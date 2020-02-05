Франция: Лига 1 2019-2020
34
Kouadio
Kone
25
Саид
Уэсли
27
Лала
Кенни
20
Зохи
Люсьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Kouadio KoneПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Саид УэслиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
32 Adil Taoui
-
Главный тренер: Занко Дени
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лала КенниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Зохи ЛюсьенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Лебо АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Тулуза Последние 20 матчей: +2 =2 -16Амьен 0:0 Тулуза Лион 3:0 Тулуза Тулуза 2:5 Брест Сен-Приве Сен-Илер 1:0 Тулуза
Страсбург Последние 20 матчей: +11 =0 -9Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург
Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург Страсбург 2:1 Сент-Этьен Нант 0:1 Страсбург Бордо 0:1 Страсбург Страсбург 4:2 Тулуза Брест 5:0 Страсбург Страсбург 1:2 Лион Амьен 0:4 Страсбург Страсбург 4:1 Ним Анже 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Страсбург: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|19
|1
|3
|59 - 15
|58
|2.
|Марсель
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|30 - 21
|43
|3.
|Ренн
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|29 - 22
|40
|4.
|Лилль
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|27 - 25
|37
|5.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|23
|10
|6
|7
|31 - 26
|36
|6.
|Лион
|0:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|35 - 21
|33
|7.
|Бордо
|1:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|31 - 24
|33
|8.
|Ницца
|0:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|32 - 30
|33
|9.
|Реймс
|0:0 Заявка
|23
|8
|9
|6
|21 - 15
|33
|10.
|Нант
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|22 - 24
|32
|11.
|Монако
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|38 - 39
|32
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 28
|31
|13.
|Анже
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|24 - 30
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|25 - 35
|28
|15.
|Брест
|0:1 Заявка
|23
|7
|7
|9
|28 - 31
|28
|16.
|Метц
|0:1 Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 30
|26
|17.
|Дижон
|0:2 Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 26
|24
|18.
|Ним
|2:0 Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 36
|21
|19.
|Амьен
|0:0 Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 41
|20
|20.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|23
|3
|5
|15
|21 - 47
|14
Тулуза
18.7% (29)
Ничья
30.3% (47)
Страсбург
51% (79)
1:2 Страсбург
28.4% (44)
1:1 Ничья
23.9% (37)
0:1 Страсбург
13.5% (21)
2:1 Тулуза
11% (17)
1:0 Тулуза
5.8% (9)
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