Германия: Бундеслига 2 2019-2020
1:0
15' ГолСуку Себио
2:0
35' ГолЭдмундссон Йохан
64' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
3:0
65' ГолManuel Prietl
69' Желтая карточкаОкороджи Чима
83' Желтая карточкаMarco Gruettner
4:0
86' Гол в свои воротаКоррейя Марсель
5:0
87' ГолЯбо Рейнольд
6:0
90' ГолБруннер Седрик
29
Суку
Себио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Суку СебиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Nils SeufertПолузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
-
32 Keanu StaudeПолузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
16 Fabian Kunze
-
Главный тренер: Uwe Neuhaus
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Книппинг ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сейдель АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Oliver HeinПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
Ход матча
15'
1:0
35'
64'
65'
3:0
69'
83'
86'
4:0
87'
5:0
90'
6:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: +11 =6 -3Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Арминия 2:0 Бохум Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 3:0 Арминия
Хайденхайм 0:0 Арминия Арминия 2:2 Карлсруэ Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия Арминия 2:1 Хольштайн Киль Арминия 2:3 Шальке 04 Динамо Дрезден 0:1 Арминия Арминия 1:1 Гамбург Ганновер 96 1:2 Арминия Оснабрюк 0:1 Арминия Арминия 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 2:5 Арминия Ганновер 96 0:2 Арминия Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Арминия
Ян Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ян 0:2 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Ганновер 96 Бохум 2:3 Ян Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян
Последние игры между собой
Арминия: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Ян: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|21
|11
|8
|2
|43 - 21
|41
|2.
|Гамбург
|21
|11
|7
|3
|45 - 21
|40
|3.
|Штуттгарт
|21
|11
|5
|5
|37 - 25
|38
|4.
|Хайденхайм
|21
|9
|7
|5
|28 - 21
|34
|5.
|Гройтер Фюрт
|21
|9
|4
|8
|31 - 27
|31
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|21
|8
|6
|7
|29 - 30
|30
|7.
|Ян
|21
|8
|5
|8
|33 - 36
|29
|8.
|Хольштайн Киль
|20
|7
|6
|7
|32 - 31
|27
|9.
|Оснабрюк
|21
|7
|6
|8
|28 - 25
|27
|10.
|Зандхаузен
|21
|6
|9
|6
|24 - 24
|27
|11.
|Дармштадт
|21
|5
|11
|5
|26 - 30
|26
|12.
|Ганновер 96
|21
|6
|7
|8
|27 - 34
|25
|13.
|Нюрнберг
|21
|6
|7
|8
|30 - 38
|25
|14.
|Бохум
|21
|5
|8
|8
|34 - 39
|23
|15.
|Санкт-Паули
|20
|5
|7
|8
|25 - 27
|22
|16.
|Веен Висбаден
|21
|5
|6
|10
|24 - 38
|21
|17.
|Карлсруэ
|21
|4
|8
|9
|29 - 41
|20
|18.
|Динамо Дрезден
|21
|4
|5
|12
|20 - 37
|17
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