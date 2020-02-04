Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

93' Обе команды могли выиграть сегодня, но Лилль вырывает победу

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Хорошие скиллы дриблинга показывает Иконе Жонатан , обходя своих соперников

87' Андре Бенжамин из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

87' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Удар от ворот произведет Ренн

85' Араужо Луис не смог попасть в створ ударом издали

84' Осимхен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Матч возобновлен

83' Саншеш Ренату совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

83' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

81' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Тэт Флавьен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Араужо Луис из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

79' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Челик Зеки из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

78' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Дель Кастильо Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Мауасса Фет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновится спорным мячом

73' Матч остановлен

73' Удар от ворот произведет Ренн

72' Пространство открывается для Бамба Джонатан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

71' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Лилль

70' Хорошие скиллы дриблинга показывает Тэт Флавьен , обходя своих соперников

69' Удар от ворот произведет Ренн

68' Пространство открывается для Реми Лоик , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

68' Хорошие скиллы дриблинга показывает Реми Лоик , обходя своих соперников

68' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Мауасса Фет из команды Ренн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

63' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Рейнилду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Ренн

62' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' После штрафного удара,который нанес Буриго Бенжамен мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

58' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Матч возобновлен

56' Реми Лоик получил желтую карточку от судьи

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Фонте Жозе из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Траоре Амари получил желтую карточку от судьи

54' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Ренн

51' Гбоо Янн из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Бамба Джонатан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

50' Лилль имеет хороший шанс забить.

50' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

50' Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Челик Зеки из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

48' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Ренн

48' Пространство открывается для Осимхен Виктор , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.