Франция: Лига 1 2019-2020

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Бордо
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Марсель
0'
7' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
18'
1
Костил
Бенуа
25
Кватенг
Энок
6
Косельни
Лоран
3
Пабло
Кастро
20
Сабали
Юссуф
5
Отавио
Пассос
26
Башич
Тома
28
Удин
Реми
12
Де
Превиль
Николя
18
Хван
Ый-Чжо
7
Бриан
Джимми
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
4
Камара
Бубакар
21
Ронжье
Валентин
8
Сансон
Морган
17
Сарр
Буна
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
Бордо
4-2-3-1
Марсель
4-1-2-3

Ход матча

7'
 
Чалета-Цар Дуе

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Нант 0:1 Бордо По 3:2 Бордо Бордо 1:2 Лион Бордо 2:0 Ле Ман
Ренн 1:0 Бордо Брест 2:0 Бордо Бордо 0:1 Страсбург Марсель 3:1 Бордо Бордо 6:0 Ним Реймс 1:1 Бордо Бордо 2:1 Монако Ницца 1:1 Бордо Бордо 2:0 Нант Бордо 2:0 Дижон Лилль 3:0 Бордо Бордо 0:1 Сент-Этьен Тулуза 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Амьен 1:3 Бордо Бордо 2:2 Брест
Марсель Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Марсель 3:1 Страсбург Марсель 0:0 Анже Гранвиль 0:3 Марсель Ренн 0:1 Марсель
Трелиссак 1:1 Марсель Марсель 3:1 Ним Метц 1:1 Марсель Марсель 3:1 Бордо Анже 0:2 Марсель Марсель 2:1 Брест Тулуза 0:2 Марсель Марсель 2:1 Лион Марсель 2:1 Лилль Монако 2:1 Марсель ПСЖ 4:0 Марсель Марсель 2:0 Страсбург Амьен 3:1 Марсель Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель Марсель 1:1 Монпелье

Последние игры между собой

Бордо: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Марсель: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Марсель 3:1 Бордо Лига 1 Марсель 2:1 Бордо Товарищеские матчи Бордо 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1
Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Бордо 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 18 1 3 57 - 14 55
2. Марсель 0:0 Заявка 22 12 7 3 30 - 21 43
3. Ренн Заявка 22 12 4 6 29 - 21 40
4. Лилль Заявка 22 10 4 8 26 - 25 34
5. Монпелье Заявка 22 9 6 7 30 - 26 33
6. Нант Заявка 22 10 2 10 21 - 22 32
7. Лион Заявка 22 9 5 8 35 - 21 32
8. Ницца Заявка 22 9 5 8 32 - 30 32
9. Реймс Заявка 22 8 8 6 21 - 15 32
10. Страсбург Заявка 22 9 3 10 27 - 28 30
11. Бордо 0:0 Заявка 22 8 6 8 30 - 24 30
12. Анже Заявка 22 8 6 8 24 - 29 30
13. Монако Заявка 22 8 5 9 37 - 39 29
14. Сент-Этьен Заявка 22 8 4 10 25 - 35 28
15. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 30 28
16. Метц Заявка 22 6 8 8 22 - 29 26
17. Дижон Заявка 22 6 6 10 19 - 24 24
18. Амьен Заявка 22 4 7 11 24 - 41 19
19. Ним Заявка 22 4 6 12 19 - 36 18
20. Тулуза Заявка 22 3 4 15 21 - 47 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бордо 0:0 Марсель
Бордо
9.4% (14)
Ничья
38.3% (57)
Марсель
52.3% (78)
1:2 Марсель
34.2% (51)
1:1 Ничья
33.6% (50)
0:1 Марсель
9.4% (14)
0:2 Марсель
6% (9)
2:1 Бордо
4% (6)
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