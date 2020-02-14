Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Этникос Ахна
0:0
Второй тайм: 59'
Олимпиакос Никосия
Предыдущие игры
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +6 =4 -10Омония 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 3:0 Дигенис Акритас Этникос Ахна 0:3 Пафос Дигенис Акритас 0:3 Этникос Ахна
Аполлон 3:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Этникос Ахна 2:5 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:2 Эносис Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 Омония Онисилос Сотира 1:5 Этникос Ахна Пафос 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Неа Саламина
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +5 =8 -7Олимпиакос Никосия 2:1 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Анортосис 3:0 Олимпиакос Никосия Пафос 1:1 Олимпиакос Никосия
Олимпиакос Никосия 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон АПОЭЛ 4:2 Олимпиакос Никосия АЕК Ларнака 0:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:3 Неа Саламина Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:3 Ксилотимву Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака
Последние игры между собой
Этникос Ахна: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
Олимпиакос Никосия: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Этникос Ахна 3:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 4:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|19
|12
|4
|3
|38 - 12
|40
|2.
|Омония
|19
|11
|5
|3
|27 - 12
|38
|3.
|АПОЭЛ
|19
|10
|5
|4
|31 - 12
|35
|4.
|Аполлон
|19
|10
|2
|7
|31 - 22
|32
|5.
|АЕК Ларнака
|19
|7
|7
|5
|33 - 25
|28
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|19
|7
|5
|7
|21 - 23
|26
|7.
|Неа Саламина
|19
|7
|3
|9
|22 - 30
|24
|8.
|Пафос
|19
|6
|5
|8
|19 - 25
|23
|9.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|20
|4
|9
|7
|25 - 30
|21
|10.
|Эносис
|19
|4
|6
|9
|24 - 38
|18
|11.
|Этникос Ахна
|0:0
|20
|4
|6
|10
|23 - 39
|18
|12.
|Докса Катокопия
|19
|2
|5
|12
|11 - 37
|11
Загрузка...