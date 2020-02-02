Испания: Ла Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2019-2020
Севилья
0:0
Перерыв

Стадион:
Алавес
0'
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
3
Серхи
Гомес
23
Регилон
Серхио
10
Банега
Эвер
25
Фернандо
Режес
24
Хордан
Хоан
5
Окампос
Лукас
19
Де
Йонг
Люк
8
Нолито
Агудо
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
6
Магальян
Лисандро
3
Дуарте
Рубен
10
Камараса
Виктор
15
Фейса
Любомир
19
Ману
Гарсия
9
Хоселу
Санмартин
24
Бёрк
Оливер
Севилья
4-3-3
Алавес
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен
Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья Осасуна 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья Бетис 1:2 Севилья Дюделанж 2:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе
Алавес Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес
Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес

Последние игры между собой

Севилья: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Алавес 0:1 Севилья Ла Лига Севилья 2:0 Алавес Примера Алавес 1:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Алавес Примера
Алавес 1:0 Севилья Примера Алавес 1:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Алавес Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 14 7 1 40 - 13 49
2. Барселона Заявка 21 13 4 4 50 - 25 43
3. Хетафе Заявка 22 11 6 5 32 - 20 39
4. Севилья 0:0 Заявка 22 11 6 5 27 - 20 39
5. Валенсия Заявка 22 10 7 5 33 - 29 37
6. Атлетико М Заявка 22 9 9 4 22 - 15 36
7. Вильярреал 1:0 Заявка 22 10 4 8 37 - 29 34
8. Реал Сосьедад Заявка 22 10 4 8 37 - 30 34
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 22 - 17 31
10. Гранада Заявка 22 9 3 10 27 - 29 30
11. Бетис Заявка 22 7 7 8 30 - 34 28
12. Осасуна 0:1 Заявка 22 6 10 6 28 - 26 28
13. Леванте Заявка 21 8 2 11 26 - 32 26
14. Вальядолид Заявка 22 5 10 7 18 - 24 25
15. Алавес 0:0 Заявка 22 6 6 10 22 - 31 24
16. Эйбар Заявка 22 6 6 10 21 - 30 24
17. Мальорка Заявка 22 5 3 14 22 - 38 18
18. Леганес Заявка 22 4 6 12 18 - 34 18
19. Сельта Заявка 22 3 8 11 17 - 31 17
20. Эспаньол Заявка 22 3 6 13 18 - 40 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Севилья 0:0 Алавес
Севилья
95.3% (142)
Ничья
3.4% (5)
Алавес
1.3% (2)
2:0 Севилья
45% (67)
2:1 Севилья
23.5% (35)
1:0 Севилья
10.1% (15)
3:1 Севилья
8.7% (13)
3:0 Севилья
5.4% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...