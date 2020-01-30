Испания: Ла Лига 2019-2020
Реал Мадрид
Позже
Стадион: Сантьяго Бернабеу
Атлетико М
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +15 =5 -0Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья
Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Алавес 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 ПСЖ Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Эйбар 0:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Галатасарай Реал Мадрид 0:0 Бетис Реал Мадрид 5:0 Леганес Галатасарай 0:1 Реал Мадрид
Атлетико М Последние 20 матчей: +8 =6 -6Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М
Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Атлетико М: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Примера Реал Мадрид 2:4 Атлетико М Суперкубок УЕФА Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Примера Атлетико М 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 3:0 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико М 4:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|13
|7
|1
|39 - 13
|46
|2.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|50 - 25
|43
|3.
|Севилья
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|27 - 20
|38
|4.
|Хетафе
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|30 - 20
|36
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|9
|9
|3
|22 - 14
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|36 - 28
|34
|7.
|Валенсия
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|32 - 29
|34
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|36 - 29
|31
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|22 - 15
|31
|10.
|Осасуна
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|28 - 25
|28
|11.
|Гранада
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|25 - 28
|27
|12.
|Бетис
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|29 - 33
|27
|13.
|Леванте
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 32
|26
|14.
|Алавес
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|22 - 31
|23
|15.
|Эйбар
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|20 - 29
|23
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|17 - 24
|22
|17.
|Мальорка
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 37
|18
|18.
|Сельта
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|17 - 30
|17
|19.
|Леганес
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|16 - 33
|15
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|17 - 38
|15
Реал Мадрид
69.1% (47)
Ничья
23.5% (16)
Атлетико М
7.4% (5)
2:1 Реал Мадрид
42.6% (29)
1:0 Реал Мадрид
14.7% (10)
1:1 Ничья
14.7% (10)
2:0 Реал Мадрид
4.4% (3)
0:0 Ничья
4.4% (3)
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