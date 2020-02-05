Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Сент-Этьен
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 29074
Марсель
0'
0:1
7' Гол
Пайе Димитри
25' Желтая карточка
Амави Жордан
49' Желтая карточка
Радоньич Неманья
57' Желтая карточка
Ронжье Валентин
61' Желтая карточка
Фофана Уэсли
65' Желтая карточка
Хазри Вахби
0:2
85' Гол
Радоньич Неманья
90'+6
16
Рюффье
Стефан
32
Фофана
Уэсли
24
Перрен
Лоик
4
Салиба
Вильям
26
Дебюши
Матьё
29
Кабай
Йоан
6
М'Вила
Янн
20
Буанга
Денис
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
9
Дьони
Луа
30
Манданда
Стив
17
Сарр
Буна
3
Альваро
Гонсалес
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
8
Сансон
Морган
7
Радоньич
Неманья
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
Сент-Этьен
3-4-2-1
Марсель
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Пайе Димитри
(Ронжье Валентин)
25'
 
Амави Жордан
46'
Аолу Жан-Эде
Кабай Йоан
 
49'
 
Радоньич Неманья
57'
 
Ронжье Валентин
61'
Фофана Уэсли
 
65'
Хазри Вахби
 
68'
Онора Франк
Дебюши Матьё
 
76'
 
Жермен Валер
Бенедетто Дарио
76'
Аби Шарль
Дьони Луа
 
85'
0:2
Радоньич Неманья
(Сансон Морган)
89'
 
Стротман Кевин
Радоньич Неманья
90'
 
Лопес Максим
Ронжье Валентин

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Метц 3:1 Сент-Этьен Монако 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Париж 2:3 Сент-Этьен
Сент-Этьен 0:2 Нант ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Бастия-Борго 0:3 Сент-Этьен Страсбург 2:1 Сент-Этьен Ним 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 ПСЖ Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Ницца Ренн 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Гент Сент-Этьен 0:0 Монпелье Нант 2:3 Сент-Этьен Александрия 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Монако Сент-Этьен 2:2 Амьен
Марсель Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Бордо 0:0 Марсель Марсель 3:1 Страсбург Марсель 0:0 Анже Гранвиль 0:3 Марсель
Ренн 0:1 Марсель Трелиссак 1:1 Марсель Марсель 3:1 Ним Метц 1:1 Марсель Марсель 3:1 Бордо Анже 0:2 Марсель Марсель 2:1 Брест Тулуза 0:2 Марсель Марсель 2:1 Лион Марсель 2:1 Лилль Монако 2:1 Марсель ПСЖ 4:0 Марсель Марсель 2:0 Страсбург Амьен 3:1 Марсель Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Марсель: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Марсель Товарищеские матчи Марсель 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Марсель Лига 1
Марсель 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Марсель 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 23 19 1 3 59 - 15 58
2. Марсель Заявка 23 13 7 3 32 - 21 46
3. Ренн Заявка 23 12 4 7 29 - 22 40
4. Лилль Заявка 23 11 4 8 27 - 25 37
5. Монпелье Заявка 23 9 7 7 31 - 27 34
6. Страсбург Заявка 23 10 3 10 28 - 28 33
7. Лион Заявка 23 9 6 8 35 - 21 33
8. Ницца Заявка 23 9 6 8 33 - 31 33
9. Реймс Заявка 23 8 9 6 22 - 16 33
10. Нант Заявка 23 10 2 11 22 - 24 32
11. Монако Заявка 23 9 5 9 38 - 39 32
12. Бордо Заявка 23 8 7 8 31 - 25 31
13. Анже Заявка 23 8 6 9 24 - 30 30
14. Брест Заявка 23 7 8 8 29 - 31 29
15. Сент-Этьен Заявка 23 8 4 11 25 - 37 28
16. Метц Заявка 23 6 9 8 23 - 30 27
17. Дижон Заявка 23 6 6 11 19 - 26 24
18. Ним Заявка 23 5 6 12 21 - 36 21
19. Амьен Заявка 23 4 8 11 24 - 41 20
20. Тулуза Заявка 23 3 4 16 21 - 48 13
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:2 Марсель
Сент-Этьен
7.8% (12)
Ничья
33.3% (51)
Марсель
58.8% (90)
1:2 Марсель
34.6% (53)
1:1 Ничья
27.5% (42)
0:1 Марсель
13.1% (20)
0:2 Марсель
7.2% (11)
2:1 Сент-Этьен
3.9% (6)
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