Голландия: Эредивизие 2019-2020
Аякс
Позже
Стадион: Йохан Кройф Арена
ПСВ
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +13 =1 -6Гронинген 2:1 Аякс Аякс 7:0 Спакенбург Аякс 2:1 Спарта Роттердам Аякс 3:1 Брюгге
ПСВ Последние 20 матчей: +5 =6 -9ПСВ 1:1 Твенте НАК Бреда 2:0 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 ПСВ ПСВ 1:2 Эйпен
Последние игры между собой
Аякс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
ПСВ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:3 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Аякс Эредивизие ПСВ 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:2 Аякс Суперкубок Голландии Аякс 2:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:2 Аякс Эредивизие ПСВ 0:0 Аякс Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|20
|15
|2
|3
|61 - 19
|47
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|20
|14
|2
|4
|42 - 15
|44
|3.
|Виллем II
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|30 - 23
|37
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|38 - 30
|37
|5.
|ПСВ
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|44 - 25
|36
|6.
|Витесс
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|36 - 26
|34
|7.
|Утрехт
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|40 - 28
|33
|8.
|Гронинген
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 19
|29
|9.
|Херенвен
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|31 - 27
|28
|10.
|Хераклес
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|33 - 30
|26
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|29 - 33
|24
|12.
|Эммен
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|22 - 35
|22
|13.
|Твенте
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|27 - 38
|21
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 46
|20
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|20
|6
|1
|13
|20 - 46
|19
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|28 - 45
|18
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|21 - 41
|16
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|23 - 47
|11
Аякс
88.9% (16)
Ничья
11.1% (2)
ПСВ
0% (0)
2:1 Аякс
55.6% (10)
3:1 Аякс
27.8% (5)
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