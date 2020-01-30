Испания: Ла Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2019-2020
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Атлетико М

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +15 =5 -0
Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья
Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Алавес 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 ПСЖ Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Эйбар 0:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Галатасарай Реал Мадрид 0:0 Бетис Реал Мадрид 5:0 Леганес Галатасарай 0:1 Реал Мадрид
Атлетико М Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М
Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Атлетико М: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Суперкубок Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Международный кубок чемпионов Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Примера Реал Мадрид 2:4 Атлетико М Суперкубок УЕФА Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Примера Атлетико М 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 3:0 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико М 4:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 13 7 1 39 - 13 46
2. Барселона Заявка 21 13 4 4 50 - 25 43
3. Севилья Заявка 21 11 5 5 27 - 20 38
4. Хетафе Заявка 21 10 6 5 30 - 20 36
5. Атлетико М Заявка 21 9 9 3 22 - 14 36
6. Реал Сосьедад Заявка 21 10 4 7 36 - 28 34
7. Валенсия Заявка 21 9 7 5 32 - 29 34
8. Вильярреал Заявка 21 9 4 8 36 - 29 31
9. Атлетик Б Заявка 21 7 10 4 22 - 15 31
10. Осасуна Заявка 21 6 10 5 28 - 25 28
11. Гранада Заявка 21 8 3 10 25 - 28 27
12. Бетис Заявка 21 7 6 8 29 - 33 27
13. Леванте Заявка 21 8 2 11 26 - 32 26
14. Алавес Заявка 21 6 5 10 22 - 31 23
15. Эйбар Заявка 21 6 5 10 20 - 29 23
16. Вальядолид Заявка 21 4 10 7 17 - 24 22
17. Мальорка Заявка 21 5 3 13 22 - 37 18
18. Сельта Заявка 21 3 8 10 17 - 30 17
19. Леганес Заявка 21 3 6 12 16 - 33 15
20. Эспаньол Заявка 21 3 6 12 17 - 38 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико М

    До начала игры, которая состоится 01.02.2020, осталось 1 день 19 часов 20 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетико М
    Реал Мадрид
    69.1% (47)
    Ничья
    23.5% (16)
    Атлетико М
    7.4% (5)
    2:1 Реал Мадрид
    42.6% (29)
    1:0 Реал Мадрид
    14.7% (10)
    1:1 Ничья
    14.7% (10)
    2:0 Реал Мадрид
    4.4% (3)
    0:0 Ничья
    4.4% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...