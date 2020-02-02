Испания: Ла Лига 2019-2020

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Леганес
1:1
Второй тайм: 58'

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
18' Желтая карточка
Ресио Хосе
0:1
20' Гол
Исак Александр
39' Желтая карточка
Субельдия Игор
1:1
49' Гол
Омеруо Кеннет
58'
13
Сориано
Хуан
16
Росалес
Роберто
12
Авазьем
Чидозье
4
Омеруо
Кеннет
3
Бустинса
Унаи
5
Сильва
Хонатан
17
Эрасо
Хави
8
Ресио
Хосе
6
Роке
Меса
24
Кевин
Родригес
7
Брайтвайт
Мартин
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
5
Субельдия
Игор
7
Порту
Кристиан
23
Сангальи
Лука
16
Гевара
Андер
11
Янузай
Аднан
19
Исак
Александр
Леганес
5-4-1
Реал Сосьедад
4-1-4-1

Ход матча

18'
Ресио Хосе
 
20'
0:1
Исак Александр
(Сангальи Лука)
39'
 
Субельдия Игор
49'
Омеруо Кеннет
(Брайтвайт Мартин)
1:1
57'
 
Эдегор Мартин
Сангальи Лука
58'
Руибаль Айтор
Эрасо Хави
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе
Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад
Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Барселона Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леганес Гранада 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Леванте Сельта 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Бетис Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Хетафе

Последние игры между собой

Леганес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Реал Сосьедад: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Реал Сосьедад 1:1 Леганес Ла Лига Реал Сосьедад 3:0 Леганес Примера Леганес 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:2 Леганес Примера
Леганес 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леганес Примера Леганес 0:2 Реал Сосьедад Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 14 7 1 40 - 13 49
2. Барселона Заявка 21 13 4 4 50 - 25 43
3. Севилья Заявка 21 11 5 5 27 - 20 38
4. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 22 11 4 7 37 - 28 37
5. Валенсия Заявка 22 10 7 5 33 - 29 37
6. Хетафе Заявка 21 10 6 5 30 - 20 36
7. Атлетико М Заявка 22 9 9 4 22 - 15 36
8. Вильярреал Заявка 21 9 4 8 36 - 29 31
9. Атлетик Б Заявка 21 7 10 4 22 - 15 31
10. Гранада Заявка 22 9 3 10 27 - 29 30
11. Осасуна Заявка 21 6 10 5 28 - 25 28
12. Бетис Заявка 21 7 6 8 29 - 33 27
13. Леванте Заявка 21 8 2 11 26 - 32 26
14. Вальядолид Заявка 22 5 10 7 18 - 24 25
15. Алавес Заявка 21 6 5 10 22 - 31 23
16. Эйбар Заявка 21 6 5 10 20 - 29 23
17. Мальорка Заявка 22 5 3 14 22 - 38 18
18. Сельта Заявка 22 3 8 11 17 - 31 17
19. Леганес 0:1 Заявка 22 3 6 13 16 - 34 15
20. Эспаньол Заявка 22 3 6 13 18 - 40 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леганес 1:1 Реал Сосьедад
Леганес
10.8% (16)
Ничья
31.1% (46)
Реал Сосьедад
58.1% (86)
1:2 Реал Сосьедад
37.8% (56)
1:1 Ничья
26.4% (39)
0:1 Реал Сосьедад
10.1% (15)
1:0 Леганес
5.4% (8)
2:1 Леганес
4.7% (7)
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