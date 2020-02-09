Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Гройтер Фюрт
1:3
Конец матча
Ганновер 96
0'
6' Желтая карточка
Майна Линтон
25' Желтая карточка
Элез Йосип
33' Желтая карточка
Хорн Яннес
39' Желтая карточка
Сауэр Максимилиан
0:1
41' Гол
Харагути Генки
55' Желтая карточка
Кайзер Доминик
62' Вторая желтая карточка
Элез Йосип
0:2
70' Гол
Тойхерт Седрик
1:2
74' Гол в свои ворота
Антон Вальдемар
75' Желтая карточка
Зегуйн Пауль
1:3
90' Гол
Simon Stehle
90'+6
30
Бурхерт
Саша
24
Сауэр
Максимилиан
23
Еккель
Пауль
5
Маврай
Мергим
3
Виттек
Максимилиан
15
Эрнст
Себастьян
33
Зегуйн
Пауль
17
Хргота
Бранимир
16
Нильсен
Ховард
34
Стефаньяк
Марвин
10
Daniel
Keita-Ruel
1
Цилер
Рон-Роберт
24
Юнг
Себастьян
2
Элез
Йосип
5
Felipe
Martins1
21
Хорн
Яннес
13
Кайзер
Доминик
31
Антон
Вальдемар
7
Приб
Эдгар
11
Майна
Линтон
10
Харагути
Генки
33
Тойхерт
Седрик
Гройтер Фюрт
4-2-3-1
Ганновер 96
4-3-3

Ход матча

6'
 
Майна Линтон
25'
 
Элез Йосип
33'
 
Хорн Яннес
39'
Сауэр Максимилиан
 
41'
0:1
Харагути Генки
55'
 
Кайзер Доминик
59'
Jamie Leweling
Стефаньяк Марвин
 
62'
 
Элез Йосип
67'
Maximilian Bauer
Маврай Мергим
 
70'
0:2
Тойхерт Седрик
(Майна Линтон)
74'
Антон Вальдемар
1:2
75'
Зегуйн Пауль
 
79'
 
Simon Stehle
Тойхерт Седрик
81'
 
Остшолек Маттиас
Felipe Martins1
85'
Беихмо Феликс
Сауэр Максимилиан
 
90'
 
Штендера Марк
Приб Эдгар
90'
1:3
Simon Stehle
(Майна Линтон)

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Гройтер Фюрт Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ян 0:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Карлсруэ 1:5 Гройтер Фюрт
Гройтер Фюрт 3:1 Бохум Хайденхайм 1:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:0 Нюрнберг Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:1 Дармштадт Оснабрюк 0:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 2:0 Динамо Дрезден Гамбург 2:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:3 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:0 Ян Дуйсбург 2:0 Гройтер Фюрт Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Ян 1:0 Ганновер 96 Вердер 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Падерборн
Ганновер 96 2:2 Штуттгарт Бохум 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Карлсруэ 3:3 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Ганновер 96 1:2 Арминия Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:4 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:2 Арминия Гамбург 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт

Последние игры между собой

Гройтер Фюрт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 3:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:3 Ганновер 96 Бундеслига
Ганновер 96 2:0 Гройтер Фюрт Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 21 11 8 2 43 - 21 41
2. Гамбург 21 11 7 3 45 - 21 40
3. Штуттгарт 21 11 5 5 37 - 25 38
4. Хайденхайм 21 9 7 5 28 - 21 34
5. Гройтер Фюрт 21 9 4 8 31 - 27 31
6. Эрцгебирге Ауэ 21 8 6 7 29 - 30 30
7. Ян 21 8 5 8 33 - 36 29
8. Хольштайн Киль 20 7 6 7 32 - 31 27
9. Оснабрюк 21 7 6 8 28 - 25 27
10. Зандхаузен 21 6 9 6 24 - 24 27
11. Дармштадт 21 5 11 5 26 - 30 26
12. Ганновер 96 21 6 7 8 27 - 34 25
13. Нюрнберг 21 6 7 8 30 - 38 25
14. Бохум 21 5 8 8 34 - 39 23
15. Санкт-Паули 20 5 7 8 25 - 27 22
16. Веен Висбаден 21 5 6 10 24 - 38 21
17. Карлсруэ 21 4 8 9 29 - 41 20
18. Динамо Дрезден 21 4 5 12 20 - 37 17


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