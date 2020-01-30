Испания: Ла Лига 2019-2020
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +10 =6 -4Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия
Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия Леванте 2:4 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 2:2 Челси Бетис 2:1 Валенсия Валенсия 2:0 Гранада Валенсия 4:1 Лилль Эспаньол 1:2 Валенсия Валенсия 1:1 Севилья Осасуна 3:1 Валенсия Лилль 1:1 Валенсия Атлетико М 1:1 Валенсия
Сельта Последние 20 матчей: +4 =7 -9Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта
Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Сельта: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Валенсия 2:1 Сельта Примера Валенсия 3:2 Сельта Примера Сельта 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:4 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Сельта Примера Сельта 1:5 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера Сельта 2:1 Валенсия Примера Сельта 0:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|13
|7
|1
|39 - 13
|46
|2.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|50 - 25
|43
|3.
|Севилья
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|27 - 20
|38
|4.
|Хетафе
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|30 - 20
|36
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|9
|9
|3
|22 - 14
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|36 - 28
|34
|7.
|Валенсия
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|32 - 29
|34
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|36 - 29
|31
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|22 - 15
|31
|10.
|Осасуна
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|28 - 25
|28
|11.
|Гранада
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|25 - 28
|27
|12.
|Бетис
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|29 - 33
|27
|13.
|Леванте
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 32
|26
|14.
|Алавес
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|22 - 31
|23
|15.
|Эйбар
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|20 - 29
|23
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|17 - 24
|22
|17.
|Мальорка
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 37
|18
|18.
|Сельта
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|17 - 30
|17
|19.
|Леганес
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|16 - 33
|15
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|17 - 38
|15
Валенсия
92.2% (59)
Ничья
4.7% (3)
Сельта
3.1% (2)
2:1 Валенсия
42.2% (27)
2:0 Валенсия
26.6% (17)
3:1 Валенсия
9.4% (6)
1:0 Валенсия
7.8% (5)
1:2 Сельта
3.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...