Франция: Лига 1 2019-2020
Сент-Этьен
0:2
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар Зрители: 29074
Марсель
0:1
7' ГолПайе Димитри
25' Желтая карточкаАмави Жордан
49' Желтая карточкаРадоньич Неманья
57' Желтая карточкаРонжье Валентин
61' Желтая карточкаФофана Уэсли
65' Желтая карточкаХазри Вахби
0:2
85' ГолРадоньич Неманья
32
Фофана
Уэсли
24
Перрен
Лоик
26
Дебюши
Матьё
29
Кабай
Йоан
20
Буанга
Денис
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
17
Сарр
Буна
18
Амави
Жордан
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фофана УэслиЗащитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Защитник
-
26 Дебюши МатьёПолузащитник
-
29 Кабай ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
17 Аолу Жан-ЭдеПолузащитник
-
14 Онора ФранкПолузащитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Аби ШарльНападающий
-
27 Yvann Macon
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
36 Аке МарлиНападающий
-
27 Лопес МаксимНападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
7'
0:1
25'
49'
57'
61'
65'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =4 -8Метц 3:1 Сент-Этьен Монако 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Париж 2:3 Сент-Этьен
Сент-Этьен 0:2 Нант ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Бастия-Борго 0:3 Сент-Этьен Страсбург 2:1 Сент-Этьен Ним 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 ПСЖ Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Ницца Ренн 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Гент Сент-Этьен 0:0 Монпелье Нант 2:3 Сент-Этьен Александрия 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Монако Сент-Этьен 2:2 Амьен
Марсель Последние 20 матчей: +12 =5 -3Бордо 0:0 Марсель Марсель 3:1 Страсбург Марсель 0:0 Анже Гранвиль 0:3 Марсель
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Марсель: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Марсель 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Марсель 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|19
|1
|3
|59 - 15
|58
|2.
|Марсель
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|32 - 21
|46
|3.
|Ренн
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|29 - 22
|40
|4.
|Лилль
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|27 - 25
|37
|5.
|Монпелье
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|31 - 27
|34
|6.
|Страсбург
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|28 - 28
|33
|7.
|Лион
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|35 - 21
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|33 - 31
|33
|9.
|Реймс
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|22 - 16
|33
|10.
|Нант
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|22 - 24
|32
|11.
|Монако
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|38 - 39
|32
|12.
|Бордо
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|31 - 25
|31
|13.
|Анже
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|24 - 30
|30
|14.
|Брест
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 31
|29
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 37
|28
|16.
|Метц
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|23 - 30
|27
|17.
|Дижон
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 26
|24
|18.
|Ним
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 36
|21
|19.
|Амьен
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 41
|20
|20.
|Тулуза
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|21 - 48
|13
Сент-Этьен
7.8% (12)
Ничья
33.3% (51)
Марсель
58.8% (90)
1:2 Марсель
34.6% (53)
1:1 Ничья
27.5% (42)
0:1 Марсель
13.1% (20)
0:2 Марсель
7.2% (11)
2:1 Сент-Этьен
3.9% (6)
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