Германия: Бундеслига 2019-2020
Вердер
0:2
Конец матча
Стадион: Wohninvest-Weser-Stadion Зрители: 42100
Унион Берлин
16' Желтая карточкаЗельке Дейви
30' Желтая карточкаТопрак Омер
30' Желтая карточкаФогт Кевин
0:1
52' ГолБюльтер Мариус
67' Желтая карточкаТриммель Кристофер
0:2
72' ГолБюльтер Мариус
80' Желтая карточкаПрёмель Гриша
80' Желтая карточкаФридль Марко
86' Желтая карточкаАндерссон Себастьян
21
Топрак
Омер
30
Классен
Дэви
32
Фридль
Марко
8
Юя
Осако
18
Малли
Юнус
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
-
32 Фридль МаркоПолузащитник
-
8 Юя ОсакоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шахин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Бартельс ФинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Малли ЮнусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кроос ФеликсПолузащитник
- Нападающий
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
16'
30'
30'
52'
0:1
72'
0:2
80'
80'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +5 =6 -9Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер
Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер Вердер 0:5 Майнц Бавария 6:1 Вердер Вердер 0:1 Падерборн Вольфсбург 2:3 Вердер Вердер 1:2 Шальке 04 Боруссия М 3:1 Вердер Вердер 2:2 Фрайбург Вердер 4:1 Хайденхайм Байер Л 2:2 Вердер Вердер 1:1 Герта Санкт-Паули 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Боруссия Д 2:2 Вердер
Унион Берлин Последние 20 матчей: +11 =2 -7Ферль 0:1 Унион Берлин Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Аугсбург Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен
РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:2 Ференцварош Унион Берлин 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Берлин 2:1 АХ Лёвен Фортуна 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм Падерборн 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Кёльн Шальке 04 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Боруссия М Унион Берлин 3:0 Хольштайн Киль Майнц 2:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Герта Фрайбург 1:3 Унион Берлин Бавария 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Фрайбург
Последние игры между собой
Вердер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|58 - 23
|42
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|53 - 25
|41
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|38 - 23
|39
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|59 - 32
|39
|5.
|Байер Л
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|35 - 27
|37
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|32 - 27
|35
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|31 - 32
|33
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|30 - 30
|32
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|37 - 31
|28
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|25 - 26
|28
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|25 - 32
|26
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|33 - 44
|26
|13.
|Кёльн
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|27 - 38
|23
|14.
|Герта
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|25 - 37
|23
|15.
|Майнц
|Заявка
|21
|7
|0
|14
|31 - 48
|21
|16.
|Фортуна
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|20 - 42
|17
|17.
|Вердер
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|25 - 48
|17
|18.
|Падерборн
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|26 - 45
|16
Вердер
79.6% (125)
Ничья
13.4% (21)
Унион Берлин
7% (11)
2:1 Вердер
47.8% (75)
1:0 Вердер
15.3% (24)
1:1 Ничья
9.6% (15)
2:0 Вердер
8.9% (14)
1:2 Унион Берлин
3.8% (6)
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