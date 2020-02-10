Аргентина: Суперлига 2019-2020
Унион Санта-Фе
0:0
Первый тайм: 14'
Ривер Плейт
17
Brian
Blasi
11
Jalil
Elias
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Jorge Zules
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Пратто ЛукасНападающий
-
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Колон Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт
Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Фламенго 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Колон Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Ривер Плейт 2:0 Патронато де Парана Данубио 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Унион Санта-Фе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Ривер Плейт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:0
|19
|11
|4
|4
|34 - 15
|37
|2.
|Бока Хуниорс
|19
|10
|6
|3
|23 - 8
|36
|3.
|Ланус
|19
|9
|6
|4
|25 - 21
|33
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|8
|8
|3
|17 - 13
|32
|5.
|Расинг Авельянеда
|19
|7
|10
|2
|23 - 20
|31
|6.
|Сан-Лоренсо
|19
|9
|3
|7
|25 - 24
|30
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|8
|6
|5
|27 - 21
|30
|8.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|6
|5
|18 - 13
|30
|9.
|Росарио Сентраль
|19
|7
|9
|3
|26 - 23
|30
|10.
|Арсенал Саранди
|18
|8
|5
|5
|30 - 23
|29
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|8
|5
|6
|20 - 15
|29
|12.
|Атлетико Тукуман
|19
|7
|6
|6
|19 - 19
|27
|13.
|Дефенса и Хустисия
|19
|7
|5
|7
|18 - 16
|26
|14.
|Индепендьенте
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|15.
|Банфилд
|19
|6
|7
|6
|18 - 17
|25
|16.
|Тальерес Кордоба
|18
|7
|3
|8
|24 - 24
|24
|17.
|Сентраль Кордоба
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|18.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|19
|6
|6
|7
|17 - 23
|24
|19.
|Колон
|19
|5
|2
|12
|16 - 28
|17
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|4
|5
|10
|20 - 21
|17
|21.
|Уракан
|18
|3
|7
|8
|10 - 19
|16
|22.
|Альдосиви
|19
|4
|4
|11
|16 - 28
|16
|23.
|Патронато де Парана
|19
|3
|7
|9
|17 - 29
|16
|24.
|Годой Крус
|18
|3
|0
|15
|16 - 39
|9
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