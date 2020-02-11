Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Арсенал Саранди
1:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
18' Желтая карточка
Diego Valoyes
27' Желтая карточка
Fernando Torrent
0:1
29' Гол
Paraguaio
33' Желтая карточка
Leonardo Godoy
39' Желтая карточка
Капроф Хуан
41' Вторая желтая карточка
Diego Valoyes
41' Желтая карточка
Juan Manuel Garcia
1:1
51' Гол
Juan Manuel Garcia
75' Желтая карточка
Martin Payero
77' Вторая желтая карточка
Leonardo Godoy
83' Желтая карточка
Рафа II
84' Желтая карточка
Морено Дайро
90' Желтая карточка
Federico Navarro
90'+8
12
Daniel
Sappa
4
Fernando
Torrent
2
Fabio
Pereyra
14
Mateo
Carabajal
3
Эмилиано
Папа
15
Lucas
Piovi
8
Jesus
Soraire
11
Gaston
Suarez
31
Nicolas
Gimenez
II
7
Капроф
Хуан
9
Juan
Manuel
Garcia
22
Эррера
Гидо
25
Leonardo
Godoy
6
Комар
Хуан
30
Рафа
II
14
Nahuel
Tenaglia
8
Кубас
Адриан
11
Маури
Хосе
27
Jony
Menendez
7
Diego
Valoyes
20
Фрагапане
Франко
77
Paraguaio
Арсенал Саранди
4-3-1-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

Ход матча

18'
 
Diego Valoyes
27'
Fernando Torrent
 
29'
0:1
Paraguaio
33'
 
Leonardo Godoy
39'
Капроф Хуан
 
41'
 
Diego Valoyes
41'
Juan Manuel Garcia
 
51'
Juan Manuel Garcia
(Fernando Torrent)
1:1
60'
 
Federico Navarro
Jony Menendez
67'
Ezequiel Adrian Cerica
Капроф Хуан
 
67'
 
Martin Payero
Маури Хосе
70'
Joel Sonora
Jesus Soraire
 
72'
Alejo Antilef
Gaston Suarez
 
75'
 
Martin Payero
77'
 
Leonardo Godoy
83'
 
Рафа II
84'
 
Морено Дайро
87'
 
Javier Marcelo Gandolfi
Фрагапане Франко
90'
 
Federico Navarro

Предыдущие игры

Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Патронато де Парана 2:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Арсенал Саранди 2:1 Колон Уракан 0:2 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 1:1 Ланус Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Сармиенто 0:1 Арсенал Саранди
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе
Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба

Последние игры между собой

Арсенал Саранди: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Арсенал Саранди 0:1 Тальерес Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 19 12 3 4 36 - 16 39
2. Бока Хуниорс 19 10 6 3 23 - 8 36
3. Ланус 19 9 6 4 25 - 21 33
4. Аргентинос Хуниорс 19 8 8 3 17 - 13 32
5. Расинг Авельянеда 19 7 10 2 23 - 20 31
6. Сан-Лоренсо 19 9 3 7 25 - 24 30
7. Арсенал Саранди 19 8 6 5 31 - 24 30
8. Ньюэллс Олд Бойз 19 8 6 5 27 - 21 30
9. Велес Сарсфилд 19 8 6 5 18 - 13 30
10. Росарио Сентраль 19 7 9 3 26 - 23 30
11. Эстудиантес Ла-Плата 19 8 5 6 20 - 15 29
12. Атлетико Тукуман 19 7 6 6 19 - 19 27
13. Дефенса и Хустисия 19 7 5 7 18 - 16 26
14. Индепендьенте 19 7 4 8 23 - 22 25
15. Тальерес Кордоба 19 7 4 8 25 - 25 25
16. Банфилд 19 6 7 6 18 - 17 25
17. Сентраль Кордоба 19 6 6 7 20 - 21 24
18. Унион Санта-Фе 19 6 5 8 18 - 25 23
19. Колон 19 5 2 12 16 - 28 17
20. Химнасия Ла-Плата 19 4 5 10 20 - 21 17
21. Уракан 18 3 7 8 10 - 19 16
22. Альдосиви 19 4 4 11 16 - 28 16
23. Патронато де Парана 19 3 7 9 17 - 29 16
24. Годой Крус 18 3 0 15 16 - 39 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Juan Manuel Garcia получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Diego Valoyes получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    39'
    Капроф Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Leonardo Godoy получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Guilherme Parede бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Fernando Torrent получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Diego Valoyes получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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