Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Нант
 
Позже

Стадион:
ПСЖ

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Ренн 3:2 Нант Нант 0:1 Бордо Нант 3:4 Лион Сент-Этьен 0:2 Нант
Авирон 0:2 Нант Нант 1:2 Анже Нант 0:1 Страсбург Ним 0:1 Нант Нант 1:0 Дижон ПСЖ 2:0 Нант Нант 2:1 Тулуза Брест 1:1 Нант Нант 2:3 Сент-Этьен Бордо 2:0 Нант Нант 8:0 Париж Нант 0:1 Монако Метц 1:0 Нант Нант 1:0 Ницца Лион 0:1 Нант Нант 1:0 Ренн
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =2 -1
ПСЖ 5:0 Монпелье По 0:2 ПСЖ Лилль 0:2 ПСЖ Реймс 0:3 ПСЖ
Лорьян 0:1 ПСЖ Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Лина-Монлери 0:6 ПСЖ ПСЖ 4:1 Амьен Ле Ман 1:4 ПСЖ Сент-Этьен 0:4 ПСЖ ПСЖ 5:0 Галатасарай Монпелье 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:0 Нант Реал Мадрид 2:2 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лилль Брест 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Брюгге Дижон 2:1 ПСЖ

Последние игры между собой

Нант: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 17
ПСЖ: победы: 17, ничьи: 0, поражения: 1
ПСЖ 2:0 Нант Лига 1 Нант 3:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Нант Кубок ПСЖ 1:0 Нант Лига 1
Нант 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Нант Лига 1 Нант 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Нант Лига 1 ПСЖ 4:0 Нант Лига 1 Нант 1:4 ПСЖ Лига 1 Нант 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Нант Кубок ПСЖ 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 5:0 Нант Лига 1 Нант 1:2 ПСЖ Лига 1 Нант 1:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Нант Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 18 1 3 57 - 14 55
2. Марсель Заявка 21 12 6 3 30 - 21 42
3. Ренн Заявка 22 12 4 6 29 - 21 40
4. Лилль Заявка 22 10 4 8 26 - 25 34
5. Монпелье Заявка 22 9 6 7 30 - 26 33
6. Нант Заявка 22 10 2 10 21 - 22 32
7. Лион Заявка 22 9 5 8 35 - 21 32
8. Ницца Заявка 22 9 5 8 32 - 30 32
9. Реймс Заявка 22 8 8 6 21 - 15 32
10. Страсбург Заявка 22 9 3 10 27 - 28 30
11. Анже Заявка 22 8 6 8 24 - 29 30
12. Бордо Заявка 21 8 5 8 30 - 24 29
13. Монако Заявка 22 8 5 9 37 - 39 29
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 22 8 5 9 24 - 32 29
15. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 30 28
16. Дижон Заявка 22 6 6 10 19 - 24 24
17. Метц 0:0 Заявка 22 5 9 8 19 - 28 24
18. Амьен Заявка 22 4 7 11 24 - 41 19
19. Ним Заявка 22 4 6 12 19 - 36 18
20. Тулуза Заявка 22 3 4 15 21 - 47 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Нант - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 04.02.2020, осталось 2 дня 3 часа 29 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Нант - ПСЖ
    Нант
    3% (2)
    Ничья
    3% (2)
    ПСЖ
    94% (63)
    1:2 ПСЖ
    32.8% (22)
    0:2 ПСЖ
    20.9% (14)
    1:3 ПСЖ
    19.4% (13)
    0:4 ПСЖ
    6% (4)
    0:3 ПСЖ
    6% (4)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...