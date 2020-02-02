Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
ВВВ-Венло
0:0
Перерыв

Стадион:
Утрехт
0'
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
13
Рёзелер
Нильс
14
Кум
Кристиан
4
Янссен
Рул
6
Пост
Данни
20
Брюнс
Томас
8
Ван
Ойен
Петер
7
Райт
Хаджи
29
Дарфалу
Усама
15
Синклейр
Джером
1
Зут
Йерун
17
Клейбер
Шон
2
Ван
дер
Марел
Марк
3
Хоогма
Джастин
5
Гувара
Леон
22
Ван
де
Стрек
Сандер
10
Густафссон
Симон
28
Эмануэльсон
Урби
32
Черны
Вацлав
21
Абасс
Исса
19
Петерсон
Кристофер
ВВВ-Венло
4-3-3
Утрехт
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Витесс 3:0 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:0 Эммен АЗ Алкмаар 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Твенте Хераклес 6:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Гроене Стер 2:2 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Витесс ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Виллем II 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Гронинген АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс
Утрехт Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг Эйндховен 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Байер Л 3:4 Утрехт
Утрехт 1:2 Фейеноорд Гронинген 0:1 Утрехт Хераклес 1:3 Утрехт Гронинген 0:1 Утрехт Утрехт 0:1 Ваалвейк Утрехт 0:3 АЗ Алкмаар Аякс 4:0 Утрехт Утрехт 6:0 Фортуна Ситтард Эксельсиор 31 1:4 Утрехт Спарта Роттердам 1:2 Утрехт Утрехт 3:0 ПСВ Витесс 2:1 Утрехт Утрехт 2:0 Виллем II Херенвен 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 Эммен Твенте 3:1 Утрехт

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Утрехт: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Утрехт 1:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:6 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Утрехт 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие
ВВВ-Венло 0:1 Утрехт Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Утрехт Кубок Утрехт 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Утрехт Эредивизие ВВВ-Венло 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие Утрехт 1:4 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 20 15 2 3 61 - 19 47
2. АЗ Алкмаар Заявка 21 15 2 4 46 - 15 47
3. Виллем II Заявка 21 12 4 5 31 - 23 40
4. Фейеноорд Заявка 21 11 7 3 41 - 30 40
5. ПСВ Заявка 20 10 6 4 44 - 25 36
6. Витесс Заявка 21 10 5 6 36 - 26 35
7. Утрехт 0:0 Заявка 21 10 4 7 40 - 28 34
8. Гронинген Заявка 21 8 5 8 23 - 20 29
9. Херенвен 1:1 Заявка 21 7 8 6 32 - 28 29
10. Хераклес Заявка 21 7 5 9 33 - 31 26
11. Спарта Роттердам Заявка 21 6 6 9 29 - 35 24
12. Твенте Заявка 21 6 6 9 29 - 38 24
13. Эммен Заявка 21 6 4 11 22 - 38 22
14. ПЕК Зволле Заявка 21 6 3 12 29 - 45 21
15. Фортуна Ситтард 1:1 Заявка 21 5 6 10 26 - 47 21
16. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 21 6 2 13 20 - 46 20
17. АДО Ден Хааг Заявка 21 4 5 12 21 - 41 17
18. Ваалвейк Заявка 21 3 2 16 23 - 51 11
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Covebo Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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