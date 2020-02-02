Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Брюгге
0:0
Перерыв

Стадион:
Ройал Антверпен
0'
27' Желтая карточка
Бонавентуре Деннис
27' Желтая карточка
Родригеш Иву
28' Желтая карточка
Арсланаджич Дино
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брандон
17
Дели
Симон
2
Соболь
Эдуард
3
Баланта
Эдер
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
11
Дьятта
Крепен
90
Кетеларе
Шарль
42
Бонавентуре
Деннис
1
Болат
Синан
30
Бута
Аурелиу
15
Арсланаджич
Дино
22
Худт
Уэсли
2
Де
Лат
Ричи
7
Ламкель
Зе
Дидье
19
Миёши
Коджи
38
Арун
Фарис
25
Де
Сарт
Алексис
8
Родригеш
Иву
70
Мбокани
Дьёмерси
Брюгге
4-1-2-3
Ройал Антверпен
4-5-1

Ход матча

27'
Бонавентуре Деннис
 
27'
 
Родригеш Иву
28'
 
Арсланаджич Дино

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Шарлеруа 0:0 Брюгге Кортрейк 2:2 Брюгге Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:2 Брюгге
Аякс 3:1 Брюгге ПСВ 1:2 Брюгге Брюгге 4:0 Зульте-Варегем Гент 1:1 Брюгге Андерлехт 0:2 Брюгге Брюгге 3:0 Мехелен Брюгге 1:3 Реал Мадрид Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Остенде 1:1 Брюгге Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз Галатасарай 1:1 Брюгге Брюгге 2:0 Остенде Ройал Антверпен 2:1 Брюгге ПСЖ 1:0 Брюгге Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:0 Лугано
Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 1:1 Ройал Антверпен Стандард 1:3 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Васланд-Беверен 0:4 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:3 Генк Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Ройал Антверпен 2:1 Брюгге Мускрон-Перювельз 3:1 Ройал Антверпен Генк 2:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:2 Стандард Остенде 1:1 Ройал Антверпен

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Ройал Антверпен: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Ройал Антверпен 2:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 0:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 5:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А
Ройал Антверпен 1:1 Брюгге Первый дивизион А Ройал Антверпен 2:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Первый дивизион А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 24 16 7 1 50 - 11 55
2. Гент 24 14 6 4 50 - 25 48
3. Ройал Антверпен 0:0 24 13 7 4 43 - 27 46
4. Шарлеруа 23 11 8 4 37 - 19 41
5. Стандард 24 12 5 7 43 - 29 41
6. Генк 24 11 4 9 37 - 34 37
7. Мехелен 23 10 4 9 33 - 38 34
8. Зульте-Варегем 23 9 4 10 32 - 33 31
9. Андерлехт 23 7 9 7 27 - 25 30
10. Сент-Трюйден 24 8 5 11 27 - 40 29
11. Мускрон-Перювельз 23 6 9 8 31 - 34 27
12. Кортрейк 24 7 5 12 33 - 39 26
13. Эйпен 24 7 5 12 20 - 35 26
14. Остенде 24 6 3 15 24 - 44 21
15. Васланд-Беверен 23 5 5 13 19 - 43 20
16. Серкль Брюгге 24 3 2 19 20 - 50 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Арсланаджич Дино получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Родригеш Иву получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Бонавентуре Деннис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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