23
|6
|9
|8
|31 - 34
|27
|12.
|Кортрейк
|24
|7
|5
|12
|33 - 39
|26
|13.
|Эйпен
|1:0
|24
|7
|5
|12
|20 - 35
|26
|14.
|Васланд-Беверен
|23
|5
|5
|13
|19 - 43
|20
|15.
|Остенде
|0:0
|24
|5
|4
|15
|23 - 44
|19
|16.
|Серкль Брюгге
|0:1
|24
|3
|2
|19
|20 - 50
|11
Загрузка...