Франция: Лига 1 2019-2020

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Лилль
1:0
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
1:0
4' Гол
Реми Лоик
44' Желтая карточка
Иконе Жонатан
54' Желтая карточка
Траоре Амари
56' Желтая карточка
Реми Лоик
83' Желтая карточка
Саншеш Ренату
90'+3
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Габриэль
дос
Сантос
28
Рейнилду
21
Андре
Бенжамин
18
Саншеш
Ренату
9
Реми
Лоик
10
Иконе
Жонатан
14
Бамба
Джонатан
7
Осимхен
Виктор
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
21
Ньяньон
Жорис
17
Мауасса
Фет
7
Рафинья
Диас
18
Камавинга
Эдуардо
14
Буриго
Бенжамен
20
Тэт
Флавьен
34
Гбоо
Янн
11
Ньянг
М'Байе
Лилль
4-2-3-1
Ренн
4-4-2

Ход матча

4'
Реми Лоик
(Иконе Жонатан)
1:0
34'
 
Дель Кастильо Ромен
Рафинья Диас
44'
Иконе Жонатан
 
54'
 
Траоре Амари
56'
Реми Лоик
 
68'
Араужо Луис
Реми Лоик
 
68'
 
Эну Адриен
Гбоо Янн
83'
Саншеш Ренату
 
84'
 
Да Кунья Лукас
Тэт Флавьен
87'
Шека
Бамба Джонатан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Страсбург 1:2 Лилль Эпиналь 2:1 Лилль Лилль 0:2 ПСЖ Лион 2:2 Лилль
Гонфревиль 0:2 Лилль Дижон 1:0 Лилль Лилль 2:0 Амьен Раон-л'Этап 2:3 Лилль Монако 5:1 Лилль Монако 0:3 Лилль Лилль 2:1 Монпелье Челси 2:1 Лилль Лилль 1:0 Брест Лион 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон Лилль 0:2 Аякс ПСЖ 2:0 Лилль Лилль 0:0 Метц Валенсия 4:1 Лилль Марсель 2:1 Лилль
Ренн Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Ренн 3:2 Нант Анже 4:5 Ренн Ницца 1:1 Ренн Athletico Marseille 0:2 Ренн
Ним 0:1 Ренн Ренн 0:1 Марсель Ренн 0:0 Амьен Ренн 1:0 Бордо Амьен 3:2 Ренн Лион 0:1 Ренн Ренн 2:0 Лацио Ренн 2:1 Анже Метц 0:1 Ренн Ренн 2:1 Сент-Этьен Селтик 3:1 Ренн Дижон 2:1 Ренн Ренн 3:1 Амьен ЧФР Клуж 1:0 Ренн Ренн 3:2 Тулуза Ренн 0:1 ЧФР Клуж

Последние игры между собой

Лилль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ренн: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Ренн 3:1 Лилль Лига 1 Ренн 2:1 Лилль Кубок Лилль 3:1 Ренн Лига 1
Лилль 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 4:2 Ренн Товарищеские матчи Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Кубок Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Ренн Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 23 19 1 3 58 - 14 58
2. Марсель Заявка 22 12 7 3 30 - 21 43
3. Ренн Заявка 23 12 4 7 29 - 22 40
4. Лилль Заявка 23 11 4 8 27 - 25 37
5. Монпелье Заявка 22 9 6 7 30 - 26 33
6. Лион Заявка 22 9 5 8 35 - 21 32
7. Ницца Заявка 22 9 5 8 32 - 30 32
8. Реймс Заявка 22 8 8 6 21 - 15 32
9. Нант 0:1 Заявка 23 10 2 11 21 - 23 32
10. Монако Заявка 23 9 5 9 38 - 39 32
11. Страсбург Заявка 22 9 3 10 27 - 28 30
12. Бордо Заявка 22 8 6 8 30 - 24 30
13. Анже Заявка 23 8 6 9 24 - 30 30
14. Сент-Этьен Заявка 22 8 4 10 25 - 35 28
15. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 30 28
16. Метц Заявка 22 6 8 8 22 - 29 26
17. Дижон Заявка 22 6 6 10 19 - 24 24
18. Амьен Заявка 22 4 7 11 24 - 41 19
19. Ним Заявка 22 4 6 12 19 - 36 18
20. Тулуза Заявка 22 3 4 15 21 - 47 13
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Ренн
Лилль
64.9% (98)
Ничья
29.1% (44)
Ренн
6% (9)
2:1 Лилль
30.5% (46)
1:0 Лилль
27.2% (41)
1:1 Ничья
23.8% (36)
2:0 Лилль
5.3% (8)
1:2 Ренн
4.6% (7)
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