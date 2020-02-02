Голландия: Эредивизие 2019-2020
ВВВ-Венло
0:0
Перерыв
Стадион: Covebo Stadion - De Koel
Утрехт
14
Кум
Кристиан
20
Брюнс
Томас
17
Клейбер
Шон
32
Черны
Вацлав
21
Абасс
Исса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Замора ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Янссен СимонПолузащитник
-
23 Румер ЯкюроНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Черны ВацлавНападающий
-
21 Абасс ИссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Дик Адвокаат
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +5 =2 -13Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Витесс 3:0 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:0 Эммен АЗ Алкмаар 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Твенте Хераклес 6:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Гроене Стер 2:2 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Витесс ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Виллем II 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Гронинген АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс
Утрехт Последние 20 матчей: +12 =2 -6Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг Эйндховен 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Байер Л 3:4 Утрехт
Утрехт 1:2 Фейеноорд Гронинген 0:1 Утрехт Хераклес 1:3 Утрехт Гронинген 0:1 Утрехт Утрехт 0:1 Ваалвейк Утрехт 0:3 АЗ Алкмаар Аякс 4:0 Утрехт Утрехт 6:0 Фортуна Ситтард Эксельсиор 31 1:4 Утрехт Спарта Роттердам 1:2 Утрехт Утрехт 3:0 ПСВ Витесс 2:1 Утрехт Утрехт 2:0 Виллем II Херенвен 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 Эммен Твенте 3:1 Утрехт
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Утрехт: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
ВВВ-Венло 0:1 Утрехт Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Утрехт Кубок Утрехт 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Утрехт Эредивизие ВВВ-Венло 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие Утрехт 1:4 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|20
|15
|2
|3
|61 - 19
|47
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|21
|15
|2
|4
|46 - 15
|47
|3.
|Виллем II
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|31 - 23
|40
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 30
|40
|5.
|ПСВ
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|44 - 25
|36
|6.
|Витесс
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|36 - 26
|35
|7.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 28
|34
|8.
|Гронинген
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|23 - 20
|29
|9.
|Херенвен
|1:1 Заявка
|21
|7
|8
|6
|32 - 28
|29
|10.
|Хераклес
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|33 - 31
|26
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 35
|24
|12.
|Твенте
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 38
|24
|13.
|Эммен
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|22 - 38
|22
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|29 - 45
|21
|15.
|Фортуна Ситтард
|1:1 Заявка
|21
|5
|6
|10
|26 - 47
|21
|16.
|ВВВ-Венло
|0:0 Заявка
|21
|6
|2
|13
|20 - 46
|20
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|21 - 41
|17
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|23 - 51
|11
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