Франция: Лига 1 2019-2020
Нант
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Стадион: Стад де ля Божуар
ПСЖ
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +9 =1 -10Ренн 3:2 Нант Нант 0:1 Бордо Нант 3:4 Лион Сент-Этьен 0:2 Нант
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =2 -1ПСЖ 5:0 Монпелье По 0:2 ПСЖ Лилль 0:2 ПСЖ Реймс 0:3 ПСЖ
Последние игры между собой
Нант: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 17
ПСЖ: победы: 17, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|18
|1
|3
|57 - 14
|55
|2.
|Марсель
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|30 - 21
|42
|3.
|Ренн
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|29 - 21
|40
|4.
|Лилль
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|26 - 25
|34
|5.
|Монпелье
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 26
|33
|6.
|Нант
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|21 - 22
|32
|7.
|Лион
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|35 - 21
|32
|8.
|Ницца
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|32 - 30
|32
|9.
|Реймс
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|21 - 15
|32
|10.
|Страсбург
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|27 - 28
|30
|11.
|Анже
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|24 - 29
|30
|12.
|Бордо
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 24
|29
|13.
|Монако
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|37 - 39
|29
|14.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 32
|29
|15.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 30
|28
|16.
|Дижон
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|19 - 24
|24
|17.
|Метц
|0:0 Заявка
|22
|5
|9
|8
|19 - 28
|24
|18.
|Амьен
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 41
|19
|19.
|Ним
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|19 - 36
|18
|20.
|Тулуза
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|21 - 47
|13
Нант
3% (2)
Ничья
3% (2)
ПСЖ
94% (63)
1:2 ПСЖ
32.8% (22)
0:2 ПСЖ
20.9% (14)
1:3 ПСЖ
19.4% (13)
0:4 ПСЖ
6% (4)
0:3 ПСЖ
6% (4)
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