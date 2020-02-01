Турция: Суперлига 2019-2020

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Трабзонспор
2:1
Перерыв

Стадион:
Фенербахче
0'
0:1
2' Гол
Крузе Макс
7' Желтая карточка
Н'Диайе Папа
1:1
16' Гол
Сорлот Александр
2:1
32' Гол
Новак Филип
1
Чакыр
Угурджан
47
Перейра
Жоау
4
Тюркмен
Хюсейин
22
Кампи
Гастон
77
Новак
Филип
15
Н'Диайе
Папа
12
Оби
Микель
Джон
20
Сари
Юсуф
8
Соса
Хосе
18
Экубан
Калеб
11
Сорлот
Александр
98
Байиндыр
Алтай
4
Исла
Маурисио
15
Азиз
Сердар
25
Жаилсон
Маркес
17
Дирар
Набиль
20
Густаво
Луис
7
Туфан
Озан
24
Родригес
Гарри
II
10
Крузе
Макс
14
Чигерчи
Толга
94
Мурики
Ведат
Трабзонспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

Ход матча

2'
0:1
Крузе Макс
7'
Н'Диайе Папа
 
16'
Сорлот Александр
(Экубан Калеб)
1:1
32'
Новак Филип
(Кампи Гастон)
2:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Трабзонспор Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Трабзонспор 6:0 Касымпаша Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Трабзонспор 1:0 Партизани
Трабзонспор 0:0 Бурсаспор Трабзонспор 6:2 Кайсериспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 4:1 Алтай Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Базель 2:0 Трабзонспор Антальяспор 1:3 Трабзонспор Алтай 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Галатасарай Трабзонспор 0:1 Хетафе Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Аланьяспор Краснодар 3:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:1 Гёзтепе Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Краснодар
Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Фенербахче 2:0 Истанбул Башакшехир Фенербахче 2:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Кайсериспор 0:0 Фенербахче
Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Бешикташ Истанбулспор 0:2 Фенербахче Сивасспор 3:1 Фенербахче Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Фенербахче 4:0 Истанбулспор Гёзтепе 2:2 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Фенербахче Тарсус 1:3 Фенербахче Фенербахче 5:1 Коньяспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 0:1 Антальяспор Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 2:1 Анкарагюджю

Последние игры между собой

Трабзонспор: победы: 1, ничьи: 10, поражения: 9
Фенербахче: победы: 9, ничьи: 10, поражения: 1
Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Фенербахче Суперлига Трабзонспор 1:1 Фенербахче Суперлига
Фенербахче 2:2 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:3 Фенербахче Суперлига Трабзонспор 0:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:0 Трабзонспор Кубок Турции Трабзонспор 0:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:0 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 2:0 Трабзонспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 19 12 5 2 38 - 18 41
2. Истанбул Башакшехир 20 11 6 3 39 - 21 39
3. Трабзонспор 2:1 19 11 5 3 43 - 20 38
4. Фенербахче 1:2 20 11 4 5 39 - 23 37
5. Аланьяспор 19 10 5 4 38 - 18 35
6. Галатасарай 19 9 6 4 28 - 16 33
7. Бешикташ 20 10 3 7 31 - 27 33
8. Гёзтепе 19 8 6 5 24 - 20 30
9. Малатьяспор 18 6 6 6 33 - 26 24
10. Газишехир Газиантеп 19 6 6 7 26 - 31 24
11. Ризеспор 20 7 3 10 21 - 30 24
12. Денизлиспор 19 6 4 9 20 - 28 22
13. Генчлербирлиги 20 5 6 9 30 - 37 21
14. Коньяспор 20 4 7 9 16 - 27 19
15. Антальяспор 20 3 7 10 17 - 36 16
16. Касымпаша 19 4 3 12 27 - 42 15
17. Анкарагюджю 19 2 7 10 16 - 36 13
18. Кайсериспор 19 2 5 12 18 - 48 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Новак Филип бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Сорлот Александр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Н'Диайе Папа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Крузе Макс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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