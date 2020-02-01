Турция: Суперлига 2019-2020
Антальяспор
0:0
Конец матча
Стадион: Анталья Арена
Коньяспор
69' Желтая карточкаBunyamin Balci
73' Желтая карточкаСари Вейсел
90' Желтая карточкаШарлес Фернандо
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
20
Чико
Луис
77
Гюмюш
Синан
16
Фреди
Гомеш
12
Paul
Mukairu
14
Аничич
Марин
5
Ай
Селим
21
Мия
Фарук
99
Thuram
II
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
20 Чико ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гюмюш СинанПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
12 Paul MukairuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Алпсой ХарунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ufuk Akyol
-
Главный тренер: Туна Тамер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Thuram IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Улудаг АлперЗащитник
-
89 Скубич НейцЗащитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
- Защитник
-
16 Уртадо ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Баич РиадНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коджаман Айкют
Ход матча
69'
73'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 10
-
12 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Антальяспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8Денизлиспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе
Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард Антальяспор 4:0 Эрзурумспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Антальяспор 2:2 Эюпспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:3 Трабзонспор Эюпспор 0:3 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:0 Антальяспор Антальяспор 1:2 Бешикташ Nigde Anadolu FK 0:0 Антальяспор Сивасспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Фенербахче 0:1 Антальяспор
Коньяспор Последние 20 матчей: +6 =5 -9Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор
Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Бешикташ Коньяспор 1:1 Аданаспор Сивасспор 2:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Эюпспор 1:0 Коньяспор Фенербахче 5:1 Коньяспор Коньяспор 0:2 Малатьяспор Коньяспор 1:0 Эскишехирспор Касымпаша 1:4 Коньяспор Коньяспор 2:1 Кайсериспор
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 7
Коньяспор: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 2
Коньяспор 1:1 Антальяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:3 Коньяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Антальяспор Кубок Коньяспор 3:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:1 Коньяспор Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|19
|12
|5
|2
|38 - 18
|41
|2.
|Истанбул Башакшехир
|20
|11
|6
|3
|39 - 21
|39
|3.
|Фенербахче
|19
|11
|4
|4
|38 - 21
|37
|4.
|Трабзонспор
|18
|10
|5
|3
|41 - 19
|35
|5.
|Аланьяспор
|19
|10
|5
|4
|38 - 18
|35
|6.
|Галатасарай
|19
|9
|6
|4
|28 - 16
|33
|7.
|Бешикташ
|19
|9
|3
|7
|29 - 26
|30
|8.
|Гёзтепе
|19
|8
|6
|5
|24 - 20
|30
|9.
|Малатьяспор
|18
|6
|6
|6
|33 - 26
|24
|10.
|Ризеспор
|19
|7
|3
|9
|20 - 28
|24
|11.
|Газишехир Газиантеп
|19
|6
|6
|7
|26 - 31
|24
|12.
|Денизлиспор
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|13.
|Генчлербирлиги
|20
|5
|6
|9
|30 - 37
|21
|14.
|Коньяспор
|20
|4
|7
|9
|16 - 27
|19
|15.
|Антальяспор
|20
|3
|7
|10
|17 - 36
|16
|16.
|Касымпаша
|19
|4
|3
|12
|27 - 42
|15
|17.
|Анкарагюджю
|19
|2
|7
|10
|16 - 36
|13
|18.
|Кайсериспор
|19
|2
|5
|12
|18 - 48
|11
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