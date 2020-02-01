Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Гронинген
0' 14'
16
Цеттерер
Михаэль
38
Хамер
Густаво
2
Ван
Полен
Брам
15
Керстен
Сэм
4
Накаяма
Юта
31
Ван
Вермескеркен
Саи
22
Клемент
Пелле
6
Саймак
Мустафа
13
Штридер
Рико
10
Тай
Леннарт
9
Ван
Дёйнен
Майк
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
3
Ван
Хинтум
Барт
21
Вормердам
Дьянго
26
Ван
Кам
Даниэль
6
Матусива
Азор
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
8
Шрек
Сэм
29
Постема
Романо
11
Асоро
Йоэль
ПЕК Зволле
5-3-2
Гронинген
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Виллем II 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:2 Стандард ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем
ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Твенте 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 Аякс ХСВ Хук 0:3 ПЕК Зволле Хераклес 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк
Гронинген Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Гронинген 2:1 Аякс Твенте 0:0 Гронинген Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген Рёдингхаузен 2:0 Гронинген
Гронинген 2:0 Эммен Гронинген 0:1 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген Гронинген 0:1 Утрехт Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген Гронинген 1:1 Фейеноорд Алмере Сити 2:2 Гронинген Витесс 1:2 Гронинген Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген ПСВ 3:1 Гронинген

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 10
Гронинген: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 5
Гронинген 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 5:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:4 Гронинген Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Гронинген Кубок ПЕК Зволле 2:0 Гронинген Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Гронинген Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 20 15 2 3 61 - 19 47
2. АЗ Алкмаар Заявка 21 15 2 4 46 - 15 47
3. Фейеноорд 1:0 Заявка 21 11 7 3 39 - 30 40
4. Виллем II Заявка 20 11 4 5 30 - 23 37
5. ПСВ Заявка 20 10 6 4 44 - 25 36
6. Витесс Заявка 21 10 5 6 36 - 26 35
7. Утрехт Заявка 20 10 3 7 40 - 28 33
8. Гронинген 0:0 Заявка 21 8 6 7 23 - 19 30
9. Херенвен Заявка 20 7 7 6 31 - 27 28
10. Хераклес Заявка 20 7 5 8 33 - 30 26
11. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 21 6 7 8 29 - 33 25
12. Эммен 0:1 Заявка 21 6 4 11 22 - 36 22
13. Твенте 0:0 Заявка 21 5 7 9 27 - 38 22
14. Фортуна Ситтард Заявка 20 5 5 10 25 - 46 20
15. ВВВ-Венло Заявка 20 6 1 13 20 - 46 19
16. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 21 5 4 12 28 - 45 19
17. АДО Ден Хааг Заявка 21 4 5 12 21 - 41 17
18. Ваалвейк Заявка 21 3 2 16 23 - 51 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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