Турция: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Антальяспор
0:0
Конец матча

Стадион:
Коньяспор
0'
69' Желтая карточка
Bunyamin Balci
73' Желтая карточка
Сари Вейсел
90' Желтая карточка
Шарлес Фернандо
90'+7
25
Боффин
Рууд
28
Челюстка
Ондржей
89
Сари
Вейсел
20
Чико
Луис
13
Кудряшов
Фёдор
18
Куртулуш
Йекта
99
Bunyamin
Balci
77
Гюмюш
Синан
16
Фреди
Гомеш
12
Paul
Mukairu
9
Бланко-Лещук
Густаво
1
Кырынтылы
Серкан
2
Фындыклы
Волкан
14
Аничич
Марин
5
Ай
Селим
12
Гильерме
Хауберт
6
Йонссон
Йенс
19
Шенгелия
Леван
7
Шахинер
Омер
Али
21
Мия
Фарук
11
Милошевич
Дени
99
Thuram
II
Антальяспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

Ход матча

56'
 
Мак Роберт II
Мия Фарук
64'
Амилтон Минервино
Бланко-Лещук Густаво
 
69'
Шарлес Фернандо
Куртулуш Йекта
 
69'
Bunyamin Balci
 
73'
Сари Вейсел
 
74'
 
Уртадо Паоло
Шенгелия Леван
80'
Синик Догукан
Гюмюш Синан
 
85'
 
Баич Риад
Thuram II
90'
Шарлес Фернандо
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 10
  • 12 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Антальяспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Денизлиспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе
Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард Антальяспор 4:0 Эрзурумспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Антальяспор 2:2 Эюпспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:3 Трабзонспор Эюпспор 0:3 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:0 Антальяспор Антальяспор 1:2 Бешикташ Nigde Anadolu FK 0:0 Антальяспор Сивасспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Фенербахче 0:1 Антальяспор
Коньяспор Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор
Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Бешикташ Коньяспор 1:1 Аданаспор Сивасспор 2:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Эюпспор 1:0 Коньяспор Фенербахче 5:1 Коньяспор Коньяспор 0:2 Малатьяспор Коньяспор 1:0 Эскишехирспор Касымпаша 1:4 Коньяспор Коньяспор 2:1 Кайсериспор

Последние игры между собой

Антальяспор: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 7
Коньяспор: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 2
Коньяспор 2:2 Антальяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 3:3 Коньяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Коньяспор Суперлига
Коньяспор 1:1 Антальяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:3 Коньяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Антальяспор Кубок Коньяспор 3:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:1 Коньяспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 19 12 5 2 38 - 18 41
2. Истанбул Башакшехир 20 11 6 3 39 - 21 39
3. Фенербахче 19 11 4 4 38 - 21 37
4. Трабзонспор 18 10 5 3 41 - 19 35
5. Аланьяспор 19 10 5 4 38 - 18 35
6. Галатасарай 19 9 6 4 28 - 16 33
7. Бешикташ 19 9 3 7 29 - 26 30
8. Гёзтепе 19 8 6 5 24 - 20 30
9. Малатьяспор 18 6 6 6 33 - 26 24
10. Ризеспор 19 7 3 9 20 - 28 24
11. Газишехир Газиантеп 19 6 6 7 26 - 31 24
12. Денизлиспор 19 6 4 9 20 - 28 22
13. Генчлербирлиги 20 5 6 9 30 - 37 21
14. Коньяспор 20 4 7 9 16 - 27 19
15. Антальяспор 20 3 7 10 17 - 36 16
16. Касымпаша 19 4 3 12 27 - 42 15
17. Анкарагюджю 19 2 7 10 16 - 36 13
18. Кайсериспор 19 2 5 12 18 - 48 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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