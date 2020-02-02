Испания: Ла Лига 2019-2020
Леганес
1:1
Второй тайм: 58'
Стадион: Бутарке
Реал Сосьедад
18' Желтая карточкаРесио Хосе
0:1
20' ГолИсак Александр
39' Желтая карточкаСубельдия Игор
1:1
49' ГолОмеруо Кеннет
13
Сориано
Хуан
17
Эрасо
Хави
16
Гевара
Андер
11
Янузай
Аднан
- Основной состав
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Ломбо ПаблоВратарь
-
21 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хиль БрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
18'
20'
0:1
39'
49'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: +6 =5 -9Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе
Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =4 -6Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад
Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Барселона Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леганес Гранада 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Леванте Сельта 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Бетис Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Хетафе
Последние игры между собой
Леганес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Реал Сосьедад: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|14
|7
|1
|40 - 13
|49
|2.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|50 - 25
|43
|3.
|Севилья
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|27 - 20
|38
|4.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|22
|11
|4
|7
|37 - 28
|37
|5.
|Валенсия
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|33 - 29
|37
|6.
|Хетафе
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|30 - 20
|36
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|22 - 15
|36
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|36 - 29
|31
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|22 - 15
|31
|10.
|Гранада
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|27 - 29
|30
|11.
|Осасуна
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|28 - 25
|28
|12.
|Бетис
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|29 - 33
|27
|13.
|Леванте
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 32
|26
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|18 - 24
|25
|15.
|Алавес
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|22 - 31
|23
|16.
|Эйбар
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|20 - 29
|23
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 38
|18
|18.
|Сельта
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|17 - 31
|17
|19.
|Леганес
|0:1 Заявка
|22
|3
|6
|13
|16 - 34
|15
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|18 - 40
|15
Леганес
10.8% (16)
Ничья
31.1% (46)
Реал Сосьедад
58.1% (86)
1:2 Реал Сосьедад
37.8% (56)
1:1 Ничья
26.4% (39)
0:1 Реал Сосьедад
10.1% (15)
1:0 Леганес
5.4% (8)
2:1 Леганес
4.7% (7)
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