Франция: Лига 1 2019-2020

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Монако
 
Позже

Стадион:
Анже

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако
Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако Монако 2:1 Реймс Монако 5:1 Лилль Монако 0:3 Лилль Анже 0:0 Монако Монако 3:0 Амьен Тулуза 1:2 Монако Бордо 2:1 Монако Монако 2:1 Дженоа Монако 1:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Монако Монако 2:1 Марсель Нант 0:1 Монако Монако 3:2 Ренн Монпелье 3:1 Монако
Анже Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Анже 1:4 Реймс Анже 4:5 Ренн Марсель 0:0 Анже Руан 1:4 Анже
Анже 1:1 Ницца Диппе 1:3 Анже Нант 1:2 Анже Анже 0:0 Монако Ренн 2:1 Анже Анже 0:2 Марсель Ницца 3:1 Анже Анже 1:0 Ним Реймс 0:0 Анже Анже 1:0 Страсбург Амьен 3:2 Анже Монпелье 0:0 Анже Анже 0:1 Брест ПСЖ 4:0 Анже Анже 1:1 Амьен Тулуза 0:2 Анже

Последние игры между собой

Монако: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Анже: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Анже 0:0 Монако Лига 1 Анже 2:2 Монако Лига 1 Монако 0:1 Анже Лига 1 Анже 0:4 Монако Лига 1
Монако 1:0 Анже Лига 1 Анже 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:1 Анже Лига 1 Анже 3:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Анже Лига 1 Монако 2:2 Анже Лига 2 Анже 1:2 Монако Лига 2 Анже 1:2 Монако Лига 2 Анже 4:3 Монако Кубок Монако 1:3 Анже Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 18 1 3 57 - 14 55
2. Марсель Заявка 21 12 6 3 30 - 21 42
3. Ренн Заявка 22 12 4 6 29 - 21 40
4. Лилль Заявка 22 10 4 8 26 - 25 34
5. Монпелье Заявка 22 9 6 7 30 - 26 33
6. Нант Заявка 22 10 2 10 21 - 22 32
7. Лион Заявка 22 9 5 8 35 - 21 32
8. Ницца Заявка 22 9 5 8 32 - 30 32
9. Реймс Заявка 22 8 8 6 21 - 15 32
10. Страсбург Заявка 22 9 3 10 27 - 28 30
11. Анже Заявка 22 8 6 8 24 - 29 30
12. Бордо Заявка 21 8 5 8 30 - 24 29
13. Монако Заявка 22 8 5 9 37 - 39 29
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 22 8 5 9 24 - 32 29
15. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 30 28
16. Дижон Заявка 22 6 6 10 19 - 24 24
17. Метц 0:0 Заявка 22 5 9 8 19 - 28 24
18. Амьен Заявка 22 4 7 11 24 - 41 19
19. Ним Заявка 22 4 6 12 19 - 36 18
20. Тулуза Заявка 22 3 4 15 21 - 47 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Анже

    До начала игры, которая состоится 04.02.2020, осталось 2 дня 1 час 24 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Монако - Анже
    Монако
    80.9% (55)
    Ничья
    16.2% (11)
    Анже
    2.9% (2)
    2:1 Монако
    38.2% (26)
    2:0 Монако
    16.2% (11)
    1:0 Монако
    14.7% (10)
    1:1 Ничья
    10.3% (7)
    3:1 Монако
    5.9% (4)
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