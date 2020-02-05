Франция: Лига 1 2019-2020
Ним
2:0
Перерыв
Стадион: Дес Костьерес
Дижон
1' Желтая карточкаАмальфитано Ромен
1:0
4' ГолБенрау Яссин
37' Желтая карточкаНдонг Ибраим
2:0
44' ГолРу Нолан
15
Пакье
Гаэтан
18
Валь
Тео
8
До
Лука
22
Бенрау
Яссин
25
Ру
Нолан
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
21
Шуиар
Мунир
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ру НоланНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
-
27 Денкей АуэкеНападающий
-
19 Буаде ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Бензия ЯссинПолузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кадис ХондерНападающий
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
4'
1:0
37'
44'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +4 =4 -12Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним Дижон 5:0 Ним Ним 0:1 Ренн
Дижон Последние 20 матчей: +9 =5 -6Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон Монпелье 2:1 Дижон Дижон 5:0 Ним
Последние игры между собой
Ним: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Дижон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Дижон 0:4 Ним Лига 1 Дижон 0:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 4:5 Ним Лига 2 Ним 2:2 Дижон Лига 2 Дижон 5:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Дижон Лига 2 Ним 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 2:1 Ним Лига 2 Ним 0:2 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Ним Лига 2 Ним 2:1 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Ним Лига 2 Ним 2:1 Дижон Лига 2 Дижон 2:1 Ним Лига 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|19
|1
|3
|59 - 15
|58
|2.
|Марсель
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|30 - 21
|43
|3.
|Ренн
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|29 - 22
|40
|4.
|Лилль
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|27 - 25
|37
|5.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|23
|10
|6
|7
|31 - 26
|36
|6.
|Лион
|0:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|35 - 21
|33
|7.
|Бордо
|1:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|31 - 24
|33
|8.
|Ницца
|0:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|32 - 30
|33
|9.
|Реймс
|0:0 Заявка
|23
|8
|9
|6
|21 - 15
|33
|10.
|Нант
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|22 - 24
|32
|11.
|Монако
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|38 - 39
|32
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 28
|31
|13.
|Анже
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|24 - 30
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|25 - 35
|28
|15.
|Брест
|0:1 Заявка
|23
|7
|7
|9
|28 - 31
|28
|16.
|Метц
|0:1 Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 30
|26
|17.
|Дижон
|0:2 Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 26
|24
|18.
|Ним
|2:0 Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 36
|21
|19.
|Амьен
|0:0 Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 41
|20
|20.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|23
|3
|5
|15
|21 - 47
|14
Ним
48.1% (74)
Ничья
41.6% (64)
Дижон
10.4% (16)
1:1 Ничья
33.8% (52)
1:0 Ним
25.3% (39)
2:1 Ним
16.2% (25)
1:2 Дижон
7.1% (11)
0:0 Ничья
4.5% (7)
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