Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

48' Команда Ним играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Ним

46' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Ним

44' Г О О О О Л - Ру Нолан забивает!

44' Гомис Альфред ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

44' Удар от ворот произведет Дижон

42' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Ферхат Зинедин получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Ферхат Зинедин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Ндонг Ибраим получил желтую карточку от судьи

36' Удар от ворот произведет Ним

36' Шуиар Мунир пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

36' Хорошие скиллы дриблинга показывает Шуиар Мунир , обходя своих соперников

35' Удар от ворот произведет Дижон

35' Филиппото Ромен пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

35' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Дижон

31' Филиппото Ромен из команды Ним делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

30' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Пакье Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Удар от ворот произведет Дижон

28' Удар от ворот произведет Ним

28' До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках

25' Бальде Мама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Ндонг Ибраим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Дижон

22' Валь Тео не смог попасть в створ ударом издали

21' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Хорошая попытка от Тавареш Жулио , был неплохой удар, но вратарь спас

20' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Пакье Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Манга Экеле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Бальде Мама получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Ним

14' О, нет. Из многообещающей позиции Мавидиди Стефи из команды Дижон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

13' Удар от ворот произведет Дижон

12' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Ру Нолан наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

10' Филиппото Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Ландре Лоик пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

7' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Г О О О О Л - Бенрау Яссин первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

3' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Матч возобновлен

2' Валь Тео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Амальфитано Ромен получил желтую карточку от судьи

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Дижон начинает с центра поля