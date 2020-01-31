Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Ох, нехорошо это выглядит. Имран Луза получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Имран Луза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Матч возобновлен

46' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Нант

45' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Нант

43' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

38' Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Вагё Молла выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Эну Адриен прошляпила момент и попала только в штангу!

36' Рафинья Диас разрезает оборону соперника отличным пасом

35' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Мауасса Фет совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

32' Удар от ворот произведет Нант

31' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

31' Ньянг М'Байе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Рафинья Диас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Имран Луза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Ренн

27' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Вагё Молла выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Ренн имеет хороший шанс забить.

22' Удар от ворот произведет Нант

22' Ньянг М'Байе нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

22' Рафинья Диас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Матч возобновлен

20' Имран Луза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Аппиа Деннис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

18' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Рафинья Диас из команды Ренн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

17' Вагё Молла выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Хорошо играет на выходе Лафон Альбан - мяч в ее руках

14' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Саймон Мозес из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

9' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Нант

5' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Мауасса Фет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Начался туман, и видимость стала плохой

1' Ренн начинает с центра поля