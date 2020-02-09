Румыния: Первая лига 2019-2020
Сепси
1:0
Конец матча
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
КСМ Политехника Яссы
6' Желтая карточкаБреевелд Никандро
10' Желтая карточкаIstvan Fulop
12' Желтая карточкаКлимавичюс Линас
23' Желтая карточкаLucas Chacana
68' Желтая карточкаРаду Йонуц
1:0
85' ГолШафранко Павол
90' Желтая карточкаШтефан Флорин
24
Istvan
Fulop
23
Ахабар
Анасс
29
Michael
Omoh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Istvan FulopПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ахабар АнассПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
77 Велев СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Leontin Grozavu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Michael OmohПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
17 Sorin Serban
-
-
19 Razvan Onea
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
10'
12'
23'
68'
85'
1:0
90'
Предыдущие игры
Сепси Последние 20 матчей: +6 =7 -7Германнштадт 2:2 Сепси Арсенал Тула 1:0 Сепси Сепси 3:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:2 Сепси
Сепси 4:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 4:1 Сепси Сепси 0:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 2:1 Сепси Сепси 0:0 Волунтари Сепси 2:3 Астра Ботошани 1:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Сепси 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Сепси Сепси 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 Сепси
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +3 =6 -11КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари Академика Клинчени 1:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 3:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы
Последние игры между собой
Сепси: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|24
|14
|6
|4
|49 - 16
|48
|2.
|Астра
|24
|13
|4
|7
|34 - 25
|43
|3.
|ФКСБ
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|35 - 26
|42
|4.
|Университатя Крайова
|23
|12
|4
|7
|34 - 23
|40
|5.
|Вииторул Констанца
|23
|11
|5
|7
|43 - 27
|38
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|24
|10
|7
|7
|30 - 28
|37
|7.
|Ботошани
|23
|9
|9
|5
|31 - 28
|36
|8.
|Динамо Бухарест
|0:0
|24
|9
|5
|10
|34 - 37
|32
|9.
|Сепси
|24
|7
|11
|6
|28 - 23
|32
|10.
|Германнштадт
|23
|5
|9
|9
|23 - 38
|24
|11.
|Киндия Тырговиште
|24
|6
|6
|12
|27 - 44
|24
|12.
|КСМ Политехника Яссы
|24
|5
|7
|12
|23 - 33
|22
|13.
|Академика Клинчени
|23
|4
|8
|11
|28 - 44
|20
|14.
|Волунтари
|0:0
|24
|2
|6
|16
|16 - 43
|12
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