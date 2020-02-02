Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

46' Команда Севилья играла лучше в этом тайме.

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Удар от ворот произведет Алавес

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Магальян Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Удар от ворот произведет Алавес

40' Фернандо Режес из команды Севилья плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

39' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Камараса Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Удар от ворот произведет Алавес

31' Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Севилья

27' Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Навас Хесус из команды Севилья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

23' Хордан Хоан наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

22' Банега Эвер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Окампос Лукас из команды Севилья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

20' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Серхи Гомес получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Ох, нехорошо это выглядит. Хоселу Санмартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

18' Серхи Гомес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Хоселу Санмартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Удар от ворот произведет Алавес

13' Удар от ворот произведет Алавес

13' Хордан Хоан пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

12' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Алавес

8' Отличную защиту показывает Регилон Серхио от команды Севилья , не дает пропустить гол своей команде.

8' Алавес имеет хороший шанс забить.

6' Хорошо играет на выходе Пачеко Фернандо - мяч в ее руках

5' Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Алавес начинает с центра поля