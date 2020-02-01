Испания: Ла Лига 2019-2020

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Гранада
2:1
Второй тайм: 58'

Стадион: Зрители: 15226
Эспаньол
0'
0:1
27' Пенальти
Рауль де Томас
29' Желтая карточка
Сольдадо Роберто
1:1
38' Гол
Мачис Дарвин
2:1
46' Гол
Фернандес Карлос
48' Желтая карточка
Санчес Герман
49' Желтая карточка
Гоналон Максим
55' Желтая карточка
Итурраспе Андер
58'
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
15
Нева
Карлос
4
Гоналон
Максим
21
Эррера
Янгель
10
Пуэртас
Антонио
24
Фернандес
Карлос
23
Мачис
Дарвин
9
Сольдадо
Роберто
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
5
Налдо
Гомес
18
Кабрера
Леандро
17
Дидак
Вилья
23
Эмбарба
Адриан
8
Итурраспе
Андер
15
Давид
Лопес
10
Дардер
Серхи
11
Рауль
де
Томас
12
Кальери
Хонатан
Гранада
4-2-3-1
Эспаньол
4-4-2

Ход матча

27'
0:1
Рауль де Томас
29'
Сольдадо Роберто
 
38'
Мачис Дарвин
(Фернандес Карлос)
1:1
46'
Фернандес Карлос
(Мачис Дарвин)
2:1
48'
Санчес Герман
 
49'
Гоналон Максим
 
55'
 
Итурраспе Андер

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада
Тамарасейте 0:1 Гранада Гранада 1:0 Мальорка Эйбар 3:0 Гранада Оспиталет 2:3 Гранада Гранада 1:2 Леванте Гранада 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Гранада Гранада 1:1 Атлетико М Валенсия 2:0 Гранада Гранада 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 3:1 Гранада Гранада 1:0 Бетис Гранада 1:0 Осасуна Реал Мадрид 4:2 Гранада Гранада 1:0 Леганес Вальядолид 1:1 Гранада
Эспаньол Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол
Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Эспаньол 2:4 Осасуна Ференцварош 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Атлетико М 3:1 Эспаньол Эспаньол 6:0 Лудогорец Эспаньол 1:2 Валенсия Атлетик Б 3:0 Эспаньол Леванте 0:1 Эспаньол Лудогорец 0:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Вильярреал

Последние игры между собой

Гранада: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Эспаньол: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Эспаньол 0:3 Гранада Ла Лига Гранада 1:2 Эспаньол Примера Эспаньол 3:1 Гранада Примера Гранада 1:1 Эспаньол Примера
Эспаньол 1:1 Гранада Примера Гранада 1:2 Эспаньол Примера Эспаньол 2:1 Гранада Примера Эспаньол 1:0 Гранада Примера Гранада 0:1 Эспаньол Примера Эспаньол 0:1 Гранада Примера Гранада 0:0 Эспаньол Примера Гранада 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 3:0 Гранада Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 13 7 1 39 - 13 46
2. Барселона Заявка 21 13 4 4 50 - 25 43
3. Севилья Заявка 21 11 5 5 27 - 20 38
4. Хетафе Заявка 21 10 6 5 30 - 20 36
5. Атлетико М Заявка 21 9 9 3 22 - 14 36
6. Реал Сосьедад Заявка 21 10 4 7 36 - 28 34
7. Валенсия Заявка 21 9 7 5 32 - 29 34
8. Вильярреал Заявка 21 9 4 8 36 - 29 31
9. Атлетик Б Заявка 21 7 10 4 22 - 15 31
10. Гранада 2:1 Заявка 22 9 3 10 27 - 29 30
11. Осасуна Заявка 21 6 10 5 28 - 25 28
12. Бетис Заявка 21 7 6 8 29 - 33 27
13. Леванте Заявка 21 8 2 11 26 - 32 26
14. Алавес Заявка 21 6 5 10 22 - 31 23
15. Эйбар Заявка 21 6 5 10 20 - 29 23
16. Вальядолид Заявка 21 4 10 7 17 - 24 22
17. Мальорка Заявка 21 5 3 13 22 - 37 18
18. Сельта Заявка 21 3 8 10 17 - 30 17
19. Леганес Заявка 21 3 6 12 16 - 33 15
20. Эспаньол 1:2 Заявка 22 3 6 13 18 - 40 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Гранада 2:1 Эспаньол
Гранада
44.1% (64)
Ничья
38.6% (56)
Эспаньол
17.2% (25)
1:1 Ничья
33.1% (48)
1:0 Гранада
26.2% (38)
2:1 Гранада
15.2% (22)
1:2 Эспаньол
9% (13)
0:1 Эспаньол
6.2% (9)
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