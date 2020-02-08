Германия: Бундеслига 2019-2020

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Вердер
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 42100
Унион Берлин
0'
16' Желтая карточка
Зельке Дейви
30' Желтая карточка
Топрак Омер
30' Желтая карточка
Фогт Кевин
0:1
52' Гол
Бюльтер Мариус
67' Желтая карточка
Триммель Кристофер
0:2
72' Гол
Бюльтер Мариус
80' Желтая карточка
Прёмель Гриша
80' Желтая карточка
Фридль Марко
86' Желтая карточка
Андерссон Себастьян
90'+4
1
Павленка
Иржи
21
Топрак
Омер
3
Фогт
Кевин
18
Мойсандер
Никлас
10
Биттенкорт
Леонардо
35
Эггештайн
Максимилиан
30
Классен
Дэви
32
Фридль
Марко
8
Юя
Осако
9
Зельке
Дейви
7
Рашица
Милот
1
Гикевич
Рафал
31
Шлоттербек
Кевен
19
Хюбнер
Флориан
3
Суботич
Невен
28
Триммель
Кристофер
30
Андрих
Роберт
34
Гентнер
Кристиан
25
Ленц
Кристофер
18
Малли
Юнус
10
Андерссон
Себастьян
15
Бюльтер
Мариус
Вердер
3-4-3
Унион Берлин
3-4-3

Ход матча

16'
Зельке Дейви
 
30'
Топрак Омер
 
30'
Фогт Кевин
 
52'
0:1
Бюльтер Мариус
(Ленц Кристофер)
63'
 
Ингвартсен Маркус
Малли Юнус
64'
 
Прёмель Гриша
Гентнер Кристиан
67'
 
Триммель Кристофер
69'
Сарджент Джош
Топрак Омер
 
69'
Бартельс Фин
Зельке Дейви
 
72'
0:2
Бюльтер Мариус
77'
Писарро Клаудио
Юя Осако
 
80'
 
Прёмель Гриша
80'
Фридль Марко
 
86'
 
Андерссон Себастьян
89'
 
Рюэрсон Юлиан
Бюльтер Мариус

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер
Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер Вердер 0:5 Майнц Бавария 6:1 Вердер Вердер 0:1 Падерборн Вольфсбург 2:3 Вердер Вердер 1:2 Шальке 04 Боруссия М 3:1 Вердер Вердер 2:2 Фрайбург Вердер 4:1 Хайденхайм Байер Л 2:2 Вердер Вердер 1:1 Герта Санкт-Паули 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Боруссия Д 2:2 Вердер
Унион Берлин Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Ферль 0:1 Унион Берлин Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Аугсбург Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен
РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:2 Ференцварош Унион Берлин 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Берлин 2:1 АХ Лёвен Фортуна 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм Падерборн 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Кёльн Шальке 04 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Боруссия М Унион Берлин 3:0 Хольштайн Киль Майнц 2:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Герта Фрайбург 1:3 Унион Берлин Бавария 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Фрайбург

Последние игры между собой

Вердер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Унион Берлин 1:2 Вердер Бундеслига Унион Берлин 2:2 Вердер Товарищеские матчи Унион Берлин 0:5 Вердер Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 13 3 4 58 - 23 42
2. РБ Лейпциг Заявка 20 12 5 3 53 - 25 41
3. Боруссия М Заявка 20 12 3 5 38 - 23 39
4. Боруссия Д Заявка 21 11 6 4 59 - 32 39
5. Байер Л Заявка 21 11 4 6 35 - 27 37
6. Шальке 04 Заявка 21 9 8 4 32 - 27 35
7. Хоффенхайм Заявка 21 10 3 8 31 - 32 33
8. Фрайбург Заявка 21 9 5 7 30 - 30 32
9. Айнтрахт Фр Заявка 21 8 4 9 37 - 31 28
10. Вольфсбург Заявка 21 7 7 7 25 - 26 28
11. Унион Берлин Заявка 21 8 2 11 25 - 32 26
12. Аугсбург Заявка 21 7 5 9 33 - 44 26
13. Кёльн Заявка 20 7 2 11 27 - 38 23
14. Герта Заявка 21 6 5 10 25 - 37 23
15. Майнц Заявка 21 7 0 14 31 - 48 21
16. Фортуна Заявка 21 4 5 12 20 - 42 17
17. Вердер Заявка 21 4 5 12 25 - 48 17
18. Падерборн Заявка 21 4 4 13 26 - 45 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest-Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вердер 0:2 Унион Берлин
Вердер
79.6% (125)
Ничья
13.4% (21)
Унион Берлин
7% (11)
2:1 Вердер
47.8% (75)
1:0 Вердер
15.3% (24)
1:1 Ничья
9.6% (15)
2:0 Вердер
8.9% (14)
1:2 Унион Берлин
3.8% (6)
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