Франция: Лига 1 2019-2020

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  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Ренн
3:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Нант
0'
18' Желтая карточка
Аппиа Деннис
32' Желтая карточка
Мауасса Фет
0:1
47' Гол в свои ворота
Да Сильва Дамьен
53' Желтая карточка
Эмон Рено
59' Желтая карточка
Дель Кастильо Ромен
60' Желтая карточка
Лафон Альбан
60' Желтая карточка
Рафинья Диас
0:1
71' Не забитый пенальти
Ньянг М'Байе
1:1
71' Гол
Рафинья Диас
1:2
80' Гол
Саймон Мозес
90' Желтая карточка
Kader Bamba
2:2
90' Гол
Буриго Бенжамен
3:2
90' Гол
 90'+9
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
26
Желен
Жереми
17
Мауасса
Фет
7
Рафинья
Диас
12
Силики
Джеймс
18
Камавинга
Эдуардо
20
Тэт
Флавьен
11
Ньянг
М'Байе
23
Эну
Адриен
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
13
Вагё
Молла
21
Крхин
Рене
14
Траоре
Шарль
19
Туре
Абдулайе
26
Imran
Louza
32
Kader
Bamba
17
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
28
Эмон
Рено
Ренн
4-4-2
Нант
4-2-3-1

Ход матча

18'
 
Аппиа Деннис
32'
Мауасса Фет
 
47'
0:1
Да Сильва Дамьен
53'
 
Эмон Рено
57'
Гбоо Янн
Эну Адриен
 
59'
Дель Кастильо Ромен
 
60'
 
Лафон Альбан
60'
Рафинья Диас
 
65'
Буриго Бенжамен
Силики Джеймс
 
67'
 
Абейд Мехди
Эмон Рено
71'
Ньянг М'Байе
0:1
71'
Рафинья Диас
1:1
80'
1:2
Саймон Мозес
83'
Дель Кастильо Ромен
Камавинга Эдуардо
 
86'
 
Руис Перси
Аппиа Деннис
90'
 
Kader Bamba
90'
 
Мутуссами Самуэль
Kader Bamba
90'
Буриго Бенжамен
(Гбоо Янн)
2:2
90'
3:2

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Анже 4:5 Ренн Ницца 1:1 Ренн Athletico Marseille 0:2 Ренн Ним 0:1 Ренн
Ренн 0:1 Марсель Ренн 0:0 Амьен Ренн 1:0 Бордо Амьен 3:2 Ренн Лион 0:1 Ренн Ренн 2:0 Лацио Ренн 2:1 Анже Метц 0:1 Ренн Ренн 2:1 Сент-Этьен Селтик 3:1 Ренн Дижон 2:1 Ренн Ренн 3:1 Амьен ЧФР Клуж 1:0 Ренн Ренн 3:2 Тулуза Ренн 0:1 ЧФР Клуж Монако 3:2 Ренн
Нант Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Нант 0:1 Бордо Нант 3:4 Лион Сент-Этьен 0:2 Нант Авирон 0:2 Нант
Нант 1:2 Анже Нант 0:1 Страсбург Ним 0:1 Нант Нант 1:0 Дижон ПСЖ 2:0 Нант Нант 2:1 Тулуза Брест 1:1 Нант Нант 2:3 Сент-Этьен Бордо 2:0 Нант Нант 8:0 Париж Нант 0:1 Монако Метц 1:0 Нант Нант 1:0 Ницца Лион 0:1 Нант Нант 1:0 Ренн Страсбург 2:1 Нант

