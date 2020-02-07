Германия: Бундеслига 2019-2020

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Айнтрахт Фр
3:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Аугсбург
0'
1:0
38' Гол
Чендлер Тимоти
2:0
48' Гол
Чендлер Тимоти
3:0
55' Гол
Андре Силва
66' Желтая карточка
Н'Дика Эван
90'+93
1
Трапп
Кевин
18
Туре
Альмами
19
Абрахам
Давид
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
28
Кор
Доминик
3
Ильзанкер
Штефан
22
Чендлер
Тимоти
11
Гачинович
Мийат
10
Костич
Филип
33
Андре
Силва
21
Коубек
Томаш
18
Едвай
Тин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
31
Макс
Филипп
23
Рихтер
Марко
8
Хедира
Рани
10
Байер
Даниэль
16
Варгас
Рубен
27
Финнбогасон
Альфред
7
Нидерлехнер
Флориан
Айнтрахт Фр
4-2-3-1
Аугсбург
4-4-2

Ход матча

30'
Хасебе Макото
Абрахам Давид
 
38'
Чендлер Тимоти
(Кор Доминик)
1:0
48'
Чендлер Тимоти
(Костич Филип)
2:0
55'
Андре Силва
(Костич Филип)
3:0
65'
 
Лёвен Эдуард
Финнбогасон Альфред
66'
Н'Дика Эван
 
67'
Роде Себастьян
Гачинович Мийат
 
74'
 
Лихтштайнер Штефан
Едвай Тин
81'
 
Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль
Рихтер Марко
84'
Пасьенса Гонсало
Андре Силва
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр
Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш Айнтрахт Фр 2:2 Герта Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Стандард 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Стандард
Аугсбург Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Аугсбург 2:1 Вердер Унион Берлин 2:0 Аугсбург Аугсбург 3:5 Боруссия Д Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге
Аугсбург 4:0 Хибернианс РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Аугсбург 3:0 Фортуна Хоффенхайм 2:4 Аугсбург Аугсбург 2:1 Майнц Кёльн 1:1 Аугсбург Аугсбург 4:0 Герта Бавария-2 1:4 Аугсбург Падерборн 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:3 Шальке 04 Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:2 Бавария Аустрия Люстенау 0:4 Аугсбург Боруссия М 5:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 Байер Л Фрайбург 1:1 Аугсбург

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Аугсбург: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Аугсбург 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
Айнтрахт Фр 1:2 Аугсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Аугсбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:2 Аугсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 2:3 Аугсбург Товарищеские матчи Аугсбург 0:1 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 13 3 4 58 - 23 42
2. РБ Лейпциг Заявка 20 12 5 3 53 - 25 41
3. Боруссия М Заявка 20 12 3 5 38 - 23 39
4. Боруссия Д Заявка 20 11 6 3 56 - 28 39
5. Байер Л Заявка 20 10 4 6 31 - 24 34
6. Шальке 04 Заявка 20 9 7 4 31 - 26 34
7. Хоффенхайм Заявка 20 10 3 7 31 - 31 33
8. Фрайбург Заявка 20 8 5 7 29 - 30 29
9. Айнтрахт Фр 3:0 Заявка 21 8 4 9 35 - 31 28
10. Вольфсбург Заявка 20 7 6 7 24 - 25 27
11. Аугсбург 0:3 Заявка 21 7 5 9 33 - 42 26
12. Унион Берлин Заявка 20 7 2 11 23 - 32 23
13. Кёльн Заявка 20 7 2 11 27 - 38 23
14. Герта Заявка 20 6 5 9 24 - 34 23
15. Майнц Заявка 20 6 0 14 28 - 47 18
16. Вердер Заявка 20 4 5 11 25 - 46 17
17. Фортуна Заявка 20 4 4 12 19 - 41 16
18. Падерборн Заявка 20 4 3 13 25 - 44 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 3:0 Аугсбург
Айнтрахт Фр
88.1% (141)
Ничья
6.9% (11)
Аугсбург
5% (8)
2:1 Айнтрахт Фр
51.9% (83)
1:0 Айнтрахт Фр
13.8% (22)
2:0 Айнтрахт Фр
10.6% (17)
3:1 Айнтрахт Фр
7.5% (12)
1:1 Ничья
4.4% (7)
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