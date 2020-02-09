Аргентина: Суперлига 2019-2020
Дефенса и Хустисия
0:0
Конец матча
Колон
36' Желтая карточкаФрицлер Матиас
53' Желтая карточкаEmanuel Olivera
80' Желтая карточкаЧанкалай Томас
22
Унсаин
Луис
10
Кардосо
Нери
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кардосо НериПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Лаба МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Alex VigoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Ход матча
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +8 =4 -8Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия
Колон Последние 20 матчей: +7 =2 -11Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви
Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Колон: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|18
|11
|3
|4
|34 - 15
|36
|2.
|Бока Хуниорс
|0:0
|19
|9
|7
|3
|21 - 8
|34
|3.
|Ланус
|19
|9
|6
|4
|25 - 21
|33
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|8
|8
|3
|17 - 13
|32
|5.
|Велес Сарсфилд
|18
|8
|6
|4
|18 - 12
|30
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|8
|6
|5
|27 - 21
|30
|7.
|Росарио Сентраль
|19
|7
|9
|3
|26 - 23
|30
|8.
|Арсенал Саранди
|18
|8
|5
|5
|30 - 23
|29
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|8
|5
|6
|20 - 15
|29
|10.
|Расинг Авельянеда
|18
|6
|10
|2
|22 - 20
|28
|11.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|19
|7
|7
|5
|19 - 17
|28
|12.
|Сан-Лоренсо
|18
|8
|3
|7
|24 - 24
|27
|13.
|Дефенса и Хустисия
|19
|7
|5
|7
|18 - 16
|26
|14.
|Индепендьенте
|18
|7
|4
|7
|23 - 21
|25
|15.
|Банфилд
|19
|6
|7
|6
|18 - 17
|25
|16.
|Тальерес Кордоба
|18
|7
|3
|8
|24 - 24
|24
|17.
|Сентраль Кордоба
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|18.
|Унион Санта-Фе
|18
|6
|5
|7
|17 - 23
|23
|19.
|Колон
|19
|5
|2
|12
|16 - 28
|17
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|4
|5
|10
|20 - 21
|17
|21.
|Уракан
|18
|3
|7
|8
|10 - 19
|16
|22.
|Альдосиви
|19
|4
|4
|11
|16 - 28
|16
|23.
|Патронато де Парана
|19
|3
|7
|9
|17 - 29
|16
|24.
|Годой Крус
|18
|3
|0
|15
|16 - 39
|9
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