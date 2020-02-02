Франция: Лига 1 2019-2020
Метц
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Сент-Этьен
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
11
Нгетт
Опа
20
Диалло
Хабиб
26
Дебюши
Матьё
24
Перрен
Лоик
29
Кабай
Йоан
14
Онора
Франк
10
Хазри
Вахби
20
Буанга
Денис
31
Аби
Шарль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
11 Нгетт ОпаНападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Делен ТомаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Гакпа МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vincent Hognon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Защитник
-
29 Кабай ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Онора ФранкПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
31 Аби ШарльНападающий
- Запасные игроки
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
32 Фофана УэслиЗащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
-
17 Аолу Жан-ЭдеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +4 =7 -9Реймс 0:1 Метц Метц 1:0 Страсбург Руан 3:0 Метц Дижон 2:2 Метц
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =5 -7Монако 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Париж 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Нант
ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Бастия-Борго 0:3 Сент-Этьен Страсбург 2:1 Сент-Этьен Ним 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 ПСЖ Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Ницца Ренн 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Гент Сент-Этьен 0:0 Монпелье Нант 2:3 Сент-Этьен Александрия 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Монако Сент-Этьен 2:2 Амьен Сент-Этьен 1:1 Александрия
Последние игры между собой
Метц: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|18
|1
|3
|57 - 14
|55
|2.
|Марсель
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|30 - 21
|42
|3.
|Ренн
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|29 - 21
|40
|4.
|Лилль
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|26 - 25
|34
|5.
|Монпелье
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 26
|33
|6.
|Нант
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|21 - 22
|32
|7.
|Лион
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|35 - 21
|32
|8.
|Ницца
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|32 - 30
|32
|9.
|Реймс
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|21 - 15
|32
|10.
|Страсбург
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|27 - 28
|30
|11.
|Анже
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|24 - 29
|30
|12.
|Бордо
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 24
|29
|13.
|Монако
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|37 - 39
|29
|14.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 32
|29
|15.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 30
|28
|16.
|Дижон
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|19 - 24
|24
|17.
|Метц
|0:0 Заявка
|22
|5
|9
|8
|19 - 28
|24
|18.
|Амьен
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 41
|19
|19.
|Ним
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|19 - 36
|18
|20.
|Тулуза
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|21 - 47
|13
Метц
20.5% (30)
Ничья
52.1% (76)
Сент-Этьен
27.4% (40)
1:1 Ничья
45.2% (66)
1:2 Сент-Этьен
16.4% (24)
1:0 Метц
15.1% (22)
0:1 Сент-Этьен
8.2% (12)
2:1 Метц
4.1% (6)
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