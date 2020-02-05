Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Ним
2:0
Перерыв

Стадион:
Дижон
0'
1' Желтая карточка
Амальфитано Ромен
1:0
4' Гол
Бенрау Яссин
37' Желтая карточка
Ндонг Ибраим
2:0
44' Гол
Ру Нолан
30
Бернардони
Поль
15
Пакье
Гаэтан
5
Ландре
Лоик
4
Мартинеc
Пабло
26
Мигель
Флориан
18
Валь
Тео
8
До
Лука
10
Ферхат
Зинедин
22
Бенрау
Яссин
7
Филиппото
Ромен
25
Ру
Нолан
16
Гомис
Альфред
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
24
Лаутоа
Веслей
3
Нгонда
Глоди
20
Амальфитано
Ромен
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
21
Шуиар
Мунир
9
Мавидиди
Стефи
11
Тавареш
Жулио
Ним
4-2-3-1
Дижон
4-2-3-1

Ход матча

1'
 
Амальфитано Ромен
4'
Бенрау Яссин
1:0
37'
 
Ндонг Ибраим
44'
Ру Нолан
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним Дижон 5:0 Ним Ним 0:1 Ренн
Ним 2:0 Реймс Тур 2:2 Ним Марсель 3:1 Ним Ним 1:2 Сент-Этьен Ним 0:1 Нант Ним 0:4 Лион Бордо 6:0 Ним Ним 1:1 Метц Анже 1:0 Ним Страсбург 4:1 Ним Ним 3:0 Ланс Реймс 0:0 Ним Ним 1:1 Амьен Лилль 2:2 Ним Ним 0:1 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Ним
Дижон Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон Монпелье 2:1 Дижон Дижон 5:0 Ним
Дижон 1:0 Лилль Валансьен 1:2 Дижон Дижон 2:2 Метц Амьен 1:1 Дижон Нант 1:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Лилль 1:0 Дижон Дижон 2:1 Ренн Монако 1:0 Дижон Дижон 2:1 ПСЖ Бордо 2:0 Дижон Брест 2:0 Дижон Лион 0:0 Дижон Дижон 1:0 Страсбург Реймс 1:2 Дижон Дижон 0:0 Марсель

