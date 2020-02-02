Испания: Ла Лига 2019-2020
12' Желтая карточкаДейверсон Силва
0:1
36' ГолДамиан Суарес
40' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
0:2
50' ПенальтиМата Хайме
63' Желтая карточкаЮри Берчиче
63' Желтая карточкаМата Хайме
67' Желтая карточкаДамиан Суарес
70' Желтая карточкаНьом Аллан
15
Лекуе
Иньиго
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
22
Гарсия
Рауль
10
Муньяин
Икер
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
-
16 Весга МикельПолузащитник
- Нападающий
-
20 Адурис АрицНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Дьедью АматПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
12'
36'
0:1
40'
50'
0:2
63'
63'
67'
70'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
7 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =8 -2Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта
Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Эйбар Бетис 3:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Гранада Осасуна 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 4:1 Эйбар Атлетик Б 2:1 Леванте Вильярреал 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:0 Эспаньол Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б
Хетафе Последние 20 матчей: +12 =2 -6Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид
Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Хетафе: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Атлетик Б 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Хетафе Примера Атлетик Б 4:0 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера Хетафе 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Хетафе Примера Атлетик Б 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетик Б Примера Хетафе 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Хетафе Примера Атлетик Б 2:2 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Атлетик Б Примера Хетафе 1:1 Атлетик Б Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|14
|7
|1
|40 - 13
|49
|2.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|50 - 25
|43
|3.
|Хетафе
|2:0 Заявка
|22
|11
|6
|5
|32 - 20
|39
|4.
|Севилья
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|27 - 20
|38
|5.
|Валенсия
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|33 - 29
|37
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|22 - 15
|36
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|37 - 30
|34
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|36 - 29
|31
|9.
|Атлетик Б
|0:2 Заявка
|22
|7
|10
|5
|22 - 17
|31
|10.
|Гранада
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|27 - 29
|30
|11.
|Осасуна
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|28 - 25
|28
|12.
|Бетис
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|30 - 34
|28
|13.
|Леванте
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 32
|26
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|18 - 24
|25
|15.
|Эйбар
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|21 - 30
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|22 - 31
|23
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 38
|18
|18.
|Леганес
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|18 - 34
|18
|19.
|Сельта
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|17 - 31
|17
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|18 - 40
|15
Атлетик Б
53.7% (79)
Ничья
38.8% (57)
Хетафе
7.5% (11)
1:1 Ничья
33.3% (49)
2:1 Атлетик Б
23.8% (35)
1:0 Атлетик Б
21.8% (32)
2:0 Атлетик Б
4.1% (6)
1:2 Хетафе
4.1% (6)
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