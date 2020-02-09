Румыния: Первая лига 2019-2020

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  4. Первая лига 2019-2020
Сепси
1:0
Конец матча

Стадион:
КСМ Политехника Яссы
0'
6' Желтая карточка
Бреевелд Никандро
10' Желтая карточка
Istvan Fulop
12' Желтая карточка
Климавичюс Линас
23' Желтая карточка
Lucas Chacana
68' Желтая карточка
Раду Йонуц
1:0
85' Гол
Шафранко Павол
90' Желтая карточка
Штефан Флорин
90'
33
Roland
Niczuly
99
Balazs
Csiszer
29
Rachid
Bouhenna
4
Тинчу
Разван
96
Штефан
Флорин
24
Istvan
Fulop
8
Васвари
Габриэл
23
Ахабар
Анасс
21
Гал-Андрезли
Петер
18
Шафранко
Павол
11
Marius
Stefanescu
95
Stefan
Tarnovanu
22
Razvan
Gradinaru
23
Фрасинеску
Козмин
28
Климавичюс
Линас
3
Раду
Йонуц
18
Manuel
De
Iriondo
29
Michael
Omoh
86
Бреевелд
Никандро
30
Ovidiu
Horsia
10
Andrei
Cristea1
32
Lucas
Chacana
Сепси
КСМ Политехника Яссы

Ход матча

6'
 
Бреевелд Никандро
10'
Istvan Fulop
 
12'
 
Климавичюс Линас
23'
 
Lucas Chacana
56'
 
Лукассен Кевин
Andrei Cristea1
68'
 
Раду Йонуц
70'
Lorand Levente Fulop
Ахабар Анасс
 
80'
Nicolae Carnat
Гал-Андрезли Петер
 
82'
 
Razvan Onea
Ovidiu Horsia
85'
Шафранко Павол
1:0
90'
Штефан Флорин
 

Предыдущие игры

Сепси Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Германнштадт 2:2 Сепси Арсенал Тула 1:0 Сепси Сепси 3:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:2 Сепси
Сепси 4:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 4:1 Сепси Сепси 0:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 2:1 Сепси Сепси 0:0 Волунтари Сепси 2:3 Астра Ботошани 1:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Сепси 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Сепси Сепси 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 Сепси
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +3 =6 -11
КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари Академика Клинчени 1:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 3:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы

Последние игры между собой

Сепси: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Первая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 24 14 6 4 49 - 16 48
2. Астра 24 13 4 7 34 - 25 43
3. ФКСБ Заявка 23 13 3 7 35 - 26 42
4. Университатя Крайова 23 12 4 7 34 - 23 40
5. Вииторул Констанца 23 11 5 7 43 - 27 38
6. Газ Метан Mедиаш 24 10 7 7 30 - 28 37
7. Ботошани 23 9 9 5 31 - 28 36
8. Динамо Бухарест 0:0 24 9 5 10 34 - 37 32
9. Сепси 24 7 11 6 28 - 23 32
10. Германнштадт 23 5 9 9 23 - 38 24
11. Киндия Тырговиште 24 6 6 12 27 - 44 24
12. КСМ Политехника Яссы 24 5 7 12 23 - 33 22
13. Академика Клинчени 23 4 8 11 28 - 44 20
14. Волунтари 0:0 24 2 6 16 16 - 43 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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