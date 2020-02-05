Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Диа Булайе из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Сарр Маланг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Реймс имеет хороший шанс забить.

47' Натанаэль Мбуку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Дисаси Аксель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Удар от ворот произведет Ницца

42' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Ницца

40' Реймс имеет хороший шанс забить.

39' Хорошо играет на выходе Райкович Предраг - мяч в ее руках

39' Камара Ассан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Клод Алексис из команды Ницца плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

35' Удар от ворот произведет Ницца

34' Кассама Морету пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

34' Хорошая попытка от Диа Булайе , был неплохой удар, но вратарь спас

34' Натанаэль Мбуку из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

34' Реймс имеет хороший шанс забить.

33' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Ницца

32' Отличная игра от Шавалерин Ксавье из команды Реймс . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

31' Реймс имеет хороший шанс забить.

31' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Дисаси Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Ницца имеет хороший шанс забить.

29' Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Натанаэль Мбуку из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

29' Реймс имеет хороший шанс забить.

28' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Реймс имеет хороший шанс забить.

27' Ницца имеет хороший шанс забить.

27' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Хорошо играет на выходе Бенитес Вальтер - мяч в ее руках

26' Кассама Морету из команды Реймс плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

25' Натанаэль Мбуку из команды Реймс пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

25' Реймс имеет хороший шанс забить.

24' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Кнепе-Ганаго Игнатиус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Данте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Натанаэль Мбуку наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

23' Реймс имеет хороший шанс забить.

22' Кассама Морету из команды Реймс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

18' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Кафаро Матьё получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Кафаро Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Лис-Мелу Пьерр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Ницца имеет хороший шанс забить.

15' Удар от ворот произведет Ницца

14' Данило Барбоза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Шавалерин Ксавье из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Удар от ворот произведет Реймс

13' Сирхейс Кай получил травму и заменен. Натанаэль Мбуку выходит на поле.

12' Кафаро Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Сирхейс Кай получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Сирхейс Кай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Ницца имеет хороший шанс забить.

10' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Реймс имеет хороший шанс забить.

9' Дингом Тристан из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Удар от ворот произведет Ницца

8' Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Реймс имеет хороший шанс забить.

7' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Реймс

6' Хорошо играет на выходе Бенитес Вальтер - мяч в ее руках

5' Вратарь парирует удар, который нанес Кафаро Матьё , и мяч снова в игре

4' Хорошо играет на выходе Бенитес Вальтер - мяч в ее руках

4' Диа Булайе из команды Реймс плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

4' Реймс имеет хороший шанс забить.

3' Хорошая попытка от Кафаро Матьё , был неплохой удар, но вратарь спас

2' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Реймс начинает с центра поля