Франция: Лига 1 2019-2020
Ренн
3:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Роазон Парк
Нант
18' Желтая карточкаАппиа Деннис
32' Желтая карточкаМауасса Фет
0:1
47' Гол в свои воротаДа Сильва Дамьен
53' Желтая карточкаЭмон Рено
59' Желтая карточкаДель Кастильо Ромен
60' Желтая карточкаЛафон Альбан
60' Желтая карточкаРафинья Диас
0:1
71' Не забитый пенальтиНьянг М'Байе
1:1
71' ГолРафинья Диас
1:2
80' ГолСаймон Мозес
90' Желтая карточкаKader Bamba
2:2
90' ГолБуриго Бенжамен
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
26
Желен
Жереми
17
Мауасса
Фет
20
Тэт
Флавьен
11
Ньянг
М'Байе
23
Эну
Адриен
12
Аппиа
Деннис
13
Вагё
Молла
21
Крхин
Рене
14
Траоре
Шарль
26
Imran
Louza
32
Kader
Bamba
17
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
28
Эмон
Рено
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Боеу СашаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Гбоо ЯннНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
13 Вагё МоллаЗащитник
-
21 Крхин РенеЗащитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
-
26 Imran LouzaПолузащитник
-
32 Kader BambaПолузащитник
-
17 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
25 Омавоо ЖозуэЗащитник
-
33 Руис ПерсиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абейд МехдиПолузащитник
-
22 Bridge Ndilu
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
18'
32'
47'
0:1
53'
57'
60'
60'
67'
71'
0:1
71'
1:1
80'
1:2
90'
90'
2:2
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
9 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +12 =1 -7Анже 4:5 Ренн Ницца 1:1 Ренн Athletico Marseille 0:2 Ренн Ним 0:1 Ренн
Нант Последние 20 матчей: +9 =1 -10Нант 0:1 Бордо Нант 3:4 Лион Сент-Этьен 0:2 Нант Авирон 0:2 Нант
Последние игры между собой
Ренн: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 2
Нант: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 8
Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 4:1 Нант Лига 1 Нант 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Ренн Лига 1 Нант 0:3 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Товарищеские матчи Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Ренн Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|17
|1
|3
|52 - 14
|52
|2.
|Марсель
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|30 - 21
|42
|3.
|Ренн
|2:2 Заявка
|22
|11
|5
|6
|28 - 21
|38
|4.
|Монпелье
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|30 - 21
|33
|5.
|Нант
|2:2 Заявка
|22
|10
|3
|9
|21 - 21
|33
|6.
|Лион
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 19
|32
|7.
|Лилль
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|24 - 24
|31
|8.
|Страсбург
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|26 - 26
|30
|9.
|Анже
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|23 - 25
|30
|10.
|Бордо
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 24
|29
|11.
|Ницца
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 29
|29
|12.
|Монако
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|36 - 36
|29
|13.
|Реймс
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|17 - 14
|29
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|24 - 32
|28
|15.
|Брест
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|28 - 27
|28
|16.
|Метц
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|19 - 28
|23
|17.
|Дижон
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|16 - 24
|21
|18.
|Амьен
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|24 - 41
|18
|19.
|Ним
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|16 - 35
|15
|20.
|Тулуза
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|21 - 47
|12
Ренн
74.6% (106)
Ничья
20.4% (29)
Нант
4.9% (7)
1:0 Ренн
42.3% (60)
2:1 Ренн
24.6% (35)
1:1 Ничья
18.3% (26)
2:0 Ренн
5.6% (8)
1:2 Нант
2.1% (3)
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