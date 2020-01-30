Франция: Лига 1 2019-2020

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Ним
 
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Стадион:
Монако

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Сент-Этьен 2:1 Ним Дижон 5:0 Ним Ним 0:1 Ренн Ним 2:0 Реймс
Тур 2:2 Ним Марсель 3:1 Ним Ним 1:2 Сент-Этьен Ним 0:1 Нант Ним 0:4 Лион Бордо 6:0 Ним Ним 1:1 Метц Анже 1:0 Ним Страсбург 4:1 Ним Ним 3:0 Ланс Реймс 0:0 Ним Ним 1:1 Амьен Лилль 2:2 Ним Ним 0:1 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Ним Ним 1:0 Тулуза
Монако Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ
ПСЖ 3:3 Монако Монако 2:1 Реймс Монако 5:1 Лилль Монако 0:3 Лилль Анже 0:0 Монако Монако 3:0 Амьен Тулуза 1:2 Монако Бордо 2:1 Монако Монако 2:1 Дженоа Монако 1:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Монако Монако 2:1 Марсель Нант 0:1 Монако Монако 3:2 Ренн Монпелье 3:1 Монако Монако 4:1 Брест

Последние игры между собой

Ним: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Монако: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Монако 2:2 Ним Лига 1 Ним 1:0 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ним Лига 1 Монако 4:1 Ним Товарищеские матчи
Ним 0:2 Монако Кубок Ним 0:1 Монако Лига 2 Монако 1:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Монако Кубок лиги
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 17 1 3 52 - 14 52
2. Марсель Заявка 21 12 6 3 30 - 21 42
3. Ренн Заявка 21 11 4 6 26 - 19 37
4. Монпелье Заявка 21 9 6 6 30 - 21 33
5. Нант Заявка 21 10 2 9 19 - 19 32
6. Лион Заявка 21 9 5 7 34 - 19 32
7. Лилль Заявка 21 9 4 8 24 - 24 31
8. Страсбург Заявка 21 9 3 9 26 - 26 30
9. Анже Заявка 21 8 6 7 23 - 25 30
10. Бордо Заявка 21 8 5 8 30 - 24 29
11. Ницца Заявка 21 8 5 8 30 - 29 29
12. Монако Заявка 21 8 5 8 36 - 36 29
13. Реймс Заявка 21 7 8 6 17 - 14 29
14. Сент-Этьен Заявка 21 8 4 9 24 - 32 28
15. Брест Заявка 21 7 7 7 28 - 27 28
16. Метц Заявка 21 5 8 8 19 - 28 23
17. Дижон Заявка 21 5 6 10 16 - 24 21
18. Амьен Заявка 21 4 6 11 24 - 41 18
19. Ним Заявка 21 3 6 12 16 - 35 15
20. Тулуза Заявка 21 3 3 15 21 - 47 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ним - Монако

    До начала игры, которая состоится 01.02.2020, осталось 1 день 23 часа 21 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Ним - Монако
    Ним
    4.5% (3)
    Ничья
    12.1% (8)
    Монако
    83.3% (55)
    1:2 Монако
    54.5% (36)
    0:2 Монако
    12.1% (8)
    0:1 Монако
    12.1% (8)
    1:1 Ничья
    9.1% (6)
    2:1 Ним
    3% (2)
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