Испания: Ла Лига 2019-2020

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Атлетик Б
0:2
Второй тайм: 76'

Стадион: Зрители: 40291
Хетафе
0'
12' Желтая карточка
Дейверсон Силва
0:1
36' Гол
Дамиан Суарес
40' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
0:2
50' Пенальти
Мата Хайме
63' Желтая карточка
Юри Берчиче
63' Желтая карточка
Мата Хайме
67' Желтая карточка
Дамиан Суарес
70' Желтая карточка
Ньом Аллан
76'
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
8
Лопес
Унаи
9
Уильямс
Иньяки
22
Гарсия
Рауль
10
Муньяин
Икер
25
Вильялибре
Асьер
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
16
Этчейта
Хавьер
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
14
Дейверсон
Силва
7
Мата
Хайме
Атлетик Б
4-2-3-1
Хетафе
4-4-2

Ход матча

12'
 
Дейверсон Силва
36'
0:1
Дамиан Суарес
(Дейверсон Силва)
40'
 
Арамбарри Мауро
50'
0:2
Мата Хайме
54'
 
Видаль Молина
Дейверсон Силва
63'
Юри Берчиче
 
63'
 
Мата Хайме
67'
 
Дамиан Суарес
68'
Адурис Ариц
Вильялибре Асьер
 
68'
Ибай Гомес
Лекуе Иньиго
 
68'
Капа Андер
Гарсия Дани
 
70'
 
Ньом Аллан

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 7 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта
Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Эйбар Бетис 3:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Гранада Осасуна 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 4:1 Эйбар Атлетик Б 2:1 Леванте Вильярреал 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:0 Эспаньол Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б
Хетафе Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид
Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Хетафе: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Хетафе 1:1 Атлетик Б Ла Лига Хетафе 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Хетафе Примера Атлетик Б 4:0 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера Хетафе 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Хетафе Примера Атлетик Б 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетик Б Примера Хетафе 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Хетафе Примера Атлетик Б 2:2 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Атлетик Б Примера Хетафе 1:1 Атлетик Б Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 14 7 1 40 - 13 49
2. Барселона Заявка 21 13 4 4 50 - 25 43
3. Хетафе 2:0 Заявка 22 11 6 5 32 - 20 39
4. Севилья Заявка 21 11 5 5 27 - 20 38
5. Валенсия Заявка 22 10 7 5 33 - 29 37
6. Атлетико М Заявка 22 9 9 4 22 - 15 36
7. Реал Сосьедад Заявка 22 10 4 8 37 - 30 34
8. Вильярреал Заявка 21 9 4 8 36 - 29 31
9. Атлетик Б 0:2 Заявка 22 7 10 5 22 - 17 31
10. Гранада Заявка 22 9 3 10 27 - 29 30
11. Осасуна Заявка 21 6 10 5 28 - 25 28
12. Бетис Заявка 22 7 7 8 30 - 34 28
13. Леванте Заявка 21 8 2 11 26 - 32 26
14. Вальядолид Заявка 22 5 10 7 18 - 24 25
15. Эйбар Заявка 22 6 6 10 21 - 30 24
16. Алавес Заявка 21 6 5 10 22 - 31 23
17. Мальорка Заявка 22 5 3 14 22 - 38 18
18. Леганес Заявка 22 4 6 12 18 - 34 18
19. Сельта Заявка 22 3 8 11 17 - 31 17
20. Эспаньол Заявка 22 3 6 13 18 - 40 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:2 Хетафе
Атлетик Б
53.7% (79)
Ничья
38.8% (57)
Хетафе
7.5% (11)
1:1 Ничья
33.3% (49)
2:1 Атлетик Б
23.8% (35)
1:0 Атлетик Б
21.8% (32)
2:0 Атлетик Б
4.1% (6)
1:2 Хетафе
4.1% (6)
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