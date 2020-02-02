Испания: Ла Лига 2019-2020
0:1
7' ГолФекир Набиль
14' Желтая карточкаГонсалес Эдгар
1:1
15' ПенальтиОрельяна Фабиан
18' Желтая карточкаОрельяна Фабиан
22' Желтая карточкаБарраган Антонио
33' Желтая карточкаБургос Эстебан
62' Undefined phrase: football_event_Иглесиас Борха
15
Анхель
Хосе
10
Эспозито
Эду
21
Педро
Леон
22
Инуи
Такаси
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Инуи ТакасиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Шарлес ДиасНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Морон ЛоренНападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
0:1
14'
15'
1:1
18'
22'
33'
62'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
5 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар
Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья
Бетис Последние 20 матчей: +8 =5 -7Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис
Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Бетис: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|14
|7
|1
|40 - 13
|49
|2.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|50 - 25
|43
|3.
|Севилья
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|27 - 20
|38
|4.
|Валенсия
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|33 - 29
|37
|5.
|Хетафе
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|30 - 20
|36
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|22 - 15
|36
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|37 - 30
|34
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|36 - 29
|31
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|22 - 15
|31
|10.
|Гранада
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|27 - 29
|30
|11.
|Осасуна
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|28 - 25
|28
|12.
|Бетис
|1:1 Заявка
|22
|7
|7
|8
|30 - 34
|28
|13.
|Леванте
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 32
|26
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|18 - 24
|25
|15.
|Эйбар
|1:1 Заявка
|22
|6
|6
|10
|21 - 30
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|22 - 31
|23
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 38
|18
|18.
|Леганес
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|18 - 34
|18
|19.
|Сельта
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|17 - 31
|17
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|18 - 40
|15
Эйбар
38.4% (56)
Ничья
47.3% (69)
Бетис
14.4% (21)
1:1 Ничья
37.7% (55)
1:0 Эйбар
24.7% (36)
2:1 Эйбар
11% (16)
1:2 Бетис
9.6% (14)
2:2 Ничья
4.8% (7)
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