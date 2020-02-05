Франция: Лига 1 2019-2020
Реймс
0:0
Перерыв
Стадион: Стад Огюст Делон
Ницца
32
Фокет
Томас
13
Камара
Ассан
24
Кафаро
Матьё
10
Сирхейс
Кай
11
Диа
Булайе
29
Эрей
Кристоф
23
Сарр
Маланг
28
Будауи
Хишем
18
Клод
Алексис
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
10 Сирхейс КайНападающий
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Клод АлексисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +8 =7 -5Анже 1:4 Реймс Реймс 0:1 Метц Реймс 0:3 ПСЖ Амьен 1:1 Реймс
Ницца Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион Ницца 1:1 Ренн Ницца 2:1 Red Star1
Последние игры между собой
Реймс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Ницца: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|19
|1
|3
|59 - 15
|58
|2.
|Марсель
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|30 - 21
|43
|3.
|Ренн
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|29 - 22
|40
|4.
|Лилль
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|27 - 25
|37
|5.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|23
|10
|6
|7
|31 - 26
|36
|6.
|Лион
|0:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|35 - 21
|33
|7.
|Бордо
|1:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|31 - 24
|33
|8.
|Ницца
|0:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|32 - 30
|33
|9.
|Реймс
|0:0 Заявка
|23
|8
|9
|6
|21 - 15
|33
|10.
|Нант
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|22 - 24
|32
|11.
|Монако
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|38 - 39
|32
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 28
|31
|13.
|Анже
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|24 - 30
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|25 - 35
|28
|15.
|Брест
|0:1 Заявка
|23
|7
|7
|9
|28 - 31
|28
|16.
|Метц
|0:1 Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 30
|26
|17.
|Дижон
|0:2 Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 26
|24
|18.
|Ним
|2:0 Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 36
|21
|19.
|Амьен
|0:0 Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 41
|20
|20.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|23
|3
|5
|15
|21 - 47
|14
Реймс
47.7% (74)
Ничья
38.1% (59)
Ницца
14.2% (22)
1:1 Ничья
31.6% (49)
1:0 Реймс
25.2% (39)
2:1 Реймс
20% (31)
1:2 Ницца
8.4% (13)
0:1 Ницца
2.6% (4)
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