Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Унион Санта-Фе
0:0
Первый тайм: 14'
Ривер Плейт
0' 14'
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
4
Francisco
Gerometta
17
Brian
Blasi
2
Franco
Calderon
3
Корвалан
Клаудио
19
Ezequiel
Bonifacio
11
Jalil
Elias
27
Guillermo
Mendez
14
Federico
Milo
7
Javier
Cabrera
9
Walter
Bou
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
28
Мартинес
Лукас
II
2
Robert
Rojas
22
Пинола
Хавьер
II
20
Каско
Милтон
26
Фернандес
Игнасио
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
7
Суарес
Матиас
19
Борре
Рафаэль
Унион Санта-Фе
4-4-2
Ривер Плейт
5-3-2

Предыдущие игры

Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Колон Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт
Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Фламенго 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Колон Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Ривер Плейт 2:0 Патронато де Парана Данубио 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Унион Санта-Фе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Ривер Плейт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Ривер Плейт 1:2 Унион Санта-Фе Суперлига Ривер Плейт 2:0 Унион Санта-Фе Суперлига Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе Примера Ривер Плейт 3:0 Унион Санта-Фе Кубок
Ривер Плейт 2:2 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 2:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 2:0 Унион Санта-Фе Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:0 19 11 4 4 34 - 15 37
2. Бока Хуниорс 19 10 6 3 23 - 8 36
3. Ланус 19 9 6 4 25 - 21 33
4. Аргентинос Хуниорс 19 8 8 3 17 - 13 32
5. Расинг Авельянеда 19 7 10 2 23 - 20 31
6. Сан-Лоренсо 19 9 3 7 25 - 24 30
7. Ньюэллс Олд Бойз 19 8 6 5 27 - 21 30
8. Велес Сарсфилд 19 8 6 5 18 - 13 30
9. Росарио Сентраль 19 7 9 3 26 - 23 30
10. Арсенал Саранди 18 8 5 5 30 - 23 29
11. Эстудиантес Ла-Плата 19 8 5 6 20 - 15 29
12. Атлетико Тукуман 19 7 6 6 19 - 19 27
13. Дефенса и Хустисия 19 7 5 7 18 - 16 26
14. Индепендьенте 19 7 4 8 23 - 22 25
15. Банфилд 19 6 7 6 18 - 17 25
16. Тальерес Кордоба 18 7 3 8 24 - 24 24
17. Сентраль Кордоба 19 6 6 7 20 - 21 24
18. Унион Санта-Фе 0:0 19 6 6 7 17 - 23 24
19. Колон 19 5 2 12 16 - 28 17
20. Химнасия Ла-Плата 19 4 5 10 20 - 21 17
21. Уракан 18 3 7 8 10 - 19 16
22. Альдосиви 19 4 4 11 16 - 28 16
23. Патронато де Парана 19 3 7 9 17 - 29 16
24. Годой Крус 18 3 0 15 16 - 39 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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