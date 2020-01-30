Испания: Ла Лига 2019-2020

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Валенсия
 
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Стадион:
Сельта

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия
Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия Леванте 2:4 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 2:2 Челси Бетис 2:1 Валенсия Валенсия 2:0 Гранада Валенсия 4:1 Лилль Эспаньол 1:2 Валенсия Валенсия 1:1 Севилья Осасуна 3:1 Валенсия Лилль 1:1 Валенсия Атлетико М 1:1 Валенсия
Сельта Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта
Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Сельта: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Сельта 1:0 Валенсия Ла Лига Сельта 1:2 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Валенсия Примера
Валенсия 2:1 Сельта Примера Валенсия 3:2 Сельта Примера Сельта 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:4 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Сельта Примера Сельта 1:5 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера Сельта 2:1 Валенсия Примера Сельта 0:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 13 7 1 39 - 13 46
2. Барселона Заявка 21 13 4 4 50 - 25 43
3. Севилья Заявка 21 11 5 5 27 - 20 38
4. Хетафе Заявка 21 10 6 5 30 - 20 36
5. Атлетико М Заявка 21 9 9 3 22 - 14 36
6. Реал Сосьедад Заявка 21 10 4 7 36 - 28 34
7. Валенсия Заявка 21 9 7 5 32 - 29 34
8. Вильярреал Заявка 21 9 4 8 36 - 29 31
9. Атлетик Б Заявка 21 7 10 4 22 - 15 31
10. Осасуна Заявка 21 6 10 5 28 - 25 28
11. Гранада Заявка 21 8 3 10 25 - 28 27
12. Бетис Заявка 21 7 6 8 29 - 33 27
13. Леванте Заявка 21 8 2 11 26 - 32 26
14. Алавес Заявка 21 6 5 10 22 - 31 23
15. Эйбар Заявка 21 6 5 10 20 - 29 23
16. Вальядолид Заявка 21 4 10 7 17 - 24 22
17. Мальорка Заявка 21 5 3 13 22 - 37 18
18. Сельта Заявка 21 3 8 10 17 - 30 17
19. Леганес Заявка 21 3 6 12 16 - 33 15
20. Эспаньол Заявка 21 3 6 12 17 - 38 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Сельта

    До начала игры, которая состоится 01.02.2020, осталось 2 дня 20 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Валенсия - Сельта
    Валенсия
    92.2% (59)
    Ничья
    4.7% (3)
    Сельта
    3.1% (2)
    2:1 Валенсия
    42.2% (27)
    2:0 Валенсия
    26.6% (17)
    3:1 Валенсия
    9.4% (6)
    1:0 Валенсия
    7.8% (5)
    1:2 Сельта
    3.1% (2)
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