Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Тулуза
0:0
Перерыв

Стадион:
Страсбург
0'
40
Калинич
Ловре
5
Морейра
Стивен
4
Габриэльсен
Рубен
19
Диаките
Бафоде
12
Силла
Иссиага
17
Сангаре
Ибрахим
14
Доссеви
Матьё
34
Kouadio
Kone
11
Буасгар
Кентен
25
Саид
Уэсли
20
Кулурис
Эфтимос
1
Селс
Матц
2
Симакан
Мохамед
24
Джику
Александр
13
Митрович
Стефан
27
Лала
Кенни
17
Беллегард
Жанрикне
18
Сиссоко
Ибраима
11
Льенар
Димитри
26
Томассон
Адриен
20
Зохи
Люсьен
25
Ажорк
Людовик
Тулуза
4-1-4-1
Страсбург
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Тулуза Последние 20 матчей: +2 =2 -16
Амьен 0:0 Тулуза Лион 3:0 Тулуза Тулуза 2:5 Брест Сен-Приве Сен-Илер 1:0 Тулуза
Ницца 3:0 Тулуза Лион 4:1 Тулуза Тулуза 0:1 Реймс Страсбург 4:2 Тулуза Тулуза 1:2 Монако Нант 2:1 Тулуза Тулуза 0:2 Марсель Монпелье 3:0 Тулуза Тулуза 2:3 Лион Ньор 1:2 Тулуза Ренн 3:2 Тулуза Тулуза 2:1 Лилль Тулуза 1:3 Бордо Метц 2:2 Тулуза Тулуза 0:2 Анже Ним 1:0 Тулуза
Страсбург Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург
Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург Страсбург 2:1 Сент-Этьен Нант 0:1 Страсбург Бордо 0:1 Страсбург Страсбург 4:2 Тулуза Брест 5:0 Страсбург Страсбург 1:2 Лион Амьен 0:4 Страсбург Страсбург 4:1 Ним Анже 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье

Последние игры между собой

Тулуза: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Страсбург: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Страсбург 4:2 Тулуза Лига 1 Страсбург 3:1 Тулуза Товарищеские матчи Тулуза 1:2 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Тулуза Лига 1
Тулуза 2:2 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:1 Тулуза Лига 1 Страсбург 2:0 Тулуза Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 23 19 1 3 59 - 15 58
2. Марсель Заявка 22 12 7 3 30 - 21 43
3. Ренн Заявка 23 12 4 7 29 - 22 40
4. Лилль Заявка 23 11 4 8 27 - 25 37
5. Монпелье 1:0 Заявка 23 10 6 7 31 - 26 36
6. Лион 0:0 Заявка 23 9 6 8 35 - 21 33
7. Бордо 1:0 Заявка 23 9 6 8 31 - 24 33
8. Ницца 0:0 Заявка 23 9 6 8 32 - 30 33
9. Реймс 0:0 Заявка 23 8 9 6 21 - 15 33
10. Нант Заявка 23 10 2 11 22 - 24 32
11. Монако Заявка 23 9 5 9 38 - 39 32
12. Страсбург 0:0 Заявка 23 9 4 10 27 - 28 31
13. Анже Заявка 23 8 6 9 24 - 30 30
14. Сент-Этьен Заявка 22 8 4 10 25 - 35 28
15. Брест 0:1 Заявка 23 7 7 9 28 - 31 28
16. Метц 0:1 Заявка 23 6 8 9 22 - 30 26
17. Дижон 0:2 Заявка 23 6 6 11 19 - 26 24
18. Ним 2:0 Заявка 23 5 6 12 21 - 36 21
19. Амьен 0:0 Заявка 23 4 8 11 24 - 41 20
20. Тулуза 0:0 Заявка 23 3 5 15 21 - 47 14
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Страсбург
Тулуза
18.7% (29)
Ничья
30.3% (47)
Страсбург
51% (79)
1:2 Страсбург
28.4% (44)
1:1 Ничья
23.9% (37)
0:1 Страсбург
13.5% (21)
2:1 Тулуза
11% (17)
1:0 Тулуза
5.8% (9)
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