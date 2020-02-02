Испания: Ла Лига 2019-2020

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Хорошо играет на выходе Сория Давид - мяч в ее руках

46' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Хорошо играет на выходе Сория Давид - мяч в ее руках

44' Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Хорошо играет на выходе Сория Давид - мяч в ее руках

40' Арамбарри Мауро получил желтую карточку от судьи

39' Удар от ворот произведет Хетафе

36' Отличный командный гол!

36' Г О О О О Л - Дамиан Суарес изменил счет на табло!

35' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Хетафе

31' Матч возобновлен

30' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Мата Хайме из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

30' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Ох, нехорошо это выглядит. Дамиан Суарес получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Дамиан Суарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Дейверсон Силва решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

12' Рефери не любит споров - именно за это Дейверсон Силва сейчас получил желтую

11' Отличная игра от Муньяин Икер из команды Атлетик Б . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

10' Арамбарри Мауро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Дамиан Суарес из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

4' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Что за промах! У Оливера Матиас была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

3' Лопес Унаи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Хетафе имеет хороший шанс забить.

2' Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Хетафе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.