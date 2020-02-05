Франция: Лига 1 2019-2020
Монпелье
1:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Стад де ля Моссон
Метц
1:0
13' ГолСаванье Тежи
14' Желтая карточкаСуке Арно
1:0
22' Не забитый пенальтиДиалло Хабиб
39' Желтая карточкаФерри Жордан
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
25
Молле
Флоран
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
17
Делен
Тома
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
-
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Гакпа МарвинПолузащитник
-
27 Булая ФаридНападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Hognon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
13'
1:0
14'
22'
1:0
39'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан
Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье Монпелье 4:0 Брест Реймс 1:0 Монпелье Лилль 2:1 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:2 Амьен Сент-Этьен 0:0 Монпелье Монпелье 3:0 Тулуза Метц 2:2 Монпелье Монпелье 3:2 Нанси Монпелье 0:0 Анже Реймс 1:0 Монпелье Монпелье 3:1 Монако Страсбург 1:0 Монпелье
Метц Последние 20 матчей: +5 =7 -8Метц 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:1 Метц Метц 1:0 Страсбург Руан 3:0 Метц
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Метц: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|19
|1
|3
|59 - 15
|58
|2.
|Марсель
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|30 - 21
|43
|3.
|Ренн
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|29 - 22
|40
|4.
|Лилль
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|27 - 25
|37
|5.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|23
|10
|6
|7
|31 - 26
|36
|6.
|Лион
|0:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|35 - 21
|33
|7.
|Бордо
|1:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|31 - 24
|33
|8.
|Ницца
|0:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|32 - 30
|33
|9.
|Реймс
|0:0 Заявка
|23
|8
|9
|6
|21 - 15
|33
|10.
|Нант
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|22 - 24
|32
|11.
|Монако
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|38 - 39
|32
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 28
|31
|13.
|Анже
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|24 - 30
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|25 - 35
|28
|15.
|Брест
|0:1 Заявка
|23
|7
|7
|9
|28 - 31
|28
|16.
|Метц
|0:1 Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 30
|26
|17.
|Дижон
|0:2 Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 26
|24
|18.
|Ним
|2:0 Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 36
|21
|19.
|Амьен
|0:0 Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 41
|20
|20.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|23
|3
|5
|15
|21 - 47
|14
Монпелье
85.7% (132)
Ничья
11% (17)
Метц
3.2% (5)
1:0 Монпелье
34.4% (53)
2:1 Монпелье
29.9% (46)
2:0 Монпелье
16.9% (26)
1:1 Ничья
6.5% (10)
3:1 Монпелье
3.2% (5)
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