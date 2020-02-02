Франция: Лига 1 2019-2020
Ницца
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Альянц Ривьера
Лион
22' Красная карточкаМарсал Фернандо
29
Эрей
Кристоф
18
Клод
Алексис
28
Будауи
Хишем
10
Уна
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Клод АлексисПолузащитник
-
28 Будауи ХишемНападающий
- Нападающий
-
10 Уна АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
-
22 Лусамба АрноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Тете КенниЗащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
-
22 Лукас ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
22'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ницца 1:2 Лион Ницца 1:1 Ренн Ницца 2:1 Red Star1 Анже 1:1 Ницца
Лион Последние 20 матчей: +14 =2 -4Ницца 1:2 Лион Лион 3:0 Тулуза Лион 2:2 Лилль Нант 3:4 Лион
Последние игры между собой
Ницца: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Лион: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Лион 3:2 Ницца Лига 1 Ницца 0:5 Лион Лига 1 Лион 3:3 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Лион Лига 1 Ницца 0:1 Лион Лига 1 Лион 4:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Лион Кубок лиги Лион 3:4 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Лион Лига 1 Ницца 2:2 Лион Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|18
|1
|3
|57 - 14
|55
|2.
|Марсель
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|30 - 21
|42
|3.
|Ренн
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|29 - 21
|40
|4.
|Лилль
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|26 - 25
|34
|5.
|Лион
|0:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|34 - 19
|33
|6.
|Монпелье
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 26
|33
|7.
|Нант
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|21 - 22
|32
|8.
|Реймс
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|21 - 15
|32
|9.
|Страсбург
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|27 - 28
|30
|10.
|Ницца
|0:0 Заявка
|22
|8
|6
|8
|30 - 29
|30
|11.
|Анже
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|24 - 29
|30
|12.
|Бордо
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 24
|29
|13.
|Монако
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|37 - 39
|29
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|24 - 32
|28
|15.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 30
|28
|16.
|Дижон
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|19 - 24
|24
|17.
|Метц
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|19 - 28
|23
|18.
|Амьен
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 41
|19
|19.
|Ним
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|19 - 36
|18
|20.
|Тулуза
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|21 - 47
|13
Ницца
5.4% (8)
Ничья
30.6% (45)
Лион
63.9% (94)
1:2 Лион
45.6% (67)
1:1 Ничья
26.5% (39)
0:1 Лион
8.2% (12)
0:2 Лион
4.8% (7)
1:3 Лион
4.1% (6)
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