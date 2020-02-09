Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Гройтер Фюрт
1:3
Конец матча
Ганновер 96
6' Желтая карточкаМайна Линтон
25' Желтая карточкаЭлез Йосип
33' Желтая карточкаХорн Яннес
39' Желтая карточкаСауэр Максимилиан
0:1
41' ГолХарагути Генки
55' Желтая карточкаКайзер Доминик
62' Вторая желтая карточкаЭлез Йосип
0:2
70' ГолТойхерт Седрик
1:2
74' Гол в свои воротаАнтон Вальдемар
75' Желтая карточкаЗегуйн Пауль
1:3
90' ГолSimon Stehle
30
Бурхерт
Саша
23
Еккель
Пауль
33
Зегуйн
Пауль
21
Хорн
Яннес
11
Майна
Линтон
- Основной состав
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
23 Еккель ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 David RaumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Hans Sarpei2
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Окс ФилиппЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дукш МарвинНападающий
-
-
Главный тренер: Томас Долл
Ход матча
6'
25'
33'
41'
0:1
55'
62'
70'
0:2
74'
1:2
75'
90'
1:3
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 2
-
13 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Гройтер Фюрт Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ян 0:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Карлсруэ 1:5 Гройтер Фюрт
Гройтер Фюрт 3:1 Бохум Хайденхайм 1:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:0 Нюрнберг Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:1 Дармштадт Оснабрюк 0:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 2:0 Динамо Дрезден Гамбург 2:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:3 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:0 Ян Дуйсбург 2:0 Гройтер Фюрт Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +4 =6 -10Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Ян 1:0 Ганновер 96 Вердер 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Падерборн
Ганновер 96 2:2 Штуттгарт Бохум 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Карлсруэ 3:3 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Ганновер 96 1:2 Арминия Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:4 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:2 Арминия Гамбург 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт
Последние игры между собой
Гройтер Фюрт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|21
|11
|8
|2
|43 - 21
|41
|2.
|Гамбург
|21
|11
|7
|3
|45 - 21
|40
|3.
|Штуттгарт
|21
|11
|5
|5
|37 - 25
|38
|4.
|Хайденхайм
|21
|9
|7
|5
|28 - 21
|34
|5.
|Гройтер Фюрт
|21
|9
|4
|8
|31 - 27
|31
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|21
|8
|6
|7
|29 - 30
|30
|7.
|Ян
|21
|8
|5
|8
|33 - 36
|29
|8.
|Хольштайн Киль
|20
|7
|6
|7
|32 - 31
|27
|9.
|Оснабрюк
|21
|7
|6
|8
|28 - 25
|27
|10.
|Зандхаузен
|21
|6
|9
|6
|24 - 24
|27
|11.
|Дармштадт
|21
|5
|11
|5
|26 - 30
|26
|12.
|Ганновер 96
|21
|6
|7
|8
|27 - 34
|25
|13.
|Нюрнберг
|21
|6
|7
|8
|30 - 38
|25
|14.
|Бохум
|21
|5
|8
|8
|34 - 39
|23
|15.
|Санкт-Паули
|20
|5
|7
|8
|25 - 27
|22
|16.
|Веен Висбаден
|21
|5
|6
|10
|24 - 38
|21
|17.
|Карлсруэ
|21
|4
|8
|9
|29 - 41
|20
|18.
|Динамо Дрезден
|21
|4
|5
|12
|20 - 37
|17
Загрузка...