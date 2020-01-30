Голландия: Эредивизие 2019-2020

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ПСВ

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Гронинген 2:1 Аякс Аякс 7:0 Спакенбург Аякс 2:1 Спарта Роттердам Аякс 3:1 Брюгге
Аякс 2:0 Эйпен Аякс 6:1 АДО Ден Хааг Телстар 3:4 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 0:1 Валенсия Аякс 0:2 Виллем II Твенте 2:5 Аякс Лилль 0:2 Аякс Аякс 4:1 Хераклес Аякс 4:0 Утрехт Челси 4:4 Аякс ПЕК Зволле 2:4 Аякс Аякс 4:0 Фейеноорд Аякс 0:1 Челси Ваалвейк 1:2 Аякс Херенвен 1:0 Аякс
ПСВ Последние 20 матчей: +5 =6 -9
ПСВ 1:1 Твенте НАК Бреда 2:0 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 ПСВ ПСВ 1:2 Эйпен
ПСВ 1:2 Брюгге ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Гелдерс Венендалсе 1:2 ПСВ Фейеноорд 3:1 ПСВ ПСВ 1:1 Русенборг ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард Эммен 1:1 ПСВ Спортинг Л 4:0 ПСВ ПСВ 2:1 Херенвен Виллем II 2:1 ПСВ ЛАСК 4:1 ПСВ Спарта Роттердам 2:2 ПСВ ПСВ 0:4 АЗ Алкмаар ПСВ 0:0 ЛАСК Утрехт 3:0 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло

Последние игры между собой

Аякс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
ПСВ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
ПСВ 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 ПСВ Суперкубок Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие
ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:3 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Аякс Эредивизие ПСВ 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:2 Аякс Суперкубок Голландии Аякс 2:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:2 Аякс Эредивизие ПСВ 0:0 Аякс Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 20 15 2 3 61 - 19 47
2. АЗ Алкмаар Заявка 20 14 2 4 42 - 15 44
3. Виллем II Заявка 20 11 4 5 30 - 23 37
4. Фейеноорд Заявка 20 10 7 3 38 - 30 37
5. ПСВ Заявка 20 10 6 4 44 - 25 36
6. Витесс Заявка 20 10 4 6 36 - 26 34
7. Утрехт Заявка 20 10 3 7 40 - 28 33
8. Гронинген Заявка 20 8 5 7 23 - 19 29
9. Херенвен Заявка 20 7 7 6 31 - 27 28
10. Хераклес Заявка 20 7 5 8 33 - 30 26
11. Спарта Роттердам Заявка 20 6 6 8 29 - 33 24
12. Эммен Заявка 20 6 4 10 22 - 35 22
13. Твенте Заявка 20 5 6 9 27 - 38 21
14. Фортуна Ситтард Заявка 20 5 5 10 25 - 46 20
15. ВВВ-Венло Заявка 20 6 1 13 20 - 46 19
16. ПЕК Зволле Заявка 20 5 3 12 28 - 45 18
17. АДО Ден Хааг Заявка 20 4 4 12 21 - 41 16
18. Ваалвейк Заявка 20 3 2 15 23 - 47 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - ПСВ

    До начала игры, которая состоится 02.02.2020, осталось 2 дня 17 часов 7 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Аякс - ПСВ
    Аякс
    88.9% (16)
    Ничья
    11.1% (2)
    ПСВ
    0% (0)
    2:1 Аякс
    55.6% (10)
    3:1 Аякс
    27.8% (5)
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