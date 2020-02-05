Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 29074 болельщиков

95' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Манданда Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Команда Марсель забила мяч, хотя лучше играли соперники

85' Г О О О О Л - Радоньич Неманья изменил счет на табло!

85' Аолу Жан-Эде ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

85' Великолепное видение игры демонстрирует Альваро Гонсалес из команды Марсель , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

84' Хорошая попытка от Буанга Денис , был неплохой удар, но вратарь спас

84' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Ронжье Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Марсель

82' Буанга Денис из команды Сент-Этьен плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

81' Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

77' Манданда Стив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Пространство открывается для Буанга Денис , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

74' Удар от ворот произведет Марсель

74' Отличная игра от Перрен Лоик из команды Сент-Этьен . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

74' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Сансон Морган из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

72' Фофана Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновлен

65' Хазри Вахби получает желтую карточку за неспортивное поведение

65' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

64' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Фофана Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Сансон Морган получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Сансон Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Фофана Уэсли получил желтую карточку от судьи

59' Удар от ворот произведет Марсель

59' Отличная игра от М'Вила Янн из команды Сент-Этьен . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

58' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Ронжье Валентин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Великолепное видение игры демонстрирует Манданда Стив из команды Марсель , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

56' Бенедетто Дарио из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

56' Удар от ворот произведет Марсель

55' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Радоньич Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Радоньич Неманья получает желтую карточку за неспортивное поведение