Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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  4. Первый дивизион 2019-2020
Этникос Ахна
0:0
Второй тайм: 59'
Олимпиакос Никосия
0' 59'

Предыдущие игры

Этникос Ахна Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Омония 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 3:0 Дигенис Акритас Этникос Ахна 0:3 Пафос Дигенис Акритас 0:3 Этникос Ахна
Аполлон 3:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Этникос Ахна 2:5 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:2 Эносис Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 Омония Онисилос Сотира 1:5 Этникос Ахна Пафос 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Неа Саламина
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Олимпиакос Никосия 2:1 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Анортосис 3:0 Олимпиакос Никосия Пафос 1:1 Олимпиакос Никосия
Олимпиакос Никосия 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон АПОЭЛ 4:2 Олимпиакос Никосия АЕК Ларнака 0:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:3 Неа Саламина Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:3 Ксилотимву Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака

Последние игры между собой

Этникос Ахна: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
Олимпиакос Никосия: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Второй дивизион Олимпиакос Никосия 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион
Этникос Ахна 3:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 4:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 19 12 4 3 38 - 12 40
2. Омония 19 11 5 3 27 - 12 38
3. АПОЭЛ 19 10 5 4 31 - 12 35
4. Аполлон 19 10 2 7 31 - 22 32
5. АЕК Ларнака 19 7 7 5 33 - 25 28
6. АЕЛ Лимаcсол 19 7 5 7 21 - 23 26
7. Неа Саламина 19 7 3 9 22 - 30 24
8. Пафос 19 6 5 8 19 - 25 23
9. Олимпиакос Никосия 0:0 20 4 9 7 25 - 30 21
10. Эносис 19 4 6 9 24 - 38 18
11. Этникос Ахна 0:0 20 4 6 10 23 - 39 18
12. Докса Катокопия 19 2 5 12 11 - 37 11
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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