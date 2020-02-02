Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Хорошо играет на выходе Дмитрович Марко - мяч в ее руках

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Бургос Эстебан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Бургос Эстебан получил желтую карточку от судьи

33' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Выглядело как неплохой момент. Иглесиас Борха из команды Бетис закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

32' Бетис имеет хороший шанс забить.

32' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Иглесиас Борха на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Удар от ворот произведет Бетис

26' Пространство открывается для Энрич Серхи , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

26' Эйбар имеет хороший шанс забить.

22' Барраган Антонио получает желтую карточку за неспортивное поведение

18' Орельяна Фабиан получил желтую карточку от судьи

17' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Эйбар имеет хороший шанс забить.

15' Г О О О О Л - Орельяна Фабиан из команды Эйбар забивает с точки!

14' Гонсалес Эдгар получил желтую карточку от судьи

14' Гонсалес Эдгар ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

14' Удар от ворот произведет Бетис

13' Удар от ворот произведет Эйбар

13' Как она упустила момент!?! Морено Алекс имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

13' Бетис имеет хороший шанс забить.

12' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Г О О О О Л - Фекир Набиль из команды Бетис переиграл вратаря дальним ударом!

7' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

5' Эмерсон Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Эйбар

4' Бартра Марк не смог попасть в створ ударом издали

3' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хорошо играет на выходе Роблес Жоэль - мяч в ее руках

2' Эмерсон Жуниор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Удар от ворот произведет Бетис

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эйбар начинает с центра поля