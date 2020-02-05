Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Лион
0:0
Перерыв

Стадион:
Амьен
0'
1' Желтая карточка
Дибасси Бакай
1
Лопеш
Антони
23
Тете
Кенни
6
Марсело
Антонио
5
Денайер
Джейсон
27
Корне
Максвелл
10
Траоре
Бертран
22
Лукас
Жан
29
Тусар
Люка
8
Ауа
Уссем
9
Дембеле
Мусса
I
21
Экамби
Карл
Токо
1
Гартнер
Регис
3
Калабрези
Артуро
4
Опоку
Николас
27
Шеджу
Орельен
12
Дибасси
Бакай
6
Монкондю
Томас
17
Блен
Алексис
11
Отеро
Хуан
10
Какута
Гаэль
28
Диабате
Фуссейни
9
Гирасси
Серу
Лион
4-4-2
Амьен
4-2-3-1

Ход матча

1'
 
Дибасси Бакай

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион Лион 3:0 Тулуза Лион 2:2 Лилль
Нант 3:4 Лион Бордо 1:2 Лион Лион 3:1 Брест Бур-Перонна 0:7 Лион Реймс 1:1 Лион Лион 4:1 Тулуза Лион 0:1 Ренн Лион 2:2 РБ Лейпциг Ним 0:4 Лион Лион 0:1 Лилль Страсбург 1:2 Лион Зенит 2:0 Лион Лион 2:1 Ницца Марсель 2:1 Лион Лион 3:1 Бенфика Тулуза 2:3 Лион
Амьен Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Амьен 0:0 Тулуза Брест 2:1 Амьен Амьен 1:1 Реймс Амьен 1:2 Монпелье
Лилль 2:0 Амьен Ренн 0:0 Амьен ПСЖ 4:1 Амьен Амьен 3:2 Ренн Амьен 1:1 Дижон Монако 3:0 Амьен Монпелье 4:2 Амьен Амьен 0:4 Страсбург Амьен 0:1 Кортрейк Ренн 3:1 Амьен Амьен 1:0 Брест Амьен 3:2 Анже Сент-Этьен 2:2 Амьен Ним 1:1 Амьен Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Амьен 3:1 Марсель

