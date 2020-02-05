Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Реймс
0:0
Перерыв

Стадион:
Ницца
0'
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Дисаси
Аксель
5
Абдельамид
Юнис
13
Камара
Ассан
20
Дингом
Тристан
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
24
Кафаро
Матьё
10
Сирхейс
Кай
11
Диа
Булайе
40
Бенитес
Вальтер
29
Эрей
Кристоф
21
Данило
Барбоза
4
Dante
Bonfim1
23
Сарр
Маланг
28
Будауи
Хишем
8
Лис-Мелу
Пьерр
19
Тюрам-Ульен
Хефрен
18
Клод
Алексис
14
Кнепе-Ганаго
Игнатиус
9
Дольберг
Каспер
Реймс
4-4-2
Ницца
4-4-2

Ход матча

13'
Мбюкю Натанаэль
Сирхейс Кай
 
23'
Кутеса Дерек
Кафаро Матьё
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Анже 1:4 Реймс Реймс 0:1 Метц Реймс 0:3 ПСЖ Амьен 1:1 Реймс
Ним 2:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург Монако 2:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Реймс 1:0 Монпелье Тулуза 0:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 1:1 Бордо Метц 1:1 Реймс Реймс 0:0 Анже Ницца 2:0 Реймс Реймс 2:1 Бур-Перонна Реймс 0:0 Ним Реймс 1:0 Монпелье Ланс 1:1 Реймс Ренн 0:1 Реймс
Ницца Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион Ницца 1:1 Ренн Ницца 2:1 Red Star1
Анже 1:1 Ницца Ницца 2:0 Этуаль Сент-Рафаэль Ницца 3:0 Тулуза Брест 0:0 Ницца Ницца 4:1 Метц Сент-Этьен 4:1 Ницца Ницца 3:1 Анже Лион 2:1 Ницца Ницца 1:1 Бордо Ницца 2:0 Реймс Ле Ман 3:2 Ницца Страсбург 1:0 Ницца Ницца 1:4 ПСЖ Нант 1:0 Ницца Ницца 1:1 Лилль Монако 3:1 Ницца

Последние игры между собой

Реймс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Ницца: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Ницца 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Реймс Лига 1 Ницца 2:0 Реймс Лига 1
Реймс 1:1 Ницца Лига 1 Реймс 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Реймс Лига 1 Ницца 1:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Ницца Лига 1 Реймс 2:3 Ницца Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 23 19 1 3 59 - 15 58
2. Марсель Заявка 22 12 7 3 30 - 21 43
3. Ренн Заявка 23 12 4 7 29 - 22 40
4. Лилль Заявка 23 11 4 8 27 - 25 37
5. Монпелье 1:0 Заявка 23 10 6 7 31 - 26 36
6. Лион 0:0 Заявка 23 9 6 8 35 - 21 33
7. Бордо 1:0 Заявка 23 9 6 8 31 - 24 33
8. Ницца 0:0 Заявка 23 9 6 8 32 - 30 33
9. Реймс 0:0 Заявка 23 8 9 6 21 - 15 33
10. Нант Заявка 23 10 2 11 22 - 24 32
11. Монако Заявка 23 9 5 9 38 - 39 32
12. Страсбург 0:0 Заявка 23 9 4 10 27 - 28 31
13. Анже Заявка 23 8 6 9 24 - 30 30
14. Сент-Этьен Заявка 22 8 4 10 25 - 35 28
15. Брест 0:1 Заявка 23 7 7 9 28 - 31 28
16. Метц 0:1 Заявка 23 6 8 9 22 - 30 26
17. Дижон 0:2 Заявка 23 6 6 11 19 - 26 24
18. Ним 2:0 Заявка 23 5 6 12 21 - 36 21
19. Амьен 0:0 Заявка 23 4 8 11 24 - 41 20
20. Тулуза 0:0 Заявка 23 3 5 15 21 - 47 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Ницца
Реймс
47.7% (74)
Ничья
38.1% (59)
Ницца
14.2% (22)
1:1 Ничья
31.6% (49)
1:0 Реймс
25.2% (39)
2:1 Реймс
20% (31)
1:2 Ницца
8.4% (13)
0:1 Ницца
2.6% (4)
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