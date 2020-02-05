Франция: Лига 1 2019-2020
Лион
0:0
Перерыв
Стадион: Гроупама Арена
Амьен
1' Желтая карточкаДибасси Бакай
23
Тете
Кенни
22
Лукас
Жан
29
Тусар
Люка
17
Блен
Алексис
11
Отеро
Хуан
10
Какута
Гаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Тете КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Лукас ЖанПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Калюлю ПьерЗащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
-
11 Отеро ХуанПолузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Аколо ЧадракПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +13 =2 -5Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион Лион 3:0 Тулуза Лион 2:2 Лилль
Амьен Последние 20 матчей: +4 =6 -10Амьен 0:0 Тулуза Брест 2:1 Амьен Амьен 1:1 Реймс Амьен 1:2 Монпелье
Последние игры между собой
Лион: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Амьен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|19
|1
|3
|59 - 15
|58
|2.
|Марсель
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|30 - 21
|43
|3.
|Ренн
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|29 - 22
|40
|4.
|Лилль
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|27 - 25
|37
|5.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|23
|10
|6
|7
|31 - 26
|36
|6.
|Лион
|0:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|35 - 21
|33
|7.
|Бордо
|1:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|31 - 24
|33
|8.
|Ницца
|0:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|32 - 30
|33
|9.
|Реймс
|0:0 Заявка
|23
|8
|9
|6
|21 - 15
|33
|10.
|Нант
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|22 - 24
|32
|11.
|Монако
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|38 - 39
|32
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 28
|31
|13.
|Анже
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|24 - 30
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|25 - 35
|28
|15.
|Брест
|0:1 Заявка
|23
|7
|7
|9
|28 - 31
|28
|16.
|Метц
|0:1 Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 30
|26
|17.
|Дижон
|0:2 Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 26
|24
|18.
|Ним
|2:0 Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 36
|21
|19.
|Амьен
|0:0 Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 41
|20
|20.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|23
|3
|5
|15
|21 - 47
|14
Лион
97.4% (150)
Ничья
2.6% (4)
Амьен
0% (0)
2:0 Лион
49.4% (76)
2:1 Лион
18.2% (28)
1:0 Лион
11% (17)
3:0 Лион
9.1% (14)
3:1 Лион
6.5% (10)
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