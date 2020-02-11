Аргентина: Суперлига 2019-2020
Арсенал Саранди
1:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
18' Желтая карточкаDiego Valoyes
27' Желтая карточкаFernando Torrent
0:1
29' ГолParaguaio
33' Желтая карточкаLeonardo Godoy
39' Желтая карточкаКапроф Хуан
41' Вторая желтая карточкаDiego Valoyes
41' Желтая карточкаJuan Manuel Garcia
1:1
51' ГолJuan Manuel Garcia
75' Желтая карточкаMartin Payero
77' Вторая желтая карточкаLeonardo Godoy
83' Желтая карточкаРафа II
84' Желтая карточкаМорено Дайро
90' Желтая карточкаFederico Navarro
12
Daniel
Sappa
15
Lucas
Piovi
22
Эррера
Гидо
30
Рафа
II
11
Маури
Хосе
77
Paraguaio
- Основной состав
-
12 Daniel SappaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Маури ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 ParaguaioНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Морено ДайроНападающий
-
-
-
Ход матча
18'
27'
29'
0:1
33'
39'
41'
51'
75'
77'
83'
84'
90'
Предыдущие игры
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +9 =5 -6Патронато де Парана 2:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Арсенал Саранди 2:1 Колон Уракан 0:2 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 1:1 Ланус Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Сармиенто 0:1 Арсенал Саранди
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =3 -9Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе
Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба
Последние игры между собой
Арсенал Саранди: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|19
|12
|3
|4
|36 - 16
|39
|2.
|Бока Хуниорс
|19
|10
|6
|3
|23 - 8
|36
|3.
|Ланус
|19
|9
|6
|4
|25 - 21
|33
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|8
|8
|3
|17 - 13
|32
|5.
|Расинг Авельянеда
|19
|7
|10
|2
|23 - 20
|31
|6.
|Сан-Лоренсо
|19
|9
|3
|7
|25 - 24
|30
|7.
|Арсенал Саранди
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|8
|6
|5
|27 - 21
|30
|9.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|6
|5
|18 - 13
|30
|10.
|Росарио Сентраль
|19
|7
|9
|3
|26 - 23
|30
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|8
|5
|6
|20 - 15
|29
|12.
|Атлетико Тукуман
|19
|7
|6
|6
|19 - 19
|27
|13.
|Дефенса и Хустисия
|19
|7
|5
|7
|18 - 16
|26
|14.
|Индепендьенте
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|15.
|Тальерес Кордоба
|19
|7
|4
|8
|25 - 25
|25
|16.
|Банфилд
|19
|6
|7
|6
|18 - 17
|25
|17.
|Сентраль Кордоба
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|18.
|Унион Санта-Фе
|19
|6
|5
|8
|18 - 25
|23
|19.
|Колон
|19
|5
|2
|12
|16 - 28
|17
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|4
|5
|10
|20 - 21
|17
|21.
|Уракан
|18
|3
|7
|8
|10 - 19
|16
|22.
|Альдосиви
|19
|4
|4
|11
|16 - 28
|16
|23.
|Патронато де Парана
|19
|3
|7
|9
|17 - 29
|16
|24.
|Годой Крус
|18
|3
|0
|15
|16 - 39
|9
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