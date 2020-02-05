Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Диалло Хабиб пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

48' Плохо играет Суке Арно - неудачный вынос, и мяч у соперниц

47' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Делор Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Матч возобновлен

46' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

44' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Делор Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Делен Тома из команды Метц плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

43' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

41' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Метц

39' Ферри Жордан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Удар от ворот произведет Метц

36' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

33' Пажо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Делор Анди из команды Монпелье пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

32' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Хорошо играет на выходе Рульи Херонимо - мяч в ее руках

30' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Мамаду Фофана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Удар от ворот произведет Метц

27' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Метц

26' Молле Флоран из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

26' Удар от ворот произведет Монпелье

26' Пажо Венсан пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

26' Плохо играет Саванье Тежи - неудачный вынос, и мяч у соперниц

25' Мамаду Фофана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Метц

24' Пространство открывается для Лаборд Гаэтан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

24' Монпелье имеет хороший шанс забить.

24' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Метц

23' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ойонго Амбруаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' После проверки VAR судья не изменил решения - Метц пробьет пенальти!

20' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

19' Диалло Хабиб разрезает оборону соперника отличным пасом

19' Игрок из команды Метц пробил головой по воротам, но вратарь спас.

18' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Ферри Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Ле Таллек Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Саванье Тежи из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Ох, нехорошо это выглядит. Пажо Венсан получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Пажо Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Суке Арно совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

14' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Плохо играет Делен Тома - неудачный вынос, и мяч у соперниц

13' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Удар от ворот произведет Монпелье

11' Пространство открывается для Ньяне Ибраима , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

11' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Пажо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Хорошо играет на выходе Рульи Херонимо - мяч в ее руках

8' Ньяне Ибраима из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

7' Удар от ворот произведет Метц

7' Отличная игра от Лаборд Гаэтан из команды Монпелье . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

6' Делор Анди из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Метц

4' Лаборд Гаэтан нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

4' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Отличная игра от Молле Флоран из команды Монпелье . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Метц начинает с центра поля