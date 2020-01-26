Франция: Лига 1 2019-2020
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +10 =2 -8Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако
Анже Последние 20 матчей: +6 =6 -8Анже 1:4 Реймс Анже 4:5 Ренн Марсель 0:0 Анже Руан 1:4 Анже
Последние игры между собой
Монако: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Анже: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|18
|1
|3
|57 - 14
|55
|2.
|Марсель
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|30 - 21
|42
|3.
|Ренн
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|29 - 21
|40
|4.
|Лилль
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|26 - 25
|34
|5.
|Монпелье
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 26
|33
|6.
|Нант
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|21 - 22
|32
|7.
|Лион
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|35 - 21
|32
|8.
|Ницца
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|32 - 30
|32
|9.
|Реймс
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|21 - 15
|32
|10.
|Страсбург
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|27 - 28
|30
|11.
|Анже
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|24 - 29
|30
|12.
|Бордо
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 24
|29
|13.
|Монако
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|37 - 39
|29
|14.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 32
|29
|15.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 30
|28
|16.
|Дижон
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|19 - 24
|24
|17.
|Метц
|0:0 Заявка
|22
|5
|9
|8
|19 - 28
|24
|18.
|Амьен
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 41
|19
|19.
|Ним
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|19 - 36
|18
|20.
|Тулуза
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|21 - 47
|13
Монако
80.9% (55)
Ничья
16.2% (11)
Анже
2.9% (2)
2:1 Монако
38.2% (26)
2:0 Монако
16.2% (11)
1:0 Монако
14.7% (10)
1:1 Ничья
10.3% (7)
3:1 Монако
5.9% (4)
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