Франция: Лига 1 2019-2020
Бордо
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Матмю Атлантик
Марсель
7' Желтая карточкаЧалета-Цар Дуе
25
Кватенг
Энок
20
Сабали
Юссуф
26
Башич
Тома
28
Удин
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
18
Амави
Жордан
17
Сарр
Буна
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
28 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сарр БунаНападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Аке МарлиНападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
27 Лопес МаксимНападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +8 =3 -9Нант 0:1 Бордо По 3:2 Бордо Бордо 1:2 Лион Бордо 2:0 Ле Ман
Марсель Последние 20 матчей: +12 =5 -3Марсель 3:1 Страсбург Марсель 0:0 Анже Гранвиль 0:3 Марсель Ренн 0:1 Марсель
Последние игры между собой
Бордо: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Марсель: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Бордо 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|18
|1
|3
|57 - 14
|55
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|22
|12
|7
|3
|30 - 21
|43
|3.
|Ренн
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|29 - 21
|40
|4.
|Лилль
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|26 - 25
|34
|5.
|Монпелье
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 26
|33
|6.
|Нант
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|21 - 22
|32
|7.
|Лион
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|35 - 21
|32
|8.
|Ницца
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|32 - 30
|32
|9.
|Реймс
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|21 - 15
|32
|10.
|Страсбург
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|27 - 28
|30
|11.
|Бордо
|0:0 Заявка
|22
|8
|6
|8
|30 - 24
|30
|12.
|Анже
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|24 - 29
|30
|13.
|Монако
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|37 - 39
|29
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|25 - 35
|28
|15.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 30
|28
|16.
|Метц
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|22 - 29
|26
|17.
|Дижон
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|19 - 24
|24
|18.
|Амьен
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 41
|19
|19.
|Ним
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|19 - 36
|18
|20.
|Тулуза
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|21 - 47
|13
Бордо
9.4% (14)
Ничья
38.3% (57)
Марсель
52.3% (78)
1:2 Марсель
34.2% (51)
1:1 Ничья
33.6% (50)
0:1 Марсель
9.4% (14)
0:2 Марсель
6% (9)
2:1 Бордо
4% (6)
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