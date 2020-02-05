Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Амьен

42' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Амьен

41' Отличная игра от Траоре Бертран из команды Лион . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

41' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Матч возобновится спорным мячом

39' Матч остановлен

38' Удар от ворот произведет Амьен

38' Отличная игра от Лукас Жан из команды Лион . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

37' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Тете Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Гартнер Регис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Траоре Бертран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

27' Гирасси Серу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Марсело Антонио из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

26' Траоре Бертран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Амьен

23' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Опоку Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Хорошо играет на выходе Гартнер Регис - мяч в ее руках

17' Блен Алексис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Хорошая попытка от Траоре Бертран , был неплохой удар, но вратарь спас

16' Хорошие скиллы дриблинга показывает Экамби Карл Токо , обходя своих соперников

15' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Калабрези Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Калабрези Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Удар от ворот произведет Амьен

12' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Траоре Бертран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Тете Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Диабате Фуссейни из команды Амьен плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

9' Дибасси Бакай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Матч остановлен

4' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Дибасси Бакай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Амьен начинает с центра поля