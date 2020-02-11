Аргентина: Суперлига 2019-2020
Годой Крус
2:1
Конец матча
Уракан
34' Желтая карточкаLucas Merolla
39' Желтая карточкаMarcelo Herrera1
1:0
41' ГолГарсия Сантьяго
45' Желтая карточкаSebastian Lomonaco
2:0
47' ГолMiguel Merentiel
73' Желтая карточкаMauro Bogado
88' Желтая карточкаGabriel Alanis
2:1
90' ГолJuan Ignacio Vieyra
32
Рей
Родриго
30
Juan
Andrada
25
Cesar
Ibanez
18
Mauro
Bogado
10
Martin
Ojeda
- Основной состав
-
32 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Juan BoladoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
-
18 Mauro BogadoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Martin OjedaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Ход матча
34'
39'
41'
47'
73'
88'
90'
Предыдущие игры
Годой Крус Последние 20 матчей: +3 =0 -17Ланус 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба
Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус
Уракан Последние 20 матчей: +3 =7 -10Atletico Nacional1 3:0 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 2:1 Уракан Уракан 1:2 Universitario1
Уракан 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Уракан 1:1 Сентраль Кордоба Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Уракан 0:1 Ланус Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Уракан 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Уракан Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Уракан 0:4 Ривер Плейт Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Патронато де Парана 2:1 Уракан Уракан 2:0 Колон Бока Хуниорс 0:0 Уракан
Последние игры между собой
Годой Крус: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Уракан: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|19
|12
|3
|4
|36 - 16
|39
|2.
|Бока Хуниорс
|19
|10
|6
|3
|23 - 8
|36
|3.
|Ланус
|19
|9
|6
|4
|25 - 21
|33
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|8
|8
|3
|17 - 13
|32
|5.
|Расинг Авельянеда
|19
|7
|10
|2
|23 - 20
|31
|6.
|Сан-Лоренсо
|19
|9
|3
|7
|25 - 24
|30
|7.
|Арсенал Саранди
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|8
|6
|5
|27 - 21
|30
|9.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|6
|5
|18 - 13
|30
|10.
|Росарио Сентраль
|19
|7
|9
|3
|26 - 23
|30
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|8
|5
|6
|20 - 15
|29
|12.
|Атлетико Тукуман
|19
|7
|6
|6
|19 - 19
|27
|13.
|Дефенса и Хустисия
|19
|7
|5
|7
|18 - 16
|26
|14.
|Индепендьенте
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|15.
|Тальерес Кордоба
|19
|7
|4
|8
|25 - 25
|25
|16.
|Банфилд
|19
|6
|7
|6
|18 - 17
|25
|17.
|Сентраль Кордоба
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|18.
|Унион Санта-Фе
|19
|6
|5
|8
|18 - 25
|23
|19.
|Колон
|19
|5
|2
|12
|16 - 28
|17
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|4
|5
|10
|20 - 21
|17
|21.
|Альдосиви
|19
|4
|4
|11
|16 - 28
|16
|22.
|Уракан
|19
|3
|7
|9
|11 - 21
|16
|23.
|Патронато де Парана
|19
|3
|7
|9
|17 - 29
|16
|24.
|Годой Крус
|19
|4
|0
|15
|18 - 40
|12
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