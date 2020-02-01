Франция: Лига 1 2019-2020
Амьен
0:0
Перерыв
Стадион: Де ла Ликорн
Тулуза
20' Желтая карточкаМонкондю Томас
10
Какута
Гаэль
17
Блен
Алексис
15
Конате
Мусса
34
Kouadio
Kone
25
Саид
Уэсли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Конате МуссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Аколо ЧадракПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Отеро ХуанПолузащитник
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Kouadio KoneПолузащитник
-
25 Саид УэслиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Adil Taoui
-
Главный тренер: Занко Дени
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
20'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Амьен Последние 20 матчей: +4 =6 -10Брест 2:1 Амьен Амьен 1:1 Реймс Амьен 1:2 Монпелье Лилль 2:0 Амьен
Тулуза Последние 20 матчей: +2 =2 -16Лион 3:0 Тулуза Тулуза 2:5 Брест Сен-Приве Сен-Илер 1:0 Тулуза Ницца 3:0 Тулуза
Последние игры между собой
Амьен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Тулуза: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|18
|1
|3
|57 - 14
|55
|2.
|Марсель
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|30 - 21
|42
|3.
|Ренн
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|29 - 21
|40
|4.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|22
|10
|3
|9
|27 - 26
|33
|5.
|Монпелье
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 26
|33
|6.
|Лион
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 19
|32
|7.
|Нант
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|21 - 22
|32
|8.
|Лилль
|0:1 Заявка
|22
|9
|4
|9
|24 - 25
|31
|9.
|Анже
|1:1 Заявка
|22
|8
|7
|7
|24 - 26
|31
|10.
|Монако
|1:1 Заявка
|22
|8
|6
|8
|37 - 37
|30
|11.
|Реймс
|1:1 Заявка
|22
|7
|9
|6
|18 - 15
|30
|12.
|Бордо
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 24
|29
|13.
|Ницца
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 29
|29
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|24 - 32
|28
|15.
|Брест
|0:2 Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 29
|28
|16.
|Дижон
|2:0 Заявка
|22
|6
|6
|10
|18 - 24
|24
|17.
|Метц
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|19 - 28
|23
|18.
|Амьен
|0:0 Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 41
|19
|19.
|Ним
|1:1 Заявка
|22
|3
|7
|12
|17 - 36
|16
|20.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|22
|3
|4
|15
|21 - 47
|13
Амьен
60.7% (88)
Ничья
29% (42)
Тулуза
10.3% (15)
1:0 Амьен
31% (45)
2:1 Амьен
24.8% (36)
1:1 Ничья
20% (29)
0:0 Ничья
5.5% (8)
1:2 Тулуза
4.8% (7)
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