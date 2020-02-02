Франция: Лига 1 2019-2020

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Метц
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Сент-Этьен
0' 28'
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
3
Юдоль
Матьё
19
Маига
Хабиб
4
Н'Дорам
Кевин
14
Пажо
Венсан
11
Нгетт
Опа
20
Диалло
Хабиб
7
Ньяне
Ибраима
16
Рюффье
Стефан
26
Дебюши
Матьё
4
Салиба
Вильям
24
Перрен
Лоик
13
Трауко
Мигель
29
Кабай
Йоан
6
М'Вила
Янн
14
Онора
Франк
10
Хазри
Вахби
20
Буанга
Денис
31
Аби
Шарль
Метц
4-3-3
Сент-Этьен
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Реймс 0:1 Метц Метц 1:0 Страсбург Руан 3:0 Метц Дижон 2:2 Метц
Метц 1:1 Марсель Ницца 4:1 Метц Метц 0:1 Ренн Ним 1:1 Метц Метц 1:1 Реймс Лилль 0:0 Метц Метц 2:2 Монпелье Метц 1:1 Брест Лион 2:0 Метц Метц 1:0 Нант Брест 2:0 Метц Метц 2:2 Тулуза Сент-Этьен 0:1 Метц Метц 1:2 Амьен Бордо 2:0 Метц Метц 0:2 ПСЖ
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Монако 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Париж 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Нант
ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Бастия-Борго 0:3 Сент-Этьен Страсбург 2:1 Сент-Этьен Ним 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 ПСЖ Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Ницца Ренн 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Гент Сент-Этьен 0:0 Монпелье Нант 2:3 Сент-Этьен Александрия 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Монако Сент-Этьен 2:2 Амьен Сент-Этьен 1:1 Александрия

Последние игры между собой

Метц: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Сент-Этьен 0:1 Метц Лига 1 Метц 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Метц Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Метц Лига 1
Метц 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Метц 2:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Метц Лига 1 Метц 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Метц Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 18 1 3 57 - 14 55
2. Марсель Заявка 21 12 6 3 30 - 21 42
3. Ренн Заявка 22 12 4 6 29 - 21 40
4. Лилль Заявка 22 10 4 8 26 - 25 34
5. Монпелье Заявка 22 9 6 7 30 - 26 33
6. Нант Заявка 22 10 2 10 21 - 22 32
7. Лион Заявка 22 9 5 8 35 - 21 32
8. Ницца Заявка 22 9 5 8 32 - 30 32
9. Реймс Заявка 22 8 8 6 21 - 15 32
10. Страсбург Заявка 22 9 3 10 27 - 28 30
11. Анже Заявка 22 8 6 8 24 - 29 30
12. Бордо Заявка 21 8 5 8 30 - 24 29
13. Монако Заявка 22 8 5 9 37 - 39 29
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 22 8 5 9 24 - 32 29
15. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 30 28
16. Дижон Заявка 22 6 6 10 19 - 24 24
17. Метц 0:0 Заявка 22 5 9 8 19 - 28 24
18. Амьен Заявка 22 4 7 11 24 - 41 19
19. Ним Заявка 22 4 6 12 19 - 36 18
20. Тулуза Заявка 22 3 4 15 21 - 47 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Метц 0:0 Сент-Этьен
Метц
20.5% (30)
Ничья
52.1% (76)
Сент-Этьен
27.4% (40)
1:1 Ничья
45.2% (66)
1:2 Сент-Этьен
16.4% (24)
1:0 Метц
15.1% (22)
0:1 Сент-Этьен
8.2% (12)
2:1 Метц
4.1% (6)
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