Последние игры между собой

Лион: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Амьен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Амьен 2:2 Лион Лига 1 Амьен 0:1 Лион Лига 1 Амьен 0:2 Лион Кубок Амьен 2:3 Лион Кубок лиги
Лион 2:0 Амьен Лига 1 Лион 3:0 Амьен Лига 1 Амьен 1:2 Лион Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 23 19 1 3 59 - 15 58
2. Марсель Заявка 22 12 7 3 30 - 21 43
3. Ренн Заявка 23 12 4 7 29 - 22 40
4. Лилль Заявка 23 11 4 8 27 - 25 37
5. Монпелье 1:0 Заявка 23 10 6 7 31 - 26 36
6. Лион 0:0 Заявка 23 9 6 8 35 - 21 33
7. Бордо 1:0 Заявка 23 9 6 8 31 - 24 33
8. Ницца 0:0 Заявка 23 9 6 8 32 - 30 33
9. Реймс 0:0 Заявка 23 8 9 6 21 - 15 33
10. Нант Заявка 23 10 2 11 22 - 24 32
11. Монако Заявка 23 9 5 9 38 - 39 32
12. Страсбург 0:0 Заявка 23 9 4 10 27 - 28 31
13. Анже Заявка 23 8 6 9 24 - 30 30
14. Сент-Этьен Заявка 22 8 4 10 25 - 35 28
15. Брест 0:1 Заявка 23 7 7 9 28 - 31 28
16. Метц 0:1 Заявка 23 6 8 9 22 - 30 26
17. Дижон 0:2 Заявка 23 6 6 11 19 - 26 24
18. Ним 2:0 Заявка 23 5 6 12 21 - 36 21
19. Амьен 0:0 Заявка 23 4 8 11 24 - 41 20
20. Тулуза 0:0 Заявка 23 3 5 15 21 - 47 14
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: Лион: 66%, Амьен: 34%.
  • 45'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Лион: 67%, Амьен: 33%.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 44'
    Траоре Бертран из команды Лион пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    43'
    Диабате Фуссейни наказан за толчок Тете Кенни
  • 42'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 41'
    Отличная игра от Траоре Бертран из команды Лион. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 41'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Лион пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: Лион: 68%, Амьен: 32%.
  • 40'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 39'
    Матч остановлен
  • 38'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 38'
    Отличная игра от Лукас Жан из команды Лион. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 37'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Контроль мяча: Лион: 67%, Амьен: 33%.
  • 36'
    Диабате Фуссейни нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Тете Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    36'
    Монкондю Томас из команды Амьен подал угловой справа.
  • 35'
    Хороший удар издали нанес Гирасси Серу, но отличный сейв сделал Лопеш Антони. Угловой.
  • 35'
    Амьен пытается что-то создать.
  • 34'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Экамби Карл Токо нанес удар головой, но Гартнер Регис спокойно отбил мяч.
  • 34'
    Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    34'
    Траоре Бертран из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
  • 33'
    Гартнер Регис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 33'
    Траоре Бертран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    32'
    Диабате Фуссейни наказан за толчок Тете Кенни
  • 32'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Отеро Хуан из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Корне Максвелл
  • 31'
    Матч возобновлен
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    30'
    Гирасси Серу из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Лукас Жан заработал фол
  • 30'
    Отеро Хуан из команды Амьен делает передачу одноклубнику.
  • 30'
    Какута Гаэль из команды Амьен забрасывает мяч в штрафную.
  • 29'
    Дембеле Мусса I из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 29'
    Тете Кенни делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    28'
    Блен Алексис наказан за толчок Лукас Жан
  • 28'
    Лион контролирует мяч.
  • 27'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 27'
    Лион контролирует мяч.
  • 27'
    Гирасси Серу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Марсело Антонио из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 26'
    Траоре Бертран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    26'
    Безумный фол. Блен Алексис грубо играет против соперника. Пострадал Тусар Люка
  • 26'
    Лукас Жан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 26'
    Лион пытается что-то создать.
  • 25'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Лион: 65%, Амьен: 35%.
  • 25'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 23'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Опоку Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Экамби Карл Токо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 22'
    Экамби Карл Токо из команды Лион делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 22'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Корне Максвелл из команды Лион делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • Фол, нарушение
    21'
    Гирасси Серу из команды Амьен играет слишком грубо. Марсело Антонио оказался на газоне.
  • 20'
    Контроль мяча: Лион: 62%, Амьен: 38%.
  • 19'
    Траоре Бертран из команды Лион делает пас партнеру.
  • 19'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Амьен контролирует мяч.
  • 18'
    Лион контролирует мяч.
  • 18'
    Хорошо играет на выходе Гартнер Регис - мяч в ее руках
  • Угловой
    18'
    Траоре Бертран из команды Лион подал угловой справа.
  • 17'
    Блен Алексис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Лукас Жан из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 17'
    Траоре Бертран из команды Лион делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    17'
    Тусар Люка играет рукой
  • 17'
    Хорошая попытка от Траоре Бертран, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 17'
    Экамби Карл Токо из команды Лион делает пас партнеру.
  • 16'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Экамби Карл Токо, обходя своих соперников
  • 16'
    Лион пытается что-то создать.
  • 16'
    Амьен контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Лион: 53%, Амьен: 47%.
  • 15'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Калабрези Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Калабрези Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Лукас Жан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Экамби Карл Токо из команды Лион делает неудачный навес.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 12'
    Лион пытается что-то создать.
  • 12'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Дембеле Мусса I из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 11'
    Экамби Карл Токо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Экамби Карл Токо из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 10'
    Лион начинает контратаку
  • 10'
    Траоре Бертран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: Лион: 56%, Амьен: 44%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Корне Максвелл наказан за толчок Отеро Хуан
  • 9'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Тете Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Диабате Фуссейни из команды Амьен плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 9'
    Дибасси Бакай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Лукас Жан из команды Лион играет слишком грубо. Монкондю Томас оказался на газоне.
  • 8'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Лион пытается что-то создать.
  • Офсайд
    7'
    Гирасси Серу из команды Амьен в офсайде
  • 7'
    Амьен пытается что-то создать.
  • 6'
    Тусар Люка из команды Лион делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 6'
    Лион пытается что-то создать.
  • 5'
    Матч остановлен
  • 5'
    Контроль мяча: Лион: 71%, Амьен: 29%.
  • 4'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Лион контролирует мяч.
  • 3'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Лион контролирует мяч.
  • 2'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Матч возобновлен
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    1'
    Дибасси Бакай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    1'
    Дибасси Бакай из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Траоре Бертран заработал фол
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Амьен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лион 0:0 Амьен
Лион
97.4% (150)
Ничья
2.6% (4)
Амьен
0% (0)
2:0 Лион
49.4% (76)
2:1 Лион
18.2% (28)
1:0 Лион
11% (17)
3:0 Лион
9.1% (14)
3:1 Лион
6.5% (10)
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