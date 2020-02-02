Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм начался

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Г О О О О Л - Алькасер Пако изменил счет на табло!

47' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вильярреал будет все-таки засчитан.

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Выглядело как неплохой момент. Эступиньян Первис из команды Осасуна закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

46' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Осасуна имеет хороший шанс забить.

45' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Альбиоль Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Умпьерез Эридейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Умпьерез Эридейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Удар от ворот произведет Вильярреал

42' Гарсия Рубен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

41' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Алькасер Пако из команды Вильярреал плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

39' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Вильярреал

38' Кардона Марк из команды Осасуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

37' Вильярреал имеет хороший шанс забить.

35' Удар от ворот произведет Осасуна

34' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

34' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Умпьерез Эридейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Умпьерез Эридейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Плохо играет Гарсия Давид III - неудачный вынос, и мяч у соперниц

32' Умпьерез Эридейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Касорла Санти из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Вильярреал имеет хороший шанс забить.

31' Великолепное видение игры демонстрирует Видаль Начо из команды Осасуна , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

31' Гомес Мойсес из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Касорла Санти из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Вильярреал

28' Осасуна имеет хороший шанс забить.

26' Удар от ворот произведет Вильярреал

26' Гарсия Рубен не смог попасть в створ ударом издали

26' Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Касорла Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Пенья Рубен из команды Вильярреал пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

22' Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Хорошо играет на выходе Эррера Серхио II - мяч в ее руках

20' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Вильярреал

19' Перес Иньиго из команды Осасуна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

19' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Кардона Марк из команды Осасуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Осасуна имеет хороший шанс забить.

15' Удар от ворот произведет Вильярреал

15' Кардона Марк не смог попасть в створ ударом издали

15' Плохо играет Асенхо Серхио - неудачный вынос, и мяч у соперниц

15' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Перес Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Вильярреал имеет хороший шанс забить.

13' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновлен

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Вильярреал пробьет пенальти!

10' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

10' Умпьерез Эридейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Осасуна имеет хороший шанс забить.

6' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Эступиньян Первис получил желтую карточку от судьи

3' Осасуна имеет хороший шанс забить.

2' Тригерос Мануэль из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

2' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Осасуна начинает с центра поля