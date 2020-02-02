Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Ницца
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Лион
0'
22' Красная карточка
Марсал Фернандо
27'
40
Бенитес
Вальтер
29
Эрей
Кристоф
21
Данило
Барбоза
4
Dante
Bonfim1
2
Н'Соки
Стэнли
8
Лис-Мелу
Пьерр
19
Тюрам-Ульен
Хефрен
18
Клод
Алексис
28
Будауи
Хишем
9
Дольберг
Каспер
10
Уна
Адам
30
Татарушану
Чиприан
4
Рафаэль
да
Сильва
6
Марсело
Антонио
5
Денайер
Джейсон
20
Марсал
Фернандо
25
Какере
Максанс
12
Мендес
Тьяго
8
Ауа
Уссем
21
Экамби
Карл
Токо
9
Дембеле
Мусса
I
27
Корне
Максвелл
Ницца
4-3-3
Лион
4-3-3

Ход матча

22'
 
Марсал Фернандо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ницца 1:2 Лион Ницца 1:1 Ренн Ницца 2:1 Red Star1 Анже 1:1 Ницца
Ницца 2:0 Этуаль Сент-Рафаэль Ницца 3:0 Тулуза Брест 0:0 Ницца Ницца 4:1 Метц Сент-Этьен 4:1 Ницца Ницца 3:1 Анже Лион 2:1 Ницца Ницца 1:1 Бордо Ницца 2:0 Реймс Ле Ман 3:2 Ницца Страсбург 1:0 Ницца Ницца 1:4 ПСЖ Нант 1:0 Ницца Ницца 1:1 Лилль Монако 3:1 Ницца Ницца 2:1 Дижон
Лион Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Ницца 1:2 Лион Лион 3:0 Тулуза Лион 2:2 Лилль Нант 3:4 Лион
Бордо 1:2 Лион Лион 3:1 Брест Бур-Перонна 0:7 Лион Реймс 1:1 Лион Лион 4:1 Тулуза Лион 0:1 Ренн Лион 2:2 РБ Лейпциг Ним 0:4 Лион Лион 0:1 Лилль Страсбург 1:2 Лион Зенит 2:0 Лион Лион 2:1 Ницца Марсель 2:1 Лион Лион 3:1 Бенфика Тулуза 2:3 Лион Лион 2:0 Метц

Последние игры между собой

Ницца: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Лион: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ницца 1:2 Лион Кубок Лион 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лион Лига 1 Лион 0:1 Ницца Лига 1
Лион 3:2 Ницца Лига 1 Ницца 0:5 Лион Лига 1 Лион 3:3 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Лион Лига 1 Ницца 0:1 Лион Лига 1 Лион 4:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Лион Кубок лиги Лион 3:4 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Лион Лига 1 Ницца 2:2 Лион Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 18 1 3 57 - 14 55
2. Марсель Заявка 21 12 6 3 30 - 21 42
3. Ренн Заявка 22 12 4 6 29 - 21 40
4. Лилль Заявка 22 10 4 8 26 - 25 34
5. Лион 0:0 Заявка 22 9 6 7 34 - 19 33
6. Монпелье Заявка 22 9 6 7 30 - 26 33
7. Нант Заявка 22 10 2 10 21 - 22 32
8. Реймс Заявка 22 8 8 6 21 - 15 32
9. Страсбург Заявка 22 9 3 10 27 - 28 30
10. Ницца 0:0 Заявка 22 8 6 8 30 - 29 30
11. Анже Заявка 22 8 6 8 24 - 29 30
12. Бордо Заявка 21 8 5 8 30 - 24 29
13. Монако Заявка 22 8 5 9 37 - 39 29
14. Сент-Этьен Заявка 21 8 4 9 24 - 32 28
15. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 30 28
16. Дижон Заявка 22 6 6 10 19 - 24 24
17. Метц Заявка 21 5 8 8 19 - 28 23
18. Амьен Заявка 22 4 7 11 24 - 41 19
19. Ним Заявка 22 4 6 12 19 - 36 18
20. Тулуза Заявка 22 3 4 15 21 - 47 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Лион
Ницца
5.4% (8)
Ничья
30.6% (45)
Лион
63.9% (94)
1:2 Лион
45.6% (67)
1:1 Ничья
26.5% (39)
0:1 Лион
8.2% (12)
0:2 Лион
4.8% (7)
1:3 Лион
4.1% (6)
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