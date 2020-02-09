Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Дефенса и Хустисия
0:0
Конец матча
Колон
0'
36' Желтая карточка
Фрицлер Матиас
53' Желтая карточка
Emanuel Olivera
80' Желтая карточка
Чанкалай Томас
90'+5
22
Унсаин
Луис
19
Nicolas
Tripicchio
28
Juan
Rodriguez2
21
Hector
Martinez2
16
Gonzalo
Piovi
5
Nelson
Acevedo
7
Ботта
Рубен
3
Marcelo
Benitez
II
10
Кардосо
Нери
8
Guido
Mainero
12
Juan
Martin
Lucero
1
Леонардо
Буриан
13
Alex
Vigo
6
Emanuel
Olivera
62
Rafael
Garcia
Casanova
40
Rafael
Delgado
23
Cristian
Bernardi
14
Лертора
Федерико
5
Фрицлер
Матиас
28
Marcelo
Estigarribia1
10
Luis
Miguel
Rodriguez
9
Вьятри
Лукас
Дефенса и Хустисия
4-1-3-2
Колон
4-4-2

Ход матча

36'
 
Фрицлер Матиас
53'
 
Emanuel Olivera
62'
 
Чанкалай Томас
Cristian Bernardi
63'
Francisco Pizzini
Guido Mainero
 
80'
 
Чанкалай Томас
80'
Eugenio Isnaldo
Nelson Acevedo
 
84'
 
Wilson Morelo
Luis Miguel Rodriguez
85'
Nicolas Leguizamon
Ботта Рубен
 
90'
 
Gonzalo Escobar
Marcelo Estigarribia1

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия
Колон Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви
Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Колон: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Суперлига Колон 3:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Колон 1:0 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 2:3 Колон Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 18 11 3 4 34 - 15 36
2. Бока Хуниорс 0:0 19 9 7 3 21 - 8 34
3. Ланус 19 9 6 4 25 - 21 33
4. Аргентинос Хуниорс 19 8 8 3 17 - 13 32
5. Велес Сарсфилд 18 8 6 4 18 - 12 30
6. Ньюэллс Олд Бойз 19 8 6 5 27 - 21 30
7. Росарио Сентраль 19 7 9 3 26 - 23 30
8. Арсенал Саранди 18 8 5 5 30 - 23 29
9. Эстудиантес Ла-Плата 19 8 5 6 20 - 15 29
10. Расинг Авельянеда 18 6 10 2 22 - 20 28
11. Атлетико Тукуман 0:0 19 7 7 5 19 - 17 28
12. Сан-Лоренсо 18 8 3 7 24 - 24 27
13. Дефенса и Хустисия 19 7 5 7 18 - 16 26
14. Индепендьенте 18 7 4 7 23 - 21 25
15. Банфилд 19 6 7 6 18 - 17 25
16. Тальерес Кордоба 18 7 3 8 24 - 24 24
17. Сентраль Кордоба 19 6 6 7 20 - 21 24
18. Унион Санта-Фе 18 6 5 7 17 - 23 23
19. Колон 19 5 2 12 16 - 28 17
20. Химнасия Ла-Плата 19 4 5 10 20 - 21 17
21. Уракан 18 3 7 8 10 - 19 16
22. Альдосиви 19 4 4 11 16 - 28 16
23. Патронато де Парана 19 3 7 9 17 - 29 16
24. Годой Крус 18 3 0 15 16 - 39 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Фрицлер Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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