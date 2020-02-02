Испания: Ла Лига 2019-2020

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Вильярреал
1:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Осасуна
0'
3' Желтая карточка
Эступиньян Первис
1:0
45' Гол
Алькасер Пако
46'
1
Асенхо
Серхио
20
Пенья
Рубен
3
Альбиоль
Рауль
6
Фунес
Мори
2
Марио
Гаспар
10
Иборра
Висенте
7
Морено
Херард
14
Тригерос
Мануэль
8
Касорла
Санти
23
Гомес
Мойсес
17
Алькасер
Пако
1
Эррера
Серхио
II
2
Видаль
Начо
23
Умпьерез
Эридейн
5
Гарсия
Давид
III
30
Эступиньян
Первис
27
Монкайола
Хон
21
Перес
Иньиго
10
Торрес
Роберто
14
Гарсия
Рубен
17
Роберт
Ибаньес
7
Кардона
Марк
Вильярреал
4-1-4-1
Осасуна
4-2-3-1

Ход матча

3'
 
Эступиньян Первис
45'
Алькасер Пако
(Тригерос Мануэль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол
Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Comillas CF 0:5 Вильярреал Севилья 1:2 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетико М Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:3 Сельта Мальорка 3:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетик Б Эйбар 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:1 Алавес Эспаньол 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Леванте Осасуна 2:1 Вильярреал Вильярреал 5:1 Бетис
Осасуна Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид
Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна Осасуна 4:2 Алавес Мальорка 2:2 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Осасуна 2:1 Вильярреал

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Осасуна: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Осасуна 2:1 Вильярреал Ла Лига Осасуна 1:4 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Осасуна Примера Вильярреал 3:1 Осасуна Примера
Осасуна 0:3 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Вильярреал Примера Осасуна 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 4:2 Осасуна Примера Вильярреал 0:2 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:0 Осасуна Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 14 7 1 40 - 13 49
2. Барселона Заявка 21 13 4 4 50 - 25 43
3. Хетафе Заявка 22 11 6 5 32 - 20 39
4. Севилья 0:0 Заявка 22 11 6 5 27 - 20 39
5. Валенсия Заявка 22 10 7 5 33 - 29 37
6. Атлетико М Заявка 22 9 9 4 22 - 15 36
7. Вильярреал 1:0 Заявка 22 10 4 8 37 - 29 34
8. Реал Сосьедад Заявка 22 10 4 8 37 - 30 34
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 22 - 17 31
10. Гранада Заявка 22 9 3 10 27 - 29 30
11. Бетис Заявка 22 7 7 8 30 - 34 28
12. Осасуна 0:1 Заявка 22 6 10 6 28 - 26 28
13. Леванте Заявка 21 8 2 11 26 - 32 26
14. Вальядолид Заявка 22 5 10 7 18 - 24 25
15. Алавес 0:0 Заявка 22 6 6 10 22 - 31 24
16. Эйбар Заявка 22 6 6 10 21 - 30 24
17. Мальорка Заявка 22 5 3 14 22 - 38 18
18. Леганес Заявка 22 4 6 12 18 - 34 18
19. Сельта Заявка 22 3 8 11 17 - 31 17
20. Эспаньол Заявка 22 3 6 13 18 - 40 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Осасуна
Вильярреал
90.8% (138)
Ничья
9.2% (14)
Осасуна
0% (0)
2:1 Вильярреал
42.8% (65)
1:0 Вильярреал
24.3% (37)
2:0 Вильярреал
12.5% (19)
1:1 Ничья
6.6% (10)
3:1 Вильярреал
6.6% (10)
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