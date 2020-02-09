Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Арминия
6:0
Конец матча
Ян
0'
1:0
15' Гол
Суку Себио
2:0
35' Гол
Эдмундссон Йохан
64' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
3:0
65' Гол
Manuel Prietl
69' Желтая карточка
Окороджи Чима
83' Желтая карточка
Marco Gruettner
4:0
86' Гол в свои ворота
Коррейя Марсель
5:0
87' Гол
Ябо Рейнольд
6:0
90' Гол
Бруннер Седрик
90'+1
1
Stefan
Ortega
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Joakim
Nilsson
II
8
Хартерц
Флориан
19
Manuel
Prietl
25
Клаусс
Джонатан
14
Эдмундссон
Йохан
30
Хартель
Марсель
29
Суку
Себио
9
Клос
Фабиан
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
14
Коррейя
Марсель
34
Книппинг
Тим
36
Окороджи
Чима
13
Erik
Wekesser
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
9
Jan
George
19
Andreas
Albers
15
Marco
Gruettner
Арминия
4-1-4-1
Ян
4-4-2

Ход матча

15'
Суку Себио
(Хартель Марсель)
1:0
35'
Эдмундссон Йохан
(Клаусс Джонатан)
2:0
64'
 
Гимбер Бенедикт
65'
Manuel Prietl
3:0
65'
 
Andreas Geipl
Гимбер Бенедикт
69'
 
Окороджи Чима
73'
 
Сейдель Арон
Jan George
76'
Fabian Kunze
Эдмундссон Йохан
 
81'
 
Oliver Hein
Саллер Бенедикт
83'
 
Marco Gruettner
84'
Ябо Рейнольд
Суку Себио
 
86'
Коррейя Марсель
4:0
87'
Ябо Рейнольд
(Клаусс Джонатан)
5:0
88'
Лукоки Андерсон
Хартерц Флориан
 
90'
Бруннер Седрик
(Клос Фабиан)
6:0

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Арминия 2:0 Бохум Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 3:0 Арминия
Хайденхайм 0:0 Арминия Арминия 2:2 Карлсруэ Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия Арминия 2:1 Хольштайн Киль Арминия 2:3 Шальке 04 Динамо Дрезден 0:1 Арминия Арминия 1:1 Гамбург Ганновер 96 1:2 Арминия Оснабрюк 0:1 Арминия Арминия 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 2:5 Арминия Ганновер 96 0:2 Арминия Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Арминия
Ян Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ян 0:2 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Ганновер 96 Бохум 2:3 Ян Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян
Ян 1:0 Санкт-Паули Карлсруэ 4:1 Ян Ян 3:1 Хайденхайм Дармштадт 2:2 Ян Ян 3:3 Оснабрюк Нюрнберг 1:1 Ян Ян 1:0 Зандхаузен Хольштайн Киль 1:2 Ян Ян 2:2 Гамбург Динамо Дрезден 2:1 Ян Ян 2:3 Штуттгарт Веен Висбаден 0:5 Ян Ян 1:3 Арминия Гройтер Фюрт 1:0 Ян Саарбрюккен 3:2 Ян Ганновер 96 1:1 Ян

Последние игры между собой

Арминия: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Ян: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Ян 1:3 Арминия Бундеслига 2 Ян 0:3 Арминия Бундеслига 2 Арминия 5:3 Ян Бундеслига 2 Ян 3:2 Арминия Бундеслига 2
Арминия 2:1 Ян Бундеслига 2 Арминия 2:2 Ян Бундеслига 3 Ян 0:1 Арминия Бундеслига 3 Арминия 1:1 Ян Бундеслига 3 Ян 2:2 Арминия Бундеслига 3 Ян 1:1 Арминия Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 21 11 8 2 43 - 21 41
2. Гамбург 21 11 7 3 45 - 21 40
3. Штуттгарт 21 11 5 5 37 - 25 38
4. Хайденхайм 21 9 7 5 28 - 21 34
5. Гройтер Фюрт 21 9 4 8 31 - 27 31
6. Эрцгебирге Ауэ 21 8 6 7 29 - 30 30
7. Ян 21 8 5 8 33 - 36 29
8. Хольштайн Киль 20 7 6 7 32 - 31 27
9. Оснабрюк 21 7 6 8 28 - 25 27
10. Зандхаузен 21 6 9 6 24 - 24 27
11. Дармштадт 21 5 11 5 26 - 30 26
12. Ганновер 96 21 6 7 8 27 - 34 25
13. Нюрнберг 21 6 7 8 30 - 38 25
14. Бохум 21 5 8 8 34 - 39 23
15. Санкт-Паули 20 5 7 8 25 - 27 22
16. Веен Висбаден 21 5 6 10 24 - 38 21
17. Карлсруэ 21 4 8 9 29 - 41 20
18. Динамо Дрезден 21 4 5 12 20 - 37 17
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Эдмундссон Йохан бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Суку Себио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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