Франция: Лига 1 2019-2020
Лилль
1:0
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа
Ренн
1:0
4' ГолРеми Лоик
44' Желтая карточкаИконе Жонатан
54' Желтая карточкаТраоре Амари
56' Желтая карточкаРеми Лоик
83' Желтая карточкаСаншеш Ренату
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
28
Рейнилду
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
20
Тэт
Флавьен
34
Гбоо
Янн
11
Ньянг
М'Байе
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 РейнилдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
34 Гбоо ЯннНападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Боеу СашаЗащитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
4'
1:0
44'
54'
56'
68'
68'
83'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +9 =1 -10Страсбург 1:2 Лилль Эпиналь 2:1 Лилль Лилль 0:2 ПСЖ Лион 2:2 Лилль
Ренн Последние 20 матчей: +13 =1 -6Ренн 3:2 Нант Анже 4:5 Ренн Ницца 1:1 Ренн Athletico Marseille 0:2 Ренн
Последние игры между собой
Лилль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ренн: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Лилль 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 4:2 Ренн Товарищеские матчи Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Кубок Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Ренн Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|23
|19
|1
|3
|58 - 14
|58
|2.
|Марсель
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|30 - 21
|43
|3.
|Ренн
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|29 - 22
|40
|4.
|Лилль
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|27 - 25
|37
|5.
|Монпелье
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 26
|33
|6.
|Лион
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|35 - 21
|32
|7.
|Ницца
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|32 - 30
|32
|8.
|Реймс
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|21 - 15
|32
|9.
|Нант
|0:1 Заявка
|23
|10
|2
|11
|21 - 23
|32
|10.
|Монако
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|38 - 39
|32
|11.
|Страсбург
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|27 - 28
|30
|12.
|Бордо
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|30 - 24
|30
|13.
|Анже
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|24 - 30
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|25 - 35
|28
|15.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 30
|28
|16.
|Метц
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|22 - 29
|26
|17.
|Дижон
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|19 - 24
|24
|18.
|Амьен
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 41
|19
|19.
|Ним
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|19 - 36
|18
|20.
|Тулуза
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|21 - 47
|13
Лилль
64.9% (98)
Ничья
29.1% (44)
Ренн
6% (9)
2:1 Лилль
30.5% (46)
1:0 Лилль
27.2% (41)
1:1 Ничья
23.8% (36)
2:0 Лилль
5.3% (8)
1:2 Ренн
4.6% (7)
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