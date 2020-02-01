Испания: Ла Лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Гранада

47' Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Эспаньол

45' Пуэртас Антонио пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

45' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Эспаньол

43' Виктор Диаз пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

43' Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Виктор Диаз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Матч возобновлен

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Удар от ворот произведет Эспаньол

41' Эррера Янгель не смог попасть в створ ударом издали

41' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Виктор Диаз из команды Гранада пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

41' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Эспаньол

41' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Силва Руи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Г О О О О Л - Мачис Дарвин изменил счет на табло!

38' Гранада имеет хороший шанс забить.

38' Удар от ворот произведет Гранада

37' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Гранада

36' Как она упустила момент!?! Дардер Серхи имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

36' Эспаньол имеет хороший шанс забить.

35' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хави Лопеc предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Гранада имеет хороший шанс забить.

32' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Дидак Вилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Гранада имеет хороший шанс забить.

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

29' Сольдадо Роберто получил желтую карточку от судьи

29' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Дуарте Домингуш получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Гранада имеет хороший шанс забить.

27' Матч возобновлен

27' После проверки VAR судья не изменил решения - Эспаньол пробьет пенальти!

26' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Хорошие скиллы дриблинга показывает Рауль де Томас , обходя своих соперников

24' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Гранада

22' Пространство открывается для Рауль де Томас , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

21' Эспаньол имеет хороший шанс забить.

20' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Хави Лопеc из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

18' Эспаньол имеет хороший шанс забить.

18' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Эспаньол имеет хороший шанс забить.

15' Хорошо играет на выходе Лопес Диего - мяч в ее руках

14' Удар от ворот произведет Эспаньол

13' Гранада имеет хороший шанс забить.

11' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Нева Карлос из команды Гранада пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

10' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Гранада

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Эспаньол имеет хороший шанс забить.

8' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Эспаньол

7' Дардер Серхи из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Эспаньол имеет хороший шанс забить.

3' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Гоналон Максим из команды Гранада пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

2' Гранада имеет хороший шанс забить.

1' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эспаньол начинает с центра поля