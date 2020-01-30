Франция: Лига 1 2019-2020
Ним
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Стадион: Дес Костьерес
Монако
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +4 =4 -12Сент-Этьен 2:1 Ним Дижон 5:0 Ним Ним 0:1 Ренн Ним 2:0 Реймс
Монако Последние 20 матчей: +11 =2 -7Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ
Последние игры между собой
Ним: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Монако: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|17
|1
|3
|52 - 14
|52
|2.
|Марсель
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|30 - 21
|42
|3.
|Ренн
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|26 - 19
|37
|4.
|Монпелье
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|30 - 21
|33
|5.
|Нант
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|19 - 19
|32
|6.
|Лион
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 19
|32
|7.
|Лилль
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|24 - 24
|31
|8.
|Страсбург
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|26 - 26
|30
|9.
|Анже
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|23 - 25
|30
|10.
|Бордо
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 24
|29
|11.
|Ницца
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 29
|29
|12.
|Монако
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|36 - 36
|29
|13.
|Реймс
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|17 - 14
|29
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|24 - 32
|28
|15.
|Брест
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|28 - 27
|28
|16.
|Метц
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|19 - 28
|23
|17.
|Дижон
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|16 - 24
|21
|18.
|Амьен
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|24 - 41
|18
|19.
|Ним
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|16 - 35
|15
|20.
|Тулуза
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|21 - 47
|12
Ним
4.5% (3)
Ничья
12.1% (8)
Монако
83.3% (55)
1:2 Монако
54.5% (36)
0:2 Монако
12.1% (8)
0:1 Монако
12.1% (8)
1:1 Ничья
9.1% (6)
2:1 Ним
3% (2)
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