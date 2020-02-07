Германия: Бундеслига 2019-2020
Айнтрахт Фр
3:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Коммерцбанк-Арена
Аугсбург
1:0
38' ГолЧендлер Тимоти
2:0
48' ГолЧендлер Тимоти
3:0
55' ГолАндре Силва
66' Желтая карточкаН'Дика Эван
18
Туре
Альмами
28
Кор
Доминик
10
Костич
Филип
33
Андре
Силва
21
Коубек
Томаш
18
Едвай
Тин
31
Макс
Филипп
23
Рихтер
Марко
16
Варгас
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
21 Коубек ТомашВратарь
-
18 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лёвен ЭдуардПолузащитник
-
14 Моравек ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Хан АндреНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
Ход матча
38'
1:0
48'
2:0
55'
3:0
66'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
9 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =2 -10Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр
Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш Айнтрахт Фр 2:2 Герта Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Стандард 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Стандард
Аугсбург Последние 20 матчей: +9 =5 -6Аугсбург 2:1 Вердер Унион Берлин 2:0 Аугсбург Аугсбург 3:5 Боруссия Д Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге
Аугсбург 4:0 Хибернианс РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Аугсбург 3:0 Фортуна Хоффенхайм 2:4 Аугсбург Аугсбург 2:1 Майнц Кёльн 1:1 Аугсбург Аугсбург 4:0 Герта Бавария-2 1:4 Аугсбург Падерборн 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:3 Шальке 04 Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:2 Бавария Аустрия Люстенау 0:4 Аугсбург Боруссия М 5:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 Байер Л Фрайбург 1:1 Аугсбург
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Аугсбург: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Айнтрахт Фр 1:2 Аугсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Аугсбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:2 Аугсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 2:3 Аугсбург Товарищеские матчи Аугсбург 0:1 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|58 - 23
|42
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|53 - 25
|41
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|38 - 23
|39
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|56 - 28
|39
|5.
|Байер Л
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|31 - 24
|34
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|31 - 26
|34
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|31 - 31
|33
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|29 - 30
|29
|9.
|Айнтрахт Фр
|3:0 Заявка
|21
|8
|4
|9
|35 - 31
|28
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|24 - 25
|27
|11.
|Аугсбург
|0:3 Заявка
|21
|7
|5
|9
|33 - 42
|26
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|23 - 32
|23
|13.
|Кёльн
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|27 - 38
|23
|14.
|Герта
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 34
|23
|15.
|Майнц
|Заявка
|20
|6
|0
|14
|28 - 47
|18
|16.
|Вердер
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|25 - 46
|17
|17.
|Фортуна
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|19 - 41
|16
|18.
|Падерборн
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|25 - 44
|15
Айнтрахт Фр
88.1% (141)
Ничья
6.9% (11)
Аугсбург
5% (8)
2:1 Айнтрахт Фр
51.9% (83)
1:0 Айнтрахт Фр
13.8% (22)
2:0 Айнтрахт Фр
10.6% (17)
3:1 Айнтрахт Фр
7.5% (12)
1:1 Ничья
4.4% (7)
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