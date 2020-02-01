Турция: Суперлига 2019-2020
Трабзонспор
2:1
Перерыв
Стадион: Шенол Гюнеш
Фенербахче
0:1
2' ГолКрузе Макс
7' Желтая карточкаН'Диайе Папа
1:1
16' ГолСорлот Александр
2:1
32' ГолНовак Филип
47
Перейра
Жоау
22
Кампи
Гастон
77
Новак
Филип
15
Н'Диайе
Папа
20
Сари
Юсуф
18
Экубан
Калеб
15
Азиз
Сердар
17
Дирар
Набиль
20
Густаво
Луис
10
Крузе
Макс
94
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Перейра ЖоауЗащитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
77 Новак ФилипЗащитник
-
15 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Сари ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Асан Серкан
-
Главный тренер: Унал Караман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Азиз СердарЗащитник
- Защитник
-
17 Дирар НабильЗащитник
-
20 Густаво ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
35 Текин ХарунВратарь
-
23 Тюрюдж ДенизЗащитник
-
34 Рами АдильЗащитник
- Защитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янал Эрсун
Ход матча
2'
0:1
7'
16'
1:1
32'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Трабзонспор Последние 20 матчей: +10 =4 -6Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Трабзонспор 6:0 Касымпаша Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Трабзонспор 1:0 Партизани
Трабзонспор 0:0 Бурсаспор Трабзонспор 6:2 Кайсериспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 4:1 Алтай Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Базель 2:0 Трабзонспор Антальяспор 1:3 Трабзонспор Алтай 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Галатасарай Трабзонспор 0:1 Хетафе Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Аланьяспор Краснодар 3:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:1 Гёзтепе Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Краснодар
Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =4 -3Фенербахче 2:0 Истанбул Башакшехир Фенербахче 2:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Кайсериспор 0:0 Фенербахче
Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Бешикташ Истанбулспор 0:2 Фенербахче Сивасспор 3:1 Фенербахче Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Фенербахче 4:0 Истанбулспор Гёзтепе 2:2 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Фенербахче Тарсус 1:3 Фенербахче Фенербахче 5:1 Коньяспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 0:1 Антальяспор Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 2:1 Анкарагюджю
Последние игры между собой
Трабзонспор: победы: 1, ничьи: 10, поражения: 9
Фенербахче: победы: 9, ничьи: 10, поражения: 1
Фенербахче 2:2 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:3 Фенербахче Суперлига Трабзонспор 0:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:0 Трабзонспор Кубок Турции Трабзонспор 0:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:0 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 2:0 Трабзонспор Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|19
|12
|5
|2
|38 - 18
|41
|2.
|Истанбул Башакшехир
|20
|11
|6
|3
|39 - 21
|39
|3.
|Трабзонспор
|2:1
|19
|11
|5
|3
|43 - 20
|38
|4.
|Фенербахче
|1:2
|20
|11
|4
|5
|39 - 23
|37
|5.
|Аланьяспор
|19
|10
|5
|4
|38 - 18
|35
|6.
|Галатасарай
|19
|9
|6
|4
|28 - 16
|33
|7.
|Бешикташ
|20
|10
|3
|7
|31 - 27
|33
|8.
|Гёзтепе
|19
|8
|6
|5
|24 - 20
|30
|9.
|Малатьяспор
|18
|6
|6
|6
|33 - 26
|24
|10.
|Газишехир Газиантеп
|19
|6
|6
|7
|26 - 31
|24
|11.
|Ризеспор
|20
|7
|3
|10
|21 - 30
|24
|12.
|Денизлиспор
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|13.
|Генчлербирлиги
|20
|5
|6
|9
|30 - 37
|21
|14.
|Коньяспор
|20
|4
|7
|9
|16 - 27
|19
|15.
|Антальяспор
|20
|3
|7
|10
|17 - 36
|16
|16.
|Касымпаша
|19
|4
|3
|12
|27 - 42
|15
|17.
|Анкарагюджю
|19
|2
|7
|10
|16 - 36
|13
|18.
|Кайсериспор
|19
|2
|5
|12
|18 - 48
|11
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