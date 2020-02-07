Германия: Бундеслига 2019-2020

Первый тайм

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Плохо играет Чендлер Тимоти - неудачный вынос, и мяч у соперниц

45' Матч возобновлен

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

45' Кор Доминик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Хорошо играет на выходе Коубек Томаш - мяч в ее руках

41' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Г О О О О Л - Чендлер Тимоти изменил счет на табло!

38' Кор Доминик разрезает оборону соперника отличным пасом

35' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Удар от ворот произведет Аугсбург

33' Головой пробил Чендлер Тимоти , но голкипер отбил его в поле!

32' Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

28' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Макс Филипп решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

26' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Хорошо играет на выходе Трапп Кевин - мяч в ее руках

24' Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Аугсбург

22' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Туре Альмами из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

20' Хорошо играет на выходе Коубек Томаш - мяч в ее руках

20' Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Аугсбург

16' Хорошо играет на выходе Коубек Томаш - мяч в ее руках

15' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Хорошо играет на выходе Коубек Томаш - мяч в ее руках

11' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Туре Альмами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Варгас Рубен имела голевой момент, но парировала удар вратарь!

9' Аугсбург имеет хороший шанс забить.

8' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Хорошо играет на выходе Трапп Кевин - мяч в ее руках

6' Едвай Тин из команды Аугсбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

5' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Хедира Рани из команды Аугсбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

3' Аугсбург имеет хороший шанс забить.

3' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Аугсбург начинает с центра поля