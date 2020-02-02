Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Брюгге
0:0
Перерыв
Стадион: Ян Брейдель
Ройал Антверпен
27' Желтая карточкаБонавентуре Деннис
27' Желтая карточкаРодригеш Иву
28' Желтая карточкаАрсланаджич Дино
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
30
Бута
Аурелиу
22
Худт
Уэсли
19
Миёши
Коджи
38
Арун
Фарис
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Влитинк ТибоПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Нападающий
-
80 Икома ЛуисНападающий
-
35 Тау ПерсиНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Бута АурелиуЗащитник
- Защитник
-
22 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Тенкен ЙенсВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Дефур СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
-
Главный тренер: Ласло Болони
Ход матча
27'
28'
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =5 -4Шарлеруа 0:0 Брюгге Кортрейк 2:2 Брюгге Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:2 Брюгге
Аякс 3:1 Брюгге ПСВ 1:2 Брюгге Брюгге 4:0 Зульте-Варегем Гент 1:1 Брюгге Андерлехт 0:2 Брюгге Брюгге 3:0 Мехелен Брюгге 1:3 Реал Мадрид Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Остенде 1:1 Брюгге Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз Галатасарай 1:1 Брюгге Брюгге 2:0 Остенде Ройал Антверпен 2:1 Брюгге ПСЖ 1:0 Брюгге Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +11 =7 -2Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:0 Лугано
Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 1:1 Ройал Антверпен Стандард 1:3 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Васланд-Беверен 0:4 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:3 Генк Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Ройал Антверпен 2:1 Брюгге Мускрон-Перювельз 3:1 Ройал Антверпен Генк 2:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:2 Стандард Остенде 1:1 Ройал Антверпен
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Ройал Антверпен: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0
|24
|16
|7
|1
|50 - 11
|55
|2.
|Гент
|24
|14
|6
|4
|50 - 25
|48
|3.
|Ройал Антверпен
|0:0
|24
|13
|7
|4
|43 - 27
|46
|4.
|Шарлеруа
|23
|11
|8
|4
|37 - 19
|41
|5.
|Стандард
|24
|12
|5
|7
|43 - 29
|41
|6.
|Генк
|24
|11
|4
|9
|37 - 34
|37
|7.
|Мехелен
|23
|10
|4
|9
|33 - 38
|34
|8.
|Зульте-Варегем
|23
|9
|4
|10
|32 - 33
|31
|9.
|Андерлехт
|23
|7
|9
|7
|27 - 25
|30
|10.
|Сент-Трюйден
|24
|8
|5
|11
|27 - 40
|29
|11.
|Мускрон-Перювельз
|23
|6
|9
|8
|31 - 34
|27
|12.
|Кортрейк
|24
|7
|5
|12
|33 - 39
|26
|13.
|Эйпен
|24
|7
|5
|12
|20 - 35
|26
|14.
|Остенде
|24
|6
|3
|15
|24 - 44
|21
|15.
|Васланд-Беверен
|23
|5
|5
|13
|19 - 43
|20
|16.
|Серкль Брюгге
|24
|3
|2
|19
|20 - 50
|11
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