Последние игры между собой

Ренн: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 2
Нант: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 8
Нант 1:0 Ренн Лига 1 Нант 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Нант Кубок лиги Ренн 1:1 Нант Лига 1
Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 4:1 Нант Лига 1 Нант 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Ренн Лига 1 Нант 0:3 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Товарищеские матчи Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Ренн Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 17 1 3 52 - 14 52
2. Марсель Заявка 21 12 6 3 30 - 21 42
3. Ренн 2:2 Заявка 22 11 5 6 28 - 21 38
4. Монпелье Заявка 21 9 6 6 30 - 21 33
5. Нант 2:2 Заявка 22 10 3 9 21 - 21 33
6. Лион Заявка 21 9 5 7 34 - 19 32
7. Лилль Заявка 21 9 4 8 24 - 24 31
8. Страсбург Заявка 21 9 3 9 26 - 26 30
9. Анже Заявка 21 8 6 7 23 - 25 30
10. Бордо Заявка 21 8 5 8 30 - 24 29
11. Ницца Заявка 21 8 5 8 30 - 29 29
12. Монако Заявка 21 8 5 8 36 - 36 29
13. Реймс Заявка 21 7 8 6 17 - 14 29
14. Сент-Этьен Заявка 21 8 4 9 24 - 32 28
15. Брест Заявка 21 7 7 7 28 - 27 28
16. Метц Заявка 21 5 8 8 19 - 28 23
17. Дижон Заявка 21 5 6 10 16 - 24 21
18. Амьен Заявка 21 4 6 11 24 - 41 18
19. Ним Заявка 21 3 6 12 16 - 35 15
20. Тулуза Заявка 21 3 3 15 21 - 47 12
  • Первый тайм
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Нант: 36%.
  • 48'
    Ренн контролирует мяч.
  • 48'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    47'
    Ох, нехорошо это выглядит. Имран Луза получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    47'
    Имран Луза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Травма, повреждение
    47'
    Имран Луза возвращается на поле.
  • 47'
    Матч возобновлен
  • Фол, нарушение
    46'
    Ньянг М'Байе из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Имран Луза пострадал.
  • 46'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 45'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Ренн: 63%, Нант: 37%.
  • 44'
    Ренн контролирует мяч.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 43'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Нант контролирует мяч.
  • 42'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    41'
    Рафинья Диас нарушает правила. Туре Абдулайе пострадал
  • 41'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Ренн контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Ренн: 60%, Нант: 40%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Туре Абдулайе из команды Нант опасно и грубо сыграл. Ньянг М'Байе пострадал.
  • 39'
    Ренн контролирует мяч.
  • 38'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    38'
    Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 38'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    37'
    Эну Адриен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Лафон Альбан пострадал.
  • 37'
    Ньянг М'Байе делает скидку назад вдоль ворот
  • 36'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Вагё Молла выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Эну Адриен прошляпила момент и попала только в штангу!
  • 36'
    Рафинья Диас разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 35'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Ренн: 58%, Нант: 42%.
  • 35'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Мауасса Фет из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Мауасса Фет из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    33'
    Траоре Шарль нарушает правила. Камавинга Эдуардо пострадал
  • Желтая карточка
    32'
    Мауасса Фет совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Мауасса Фет из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кадер Бамба
  • 32'
    Удар от ворот произведет Нант
  • Фол, нарушение
    31'
    Имран Луза из команды Нант играет слишком грубо. Силики Джеймс оказался на газоне.
  • 31'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 31'
    Блас Людовик бьет издали, но Менди Эдуар ловит мяч в руки
  • 31'
    Ньянг М'Байе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Кадер Бамба из команды Нант подал угловой справа.
  • 30'
    Рафинья Диас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 30'
    Имран Луза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 30'
    Контроль мяча: Ренн: 56%, Нант: 44%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Камавинга Эдуардо из команды Ренн играет слишком грубо. Блас Людовик оказался на газоне.
  • 29'
    Нант пытается что-то создать.
  • 28'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 27'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Нант контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Ренн: 61%, Нант: 39%.
  • Офсайд
    25'
    Вагё Молла из команды Нант в офсайде
  • 25'
    Блас Людовик из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Эмон Рено из команды Нант сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • Угловой
    25'
    Кадер Бамба из команды Нант подал угловой справа.
  • 24'
    Кадер Бамба из команды Нант делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 24'
    Имран Луза из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    24'
    Саймон Мозес играет рукой
  • Фол, нарушение
    23'
    Траоре Амари наказан за толчок Эмон Рено
  • 23'
    Вагё Молла выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 22'
    Ньянг М'Байе нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 22'
    Рафинья Диас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Назначен штрафной. Пострадал Рафинья Диас, его свалил Траоре Шарль.
  • 21'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    20'
    Имран Луза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья дает свисток. Силики Джеймс атаковала опасно сзади, Имран Луза пострадал, и это штрафной удар
  • 20'
    Контроль мяча: Ренн: 65%, Нант: 35%.
  • 19'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    18'
    Аппиа Деннис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Аппиа Деннис из команды Нант поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
  • 18'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Рафинья Диас из команды Ренн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 17'
    Вагё Молла выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    17'
    Аппиа Деннис из команды Нант играет слишком грубо. Эну Адриен оказался на газоне.
  • 16'
    Ренн контролирует мяч.
  • 16'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 57%, Нант: 43%.
  • 15'
    Хорошо играет на выходе Лафон Альбан - мяч в ее руках
  • 15'
    Силики Джеймс из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Рафинья Диас из команды Ренн подал угловой справа.
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Камавинга Эдуардо из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Саймон Мозес
  • 11'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Саймон Мозес из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • Угловой
    10'
    Имран Луза из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 65%, Нант: 35%.
  • 9'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Ренн контролирует мяч.
  • 7'
    Нант контролирует мяч.
  • 7'
    Нант контролирует мяч.
  • 6'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Нант
  • Угловой
    5'
    Рафинья Диас из команды Ренн подал угловой справа.
  • 5'
    Рафинья Диас из команды Ренн делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 5'
    Рафинья Диас из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 65%, Нант: 35%.
  • 5'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    4'
    Имран Луза наказан за толчок Ньянг М'Байе
  • 3'
    Мауасса Фет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Блас Людовик из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 3'
    Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Нант пытается что-то создать.
  • 2'
    Нант начинает контратаку
  • 2'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Нант контролирует мяч.
  • 2'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Начался туман, и видимость стала плохой
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ренн 3:2 Нант
Ренн
74.6% (106)
Ничья
20.4% (29)
Нант
4.9% (7)
1:0 Ренн
42.3% (60)
2:1 Ренн
24.6% (35)
1:1 Ничья
18.3% (26)
2:0 Ренн
5.6% (8)
1:2 Нант
2.1% (3)
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