Голландия: Эредивизие 2019-2020
ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: МАК3ПАРК
Гронинген
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
10
Тай
Леннарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
-
10 Тай ЛеннартНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Деккер РикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Корман ЯрниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
- Нападающий
-
11 Асоро ЙоэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
17 Итакура КоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
46 Thomas Poll
-
52 Tomas Suslov
-
51 Kian Slor
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +5 =3 -12Виллем II 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:2 Стандард ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем
ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Твенте 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 Аякс ХСВ Хук 0:3 ПЕК Зволле Хераклес 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк
Гронинген Последние 20 матчей: +8 =6 -6Гронинген 2:1 Аякс Твенте 0:0 Гронинген Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген Рёдингхаузен 2:0 Гронинген
Гронинген 2:0 Эммен Гронинген 0:1 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген Гронинген 0:1 Утрехт Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген Гронинген 1:1 Фейеноорд Алмере Сити 2:2 Гронинген Витесс 1:2 Гронинген Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген ПСВ 3:1 Гронинген
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 10
Гронинген: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 5
ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 5:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:4 Гронинген Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Гронинген Кубок ПЕК Зволле 2:0 Гронинген Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Гронинген Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|20
|15
|2
|3
|61 - 19
|47
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|21
|15
|2
|4
|46 - 15
|47
|3.
|Фейеноорд
|1:0 Заявка
|21
|11
|7
|3
|39 - 30
|40
|4.
|Виллем II
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|30 - 23
|37
|5.
|ПСВ
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|44 - 25
|36
|6.
|Витесс
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|36 - 26
|35
|7.
|Утрехт
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|40 - 28
|33
|8.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|21
|8
|6
|7
|23 - 19
|30
|9.
|Херенвен
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|31 - 27
|28
|10.
|Хераклес
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|33 - 30
|26
|11.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|21
|6
|7
|8
|29 - 33
|25
|12.
|Эммен
|0:1 Заявка
|21
|6
|4
|11
|22 - 36
|22
|13.
|Твенте
|0:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|27 - 38
|22
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 46
|20
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|20
|6
|1
|13
|20 - 46
|19
|16.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|21
|5
|4
|12
|28 - 45
|19
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|21 - 41
|17
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|23 - 51
|11
Загрузка...