Франция: Лига 1 2019-2020

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Амьен
0:0
Перерыв

Стадион:
Тулуза
0'
20' Желтая карточка
Монкондю Томас
1
Гартнер
Регис
3
Калабрези
Артуро
4
Опоку
Николас
27
Шеджу
Орельен
12
Дибасси
Бакай
10
Какута
Гаэль
6
Монкондю
Томас
17
Блен
Алексис
29
Корнетт
Кентен
15
Конате
Мусса
9
Гирасси
Серу
40
Калинич
Ловре
5
Морейра
Стивен
4
Габриэльсен
Рубен
19
Диаките
Бафоде
12
Силла
Иссиага
17
Сангаре
Ибрахим
14
Доссеви
Матьё
21
Венкёр
Вильям
34
Kouadio
Kone
25
Саид
Уэсли
20
Кулурис
Эфтимос
Амьен
4-4-2
Тулуза
4-1-4-1

Ход матча

20'
Монкондю Томас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Амьен Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Брест 2:1 Амьен Амьен 1:1 Реймс Амьен 1:2 Монпелье Лилль 2:0 Амьен
Ренн 0:0 Амьен ПСЖ 4:1 Амьен Амьен 3:2 Ренн Амьен 1:1 Дижон Монако 3:0 Амьен Монпелье 4:2 Амьен Амьен 0:4 Страсбург Амьен 0:1 Кортрейк Ренн 3:1 Амьен Амьен 1:0 Брест Амьен 3:2 Анже Сент-Этьен 2:2 Амьен Ним 1:1 Амьен Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Амьен 3:1 Марсель Анже 1:1 Амьен
Тулуза Последние 20 матчей: +2 =2 -16
Лион 3:0 Тулуза Тулуза 2:5 Брест Сен-Приве Сен-Илер 1:0 Тулуза Ницца 3:0 Тулуза
Лион 4:1 Тулуза Тулуза 0:1 Реймс Страсбург 4:2 Тулуза Тулуза 1:2 Монако Нант 2:1 Тулуза Тулуза 0:2 Марсель Монпелье 3:0 Тулуза Тулуза 2:3 Лион Ньор 1:2 Тулуза Ренн 3:2 Тулуза Тулуза 2:1 Лилль Тулуза 1:3 Бордо Метц 2:2 Тулуза Тулуза 0:2 Анже Ним 1:0 Тулуза Сент-Этьен 2:2 Тулуза

Последние игры между собой

Амьен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Тулуза: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Тулуза 2:0 Амьен Лига 1 Амьен 0:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:1 Амьен Лига 1 Амьен 0:0 Тулуза Лига 1
Тулуза 1:0 Амьен Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 18 1 3 57 - 14 55
2. Марсель Заявка 21 12 6 3 30 - 21 42
3. Ренн Заявка 22 12 4 6 29 - 21 40
4. Страсбург 1:0 Заявка 22 10 3 9 27 - 26 33
5. Монпелье Заявка 22 9 6 7 30 - 26 33
6. Лион Заявка 21 9 5 7 34 - 19 32
7. Нант Заявка 22 10 2 10 21 - 22 32
8. Лилль 0:1 Заявка 22 9 4 9 24 - 25 31
9. Анже 1:1 Заявка 22 8 7 7 24 - 26 31
10. Монако 1:1 Заявка 22 8 6 8 37 - 37 30
11. Реймс 1:1 Заявка 22 7 9 6 18 - 15 30
12. Бордо Заявка 21 8 5 8 30 - 24 29
13. Ницца Заявка 21 8 5 8 30 - 29 29
14. Сент-Этьен Заявка 21 8 4 9 24 - 32 28
15. Брест 0:2 Заявка 22 7 7 8 28 - 29 28
16. Дижон 2:0 Заявка 22 6 6 10 18 - 24 24
17. Метц Заявка 21 5 8 8 19 - 28 23
18. Амьен 0:0 Заявка 22 4 7 11 24 - 41 19
19. Ним 1:1 Заявка 22 3 7 12 17 - 36 16
20. Тулуза 0:0 Заявка 22 3 4 15 21 - 47 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Амьен 0:0 Тулуза
Амьен
60.7% (88)
Ничья
29% (42)
Тулуза
10.3% (15)
1:0 Амьен
31% (45)
2:1 Амьен
24.8% (36)
1:1 Ничья
20% (29)
0:0 Ничья
5.5% (8)
1:2 Тулуза
4.8% (7)
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