Франция: Лига 1 2019-2020

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Монпелье
1:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Метц
0'
1:0
13' Гол
Саванье Тежи
14' Желтая карточка
Суке Арно
1:0
22' Не забитый пенальти
Диалло Хабиб
39' Желтая карточка
Ферри Жордан
46'
1
Рульи
Херонимо
14
Ле
Таллек
Дамьен
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
2
Суке
Арно
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
8
Ойонго
Амбруаз
25
Молле
Флоран
9
Делор
Анди
10
Лаборд
Гаэтан
16
Укидья
Александр
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
6
Mamadou
Fofana1
18
Сентонз
Фабьен
19
Маига
Хабиб
4
Н'Дорам
Кевин
14
Пажо
Венсан
17
Делен
Тома
7
Ньяне
Ибраима
20
Диалло
Хабиб
Монпелье
3-4-1-2
Метц
3-5-2

Ход матча

13'
Саванье Тежи
1:0
14'
Суке Арно
 
22'
1:0
Диалло Хабиб
39'
Ферри Жордан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7
ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан
Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье Монпелье 4:0 Брест Реймс 1:0 Монпелье Лилль 2:1 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:2 Амьен Сент-Этьен 0:0 Монпелье Монпелье 3:0 Тулуза Метц 2:2 Монпелье Монпелье 3:2 Нанси Монпелье 0:0 Анже Реймс 1:0 Монпелье Монпелье 3:1 Монако Страсбург 1:0 Монпелье
Метц Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Метц 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:1 Метц Метц 1:0 Страсбург Руан 3:0 Метц
Дижон 2:2 Метц Метц 1:1 Марсель Ницца 4:1 Метц Метц 0:1 Ренн Ним 1:1 Метц Метц 1:1 Реймс Лилль 0:0 Метц Метц 2:2 Монпелье Метц 1:1 Брест Лион 2:0 Метц Метц 1:0 Нант Брест 2:0 Метц Метц 2:2 Тулуза Сент-Этьен 0:1 Метц Метц 1:2 Амьен Бордо 2:0 Метц

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Метц: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Метц 2:2 Монпелье Лига 1 Метц 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:3 Метц Лига 1 Метц 2:0 Монпелье Лига 1
Монпелье 0:1 Метц Лига 1 Метц 2:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:0 Метц Лига 1 Метц 3:1 Монпелье Лига 2 Монпелье 1:2 Метц Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 23 19 1 3 59 - 15 58
2. Марсель Заявка 22 12 7 3 30 - 21 43
3. Ренн Заявка 23 12 4 7 29 - 22 40
4. Лилль Заявка 23 11 4 8 27 - 25 37
5. Монпелье 1:0 Заявка 23 10 6 7 31 - 26 36
6. Лион 0:0 Заявка 23 9 6 8 35 - 21 33
7. Бордо 1:0 Заявка 23 9 6 8 31 - 24 33
8. Ницца 0:0 Заявка 23 9 6 8 32 - 30 33
9. Реймс 0:0 Заявка 23 8 9 6 21 - 15 33
10. Нант Заявка 23 10 2 11 22 - 24 32
11. Монако Заявка 23 9 5 9 38 - 39 32
12. Страсбург 0:0 Заявка 23 9 4 10 27 - 28 31
13. Анже Заявка 23 8 6 9 24 - 30 30
14. Сент-Этьен Заявка 22 8 4 10 25 - 35 28
15. Брест 0:1 Заявка 23 7 7 9 28 - 31 28
16. Метц 0:1 Заявка 23 6 8 9 22 - 30 26
17. Дижон 0:2 Заявка 23 6 6 11 19 - 26 24
18. Ним 2:0 Заявка 23 5 6 12 21 - 36 21
19. Амьен 0:0 Заявка 23 4 8 11 24 - 41 20
20. Тулуза 0:0 Заявка 23 3 5 15 21 - 47 14
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Монпелье 1:0 Метц
Монпелье
85.7% (132)
Ничья
11% (17)
Метц
3.2% (5)
1:0 Монпелье
34.4% (53)
2:1 Монпелье
29.9% (46)
2:0 Монпелье
16.9% (26)
1:1 Ничья
6.5% (10)
3:1 Монпелье
3.2% (5)
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