Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Годой Крус
2:1
Конец матча
Уракан
0'
34' Желтая карточка
Lucas Merolla
39' Желтая карточка
Marcelo Herrera1
1:0
41' Гол
Гарсия Сантьяго
45' Желтая карточка
Sebastian Lomonaco
2:0
47' Гол
Miguel Merentiel
73' Желтая карточка
Mauro Bogado
88' Желтая карточка
Gabriel Alanis
2:1
90' Гол
Juan Ignacio Vieyra
90'+5
32
Рей
Родриго
8
Gabriel
Carrasco
22
Gianluca
Ferrari
14
Marcelo
Herrera1
21
Gabriel
Alanis
27
Sebastian
Lomonaco
30
Juan
Andrada
16
Agustin
MAnzur
10
Valentin
Burgoa
9
Miguel
Merentiel
18
Santiago
Garcia
II
1
Силва
Антони
2
Gonzalo
Bettini
3
Nicolas
Romat
23
Lucas
Merolla
25
Cesar
Ibanez
18
Mauro
Bogado
17
Lucas
Bareiro
20
Бриаско-Балекян
Норберто
15
Rodrigo
Gomez
III
10
Martin
Ojeda
19
Nicolas
Cordero
Годой Крус
4-4-2
Уракан
4-2-3-1

Ход матча

34'
 
Lucas Merolla
39'
Marcelo Herrera1
 
41'
Гарсия Сантьяго
(Miguel Merentiel)
1:0
45'
Sebastian Lomonaco
 
47'
Miguel Merentiel
(Santiago Garcia II)
2:0
51'
 
Juan Ignacio Vieyra
Nicolas Romat
58'
 
Agustin Curruhinca
Cesar Ibanez
66'
Fabian Henriquez
Miguel Merentiel
 
69'
 
Sebastien Ramirez
Бриаско-Балекян Норберто
73'
 
Mauro Bogado
74'
Cristian Almeida
Valentin Burgoa
 
82'
Marcelo Freites
Agustin MAnzur
 
88'
Gabriel Alanis
 
90'
2:1
Juan Ignacio Vieyra
(Gonzalo Bettini)

Предыдущие игры

Годой Крус Последние 20 матчей: +3 =0 -17
Ланус 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба
Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус
Уракан Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Atletico Nacional1 3:0 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 2:1 Уракан Уракан 1:2 Universitario1
Уракан 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Уракан 1:1 Сентраль Кордоба Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Уракан 0:1 Ланус Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Уракан 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Уракан Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Уракан 0:4 Ривер Плейт Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Патронато де Парана 2:1 Уракан Уракан 2:0 Колон Бока Хуниорс 0:0 Уракан

Последние игры между собой

Годой Крус: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Уракан: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Уракан 1:1 Годой Крус Кубок Уракан 2:1 Годой Крус Суперлига Годой Крус 2:1 Уракан Суперлига Годой Крус 1:0 Уракан Примера
Годой Крус 2:1 Уракан Примера Годой Крус 3:1 Уракан Примера А Уракан 1:1 Годой Крус Примера А Уракан 0:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Уракан Примера А Уракан 3:2 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:3 Уракан Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 19 12 3 4 36 - 16 39
2. Бока Хуниорс 19 10 6 3 23 - 8 36
3. Ланус 19 9 6 4 25 - 21 33
4. Аргентинос Хуниорс 19 8 8 3 17 - 13 32
5. Расинг Авельянеда 19 7 10 2 23 - 20 31
6. Сан-Лоренсо 19 9 3 7 25 - 24 30
7. Арсенал Саранди 19 8 6 5 31 - 24 30
8. Ньюэллс Олд Бойз 19 8 6 5 27 - 21 30
9. Велес Сарсфилд 19 8 6 5 18 - 13 30
10. Росарио Сентраль 19 7 9 3 26 - 23 30
11. Эстудиантес Ла-Плата 19 8 5 6 20 - 15 29
12. Атлетико Тукуман 19 7 6 6 19 - 19 27
13. Дефенса и Хустисия 19 7 5 7 18 - 16 26
14. Индепендьенте 19 7 4 8 23 - 22 25
15. Тальерес Кордоба 19 7 4 8 25 - 25 25
16. Банфилд 19 6 7 6 18 - 17 25
17. Сентраль Кордоба 19 6 6 7 20 - 21 24
18. Унион Санта-Фе 19 6 5 8 18 - 25 23
19. Колон 19 5 2 12 16 - 28 17
20. Химнасия Ла-Плата 19 4 5 10 20 - 21 17
21. Альдосиви 19 4 4 11 16 - 28 16
22. Уракан 19 3 7 9 11 - 21 16
23. Патронато де Парана 19 3 7 9 17 - 29 16
24. Годой Крус 19 4 0 15 18 - 40 12
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Sebastian Lomonaco получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Сантьяго Гарсиа бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Marcelo Herrera получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Lucas Merolla получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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