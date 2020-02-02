Испания: Ла Лига 2019-2020
Севилья
0:0
Перерыв
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Алавес
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
10
Банега
Эвер
24
Хордан
Хоан
19
Де
Йонг
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Нападающий
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сусо ХесусНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Нападающий
-
24 Бёрк ОливерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
14 Бурги ХорхеНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +11 =4 -5Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен
Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья Осасуна 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья Бетис 1:2 Севилья Дюделанж 2:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе
Алавес Последние 20 матчей: +6 =3 -11Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес
Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес
Последние игры между собой
Севилья: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|14
|7
|1
|40 - 13
|49
|2.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|50 - 25
|43
|3.
|Хетафе
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|32 - 20
|39
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|22
|11
|6
|5
|27 - 20
|39
|5.
|Валенсия
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|33 - 29
|37
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|22 - 15
|36
|7.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|22
|10
|4
|8
|37 - 29
|34
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|37 - 30
|34
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|22 - 17
|31
|10.
|Гранада
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|27 - 29
|30
|11.
|Бетис
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|30 - 34
|28
|12.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|22
|6
|10
|6
|28 - 26
|28
|13.
|Леванте
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 32
|26
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|18 - 24
|25
|15.
|Алавес
|0:0 Заявка
|22
|6
|6
|10
|22 - 31
|24
|16.
|Эйбар
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|21 - 30
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 38
|18
|18.
|Леганес
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|18 - 34
|18
|19.
|Сельта
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|17 - 31
|17
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|18 - 40
|15
Севилья
95.3% (142)
Ничья
3.4% (5)
Алавес
1.3% (2)
2:0 Севилья
45% (67)
2:1 Севилья
23.5% (35)
1:0 Севилья
10.1% (15)
3:1 Севилья
8.7% (13)
3:0 Севилья
5.4% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...