Последние игры между собой

Ним: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Дижон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Дижон 5:0 Ним Кубок Дижон 0:0 Ним Лига 1 Ним 0:2 Дижон Товарищеские матчи Ним 2:0 Дижон Лига 1
Дижон 0:4 Ним Лига 1 Дижон 0:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 4:5 Ним Лига 2 Ним 2:2 Дижон Лига 2 Дижон 5:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Дижон Лига 2 Ним 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 2:1 Ним Лига 2 Ним 0:2 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Ним Лига 2 Ним 2:1 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Ним Лига 2 Ним 2:1 Дижон Лига 2 Дижон 2:1 Ним Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 23 19 1 3 59 - 15 58
2. Марсель Заявка 22 12 7 3 30 - 21 43
3. Ренн Заявка 23 12 4 7 29 - 22 40
4. Лилль Заявка 23 11 4 8 27 - 25 37
5. Монпелье 1:0 Заявка 23 10 6 7 31 - 26 36
6. Лион 0:0 Заявка 23 9 6 8 35 - 21 33
7. Бордо 1:0 Заявка 23 9 6 8 31 - 24 33
8. Ницца 0:0 Заявка 23 9 6 8 32 - 30 33
9. Реймс 0:0 Заявка 23 8 9 6 21 - 15 33
10. Нант Заявка 23 10 2 11 22 - 24 32
11. Монако Заявка 23 9 5 9 38 - 39 32
12. Страсбург 0:0 Заявка 23 9 4 10 27 - 28 31
13. Анже Заявка 23 8 6 9 24 - 30 30
14. Сент-Этьен Заявка 22 8 4 10 25 - 35 28
15. Брест 0:1 Заявка 23 7 7 9 28 - 31 28
16. Метц 0:1 Заявка 23 6 8 9 22 - 30 26
17. Дижон 0:2 Заявка 23 6 6 11 19 - 26 24
18. Ним 2:0 Заявка 23 5 6 12 21 - 36 21
19. Амьен 0:0 Заявка 23 4 8 11 24 - 41 20
20. Тулуза 0:0 Заявка 23 3 5 15 21 - 47 14
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Ним играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Ним: 56%, Дижон: 44%.
  • 47'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 46'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 45'
    Контроль мяча: Ним: 56%, Дижон: 44%.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Ру Нолан забивает!
  • 44'
    Гомис Альфред ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 44'
    Бенрау Яссин из команды Ним пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    43'
    Тавареш Жулио из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Мартинеc Пабло пострадал.
  • Фол, нарушение
    42'
    Мавидиди Стефи наказан за толчок Пакье Гаэтан
  • 42'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Дижон контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья дает свисток. Бальде Мама атаковала опасно сзади, До Лука пострадал, и это штрафной удар
  • 40'
    Контроль мяча: Ним: 57%, Дижон: 43%.
  • 39'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Травма, повреждение
    39'
    Ферхат Зинедин возвращается на поле.
  • 39'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    39'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ферхат Зинедин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    38'
    Ферхат Зинедин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 38'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    37'
    Ндонг Ибраим получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Ндонг Ибраим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ферхат Зинедин
  • Фол, нарушение
    37'
    Манга Экеле из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Ру Нолан пострадал.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 36'
    Шуиар Мунир пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 36'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Шуиар Мунир, обходя своих соперников
  • 36'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 35'
    Филиппото Ромен пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 35'
    Бенрау Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 35'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Ним: 55%, Дижон: 45%.
  • 35'
    Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    34'
    Нгонда Глоди из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Ферхат Зинедин пострадал.
  • 33'
    Ним пытается что-то создать.
  • 33'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья дает свисток. Мавидиди Стефи атаковала опасно сзади, Ферхат Зинедин пострадал, и это штрафной удар
  • Фол, нарушение
    31'
    Амальфитано Ромен из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Бенрау Яссин пострадал.
  • 31'
    Дижон контролирует мяч.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 31'
    Филиппото Ромен из команды Ним делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.
  • 30'
    Ним контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Ним: 50%, Дижон: 50%.
  • 30'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Пакье Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • Фол, нарушение
    29'
    Шуиар Мунир играет рукой
  • 28'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 28'
    До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Дижон пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    27'
    Ру Нолан из команды Ним играет слишком грубо. Манга Экеле оказался на газоне.
  • 26'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках
  • 26'
    Мигель Флориан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: Ним: 54%, Дижон: 46%.
  • 25'
    Бальде Мама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Валь Тео из команды Ним делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    25'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой справа.
  • 25'
    Ндонг Ибраим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 25'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 24'
    Ним пытается что-то создать.
  • Офсайд
    24'
    Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
  • 24'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Дижон пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    23'
    Филиппото Ромен играет рукой
  • 23'
    Ним пытается что-то создать.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 22'
    Валь Тео не смог попасть в створ ударом издали
  • 21'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Хорошая попытка от Тавареш Жулио, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 21'
    Бальде Мама из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
  • 21'
    Ндонг Ибраим из команды Дижон делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    21'
    Мигель Флориан из команды Ним опасно и грубо сыграл. Тавареш Жулио пострадал.
  • 20'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    19'
    Бальде Мама возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    19'
    Амальфитано Ромен из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Валь Тео пострадал.
  • 19'
    Пакье Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Манга Экеле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 18'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    18'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бальде Мама получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    17'
    Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    16'
    Назначен штрафной. Пострадал Бальде Мама, его свалил Мигель Флориан.
  • 16'
    Бенрау Яссин бьет, но Гомис Альфред отбивает мяч перед собой...
  • 15'
    Ним пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    15'
    Ландре Лоик наказан за толчок Тавареш Жулио
  • 15'
    Контроль мяча: Ним: 56%, Дижон: 44%.
  • 15'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 14'
    О, нет. Из многообещающей позиции Мавидиди Стефи из команды Дижон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 14'
    Мавидиди Стефи из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
  • 13'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 13'
    Дижон контролирует мяч.
  • 12'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Мигель Флориан из команды Ним играет слишком грубо. Бальде Мама оказался на газоне.
  • 11'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Ним: 55%, Дижон: 45%.
  • 10'
    Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой справа.
  • 10'
    Ру Нолан наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 10'
    Филиппото Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    9'
    Назначен штрафной. Пострадал Бенрау Яссин, его свалил Амальфитано Ромен.
  • 8'
    Ландре Лоик пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 7'
    Ландре Лоик из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
  • 7'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ним пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Пакье Гаэтан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Мавидиди Стефи
  • 5'
    Контроль мяча: Ним: 47%, Дижон: 53%.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Бенрау Яссин первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 4'
    Бенрау Яссин бьет, но Гомис Альфред отбивает мяч перед собой...
  • 4'
    Ру Нолан из команды Ним делает пас партнеру.
  • 3'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Мартинеc Пабло наказан за толчок Амальфитано Ромен
  • 2'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    2'
    Валь Тео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    1'
    Амальфитано Ромен получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    1'
    Амальфитано Ромен из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Валь Тео пострадал.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Дижон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ним 2:0 Дижон
Ним
48.1% (74)
Ничья
41.6% (64)
Дижон
10.4% (16)
1:1 Ничья
33.8% (52)
1:0 Ним
25.3% (39)
2:1 Ним
16.2% (25)
1:2 Дижон
7.1% (11)
0:0 Ничья
4.5% (7)
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