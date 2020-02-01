Испания: Ла Лига 2019-2020
Гранада
2:1
Второй тайм: 58'
Стадион: Нуэво Лос Карменес Зрители: 15226
Эспаньол
0:1
27' ПенальтиРауль де Томас
29' Желтая карточкаСольдадо Роберто
1:1
38' ГолМачис Дарвин
2:1
46' ГолФернандес Карлос
48' Желтая карточкаСанчес Герман
49' Желтая карточкаГоналон Максим
55' Желтая карточкаИтурраспе Андер
16
Виктор
Диаз
15
Нева
Карлос
23
Мачис
Дарвин
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
17
Дидак
Вилья
15
Давид
Лопес
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Давид ЛопесПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
27'
0:1
29'
38'
1:1
46'
2:1
48'
49'
55'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +9 =2 -9Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада
Тамарасейте 0:1 Гранада Гранада 1:0 Мальорка Эйбар 3:0 Гранада Оспиталет 2:3 Гранада Гранада 1:2 Леванте Гранада 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Гранада Гранада 1:1 Атлетико М Валенсия 2:0 Гранада Гранада 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 3:1 Гранада Гранада 1:0 Бетис Гранада 1:0 Осасуна Реал Мадрид 4:2 Гранада Гранада 1:0 Леганес Вальядолид 1:1 Гранада
Эспаньол Последние 20 матчей: +6 =5 -9Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол
Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Эспаньол 2:4 Осасуна Ференцварош 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Атлетико М 3:1 Эспаньол Эспаньол 6:0 Лудогорец Эспаньол 1:2 Валенсия Атлетик Б 3:0 Эспаньол Леванте 0:1 Эспаньол Лудогорец 0:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Вильярреал
Последние игры между собой
Гранада: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Эспаньол: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|13
|7
|1
|39 - 13
|46
|2.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|50 - 25
|43
|3.
|Севилья
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|27 - 20
|38
|4.
|Хетафе
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|30 - 20
|36
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|9
|9
|3
|22 - 14
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|36 - 28
|34
|7.
|Валенсия
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|32 - 29
|34
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|36 - 29
|31
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|22 - 15
|31
|10.
|Гранада
|2:1 Заявка
|22
|9
|3
|10
|27 - 29
|30
|11.
|Осасуна
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|28 - 25
|28
|12.
|Бетис
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|29 - 33
|27
|13.
|Леванте
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 32
|26
|14.
|Алавес
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|22 - 31
|23
|15.
|Эйбар
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|20 - 29
|23
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|17 - 24
|22
|17.
|Мальорка
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 37
|18
|18.
|Сельта
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|17 - 30
|17
|19.
|Леганес
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|16 - 33
|15
|20.
|Эспаньол
|1:2 Заявка
|22
|3
|6
|13
|18 - 40
|15
Гранада
44.1% (64)
Ничья
38.6% (56)
Эспаньол
17.2% (25)
1:1 Ничья
33.1% (48)
1:0 Гранада
26.2% (38)
2:1 Гранада
15.2% (22)
1:2 Эспаньол
9% (13)
0:1 Эспаньол
6.2% (9)
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