Испания: Ла Лига 2019-2020

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Эйбар
1:1
Второй тайм: 69'

Стадион:
Бетис
0'
0:1
7' Гол
Фекир Набиль
14' Желтая карточка
Гонсалес Эдгар
1:1
15' Пенальти
Орельяна Фабиан
18' Желтая карточка
Орельяна Фабиан
22' Желтая карточка
Барраган Антонио
33' Желтая карточка
Бургос Эстебан
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Иглесиас Борха
69'
1
Дмитрович
Марко
24
Техеро
Альваро
2
Бургос
Эстебан
3
Бигас
Педро
15
Анхель
Хосе
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
21
Педро
Леон
14
Орельяна
Фабиан
22
Инуи
Такаси
9
Энрич
Серхи
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
32
Гонсалес
Эдгар
8
Фекир
Набиль
24
Аленья
Карлес
10
Каналес
Серхио
17
Хоакин
Санчес
9
Иглесиас
Борха
Эйбар
4-2-3-1
Бетис
4-1-4-1

Ход матча

7'
0:1
Фекир Набиль
(Каналес Серхио)
14'
 
Гонсалес Эдгар
15'
Орельяна Фабиан
1:1
18'
Орельяна Фабиан
 
22'
 
Барраган Антонио
33'
Бургос Эстебан
 
62'
 
Иглесиас Борха
68'
Арбилья Анайц
Техеро Альваро
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 5 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар
Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья
Бетис Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис
Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Бетис: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Бетис 1:1 Эйбар Ла Лига Эйбар 1:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Эйбар Примера Бетис 2:0 Эйбар Примера
Эйбар 5:0 Бетис Примера Бетис 2:0 Эйбар Примера Эйбар 3:1 Бетис Примера Эйбар 1:1 Бетис Примера Бетис 0:4 Эйбар Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 14 7 1 40 - 13 49
2. Барселона Заявка 21 13 4 4 50 - 25 43
3. Севилья Заявка 21 11 5 5 27 - 20 38
4. Валенсия Заявка 22 10 7 5 33 - 29 37
5. Хетафе Заявка 21 10 6 5 30 - 20 36
6. Атлетико М Заявка 22 9 9 4 22 - 15 36
7. Реал Сосьедад Заявка 22 10 4 8 37 - 30 34
8. Вильярреал Заявка 21 9 4 8 36 - 29 31
9. Атлетик Б Заявка 21 7 10 4 22 - 15 31
10. Гранада Заявка 22 9 3 10 27 - 29 30
11. Осасуна Заявка 21 6 10 5 28 - 25 28
12. Бетис 1:1 Заявка 22 7 7 8 30 - 34 28
13. Леванте Заявка 21 8 2 11 26 - 32 26
14. Вальядолид Заявка 22 5 10 7 18 - 24 25
15. Эйбар 1:1 Заявка 22 6 6 10 21 - 30 24
16. Алавес Заявка 21 6 5 10 22 - 31 23
17. Мальорка Заявка 22 5 3 14 22 - 38 18
18. Леганес Заявка 22 4 6 12 18 - 34 18
19. Сельта Заявка 22 3 8 11 17 - 31 17
20. Эспаньол Заявка 22 3 6 13 18 - 40 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эйбар 1:1 Бетис
Эйбар
38.4% (56)
Ничья
47.3% (69)
Бетис
14.4% (21)
1:1 Ничья
37.7% (55)
1:0 Эйбар
24.7% (36)
2:1 Эйбар
11% (16)
1:2 Бетис
9.6% (14)
2:2 Ничья
4.8% (7)
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