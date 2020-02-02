Испания: Ла Лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Кевин Родригес из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Росалес Роберто из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

45' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Отличную защиту показывает Авазьем Чидозье от команды Леганес , не дает пропустить гол своей команде.

40' Кевин Родригес пробил со штрафного прямо в стенку

39' Субельдия Игор - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Хорошо играет на выходе Ремиро Алехандро - мяч в ее руках

36' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Кевин Родригес из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

32' Удар от ворот произведет Леганес

32' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Реал Сосьедад пробьет пенальти!

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

29' Сильва Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Сильва Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Реал Сосьедад будет все-таки засчитан.

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

20' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Хорошо играет на выходе Сориано Хуан - мяч в ее руках

18' Ресио Хосе получил желтую карточку от судьи

16' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Сильва Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Леганес имеет хороший шанс забить.

9' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Сильва Хонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Сильва Хонатан из команды Леганес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

7' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Хорошо играет на выходе Ремиро Алехандро - мяч в ее руках

4' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.